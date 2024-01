Ce que l’ajout du quart-arrière cinq étoiles Julian Sayin signifie pour le recrutement dans l’État de l’Ohio

COLUMBUS, Ohio — L’ajout par l’Ohio State du cinq étoiles Julian Sayin semble faire peu, du moins à court terme, pour les perspectives du tableau de profondeur du quart-arrière 2024.

Les Buckeyes ont Will Howard de cinquième année comme partant présumé, Lincoln Kienholz et Devin Brown comme vétérans déjà à bord et son compatriote cinq étoiles Air Noland rejoignant Sayin à Columbus.

Même en tenant compte d’au moins un transfert sur la carte de profondeur, il faudrait que quelque chose se passe extrêmement bien, ou peut-être extrêmement mal, pour que Sayin ou Noland voient un temps de jeu majeur si tôt dans leur carrière la saison prochaine.

Dernières nouvelles des Buckeyes de l’État de l’Ohio

Au-delà de la saison 2024, les choses deviennent intéressantes avec le recrutement des quarts-arrières.

Howard, qui a rejoint l’équipe de Kansas State en tant que transfert, n’a plus qu’un an d’éligibilité. Il quittera le football universitaire quoi qu’il arrive une fois sa saison terminée. C’est certain. Ce qui est incertain, c’est tout le reste.

Brown est signataire en 2022, tandis que Kienholz est signataire en 2023. Et le bon sens indique qu’un, voire deux, des quarterbacks actuels de l’Ohio State ne seront pas là pour assister au premier match de la saison contre Akron fin août. De plus, il est difficile de supposer que Noland ou Sayin termineront leur carrière de joueur à Ohio State tant que l’un d’eux occupera un emploi de départ à temps plein et incontesté.

En ajoutant deux quarts-arrières pour 2024, l’Ohio State a essentiellement pris l’assurance auprès de Sayin que l’un des deux nouveaux étudiants de première année sera à la hauteur de son classement de recrutement. Si et quand cela se produit, certains changements sur la carte de profondeur seront de mise. Et c’est naturel et sain pour le recrutement de quarterbacks de nos jours.

Pourtant, il est certainement rare d’avoir deux quarterbacks dans un cours. La dernière fois que l’Ohio State l’a fait, c’était en 2021, et c’était uniquement parce que Quinn Ewers avait décidé de se reclasser tard dans le processus. Il a quitté Columbus en quelques mois.

Le Nebraska, qui a signé le quart-arrière n°2 du cycle 2024 à Dylan Raiola, était le seul autre programme à recruter un signaleur cinq étoiles avec un autre quart-arrière de la classe. Daniel Kaelin, le deuxième quart-arrière des Cornhuskers, est un espoir trois étoiles classé n°560.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que ce soit un accord annuel pour les Buckeyes, car cela n’arrive pas beaucoup partout – et faire appel à deux quarts cinq étoiles est fondamentalement inconnu. La dernière équipe, sans l’Ohio State après la reclassification d’Ewers, à recruter deux quarts cinq étoiles dans la même classe était la Floride en 2007. Les Gators ont signé Cam Newton et John Brantley cette année-là.

Tavien St. Clair, l’engagement de l’Ohio State en 2025 au poste de quart-arrière, est classé joueur quatre étoiles et recrue n ° 48 au classement général 247Sports. Il est maintenant prêt à rejoindre une liste de Buckeye qui pourrait être complètement bloquée au poste de quart-arrière, ou qui pourrait avoir des places ouvertes pour des rôles de réserve clés.

Les ajouts de Sayin et Noland étaient, à bien des égards, une solution agressive pour le jeu du quart-arrière qui, tout simplement, n’était tout simplement pas assez bon en 2023 pour Ohio State. Cela remet la salle sur la bonne voie en 2025 et au-delà avec l’ajout de St. Clair dans un an.

Mais comme Ryan Day et les Buckeyes l’ont prouvé avec Sayin, ils n’ont pas peur d’être agressifs en matière de recrutement de quart-arrière. Si cela signifie prendre le meilleur quart-arrière possible et laisser le reste se débrouiller tout seul, qu’il en soit ainsi.

Ne vous attendez pas à ce que cela change à l’avenir, surtout dans le monde du portail de transfert.