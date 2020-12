photo divisée

Le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE) sont enfin parvenus à un accord commercial post-Brexit, mettant fin à des mois de désaccords sur les droits de pêche et les futures règles commerciales.

Pour les entreprises déjà ébranlées par l’impact du coronavirus, qui craignaient les perturbations aux frontières et l’imposition de droits de douane, ou de taxes sur les importations, c’est un soulagement majeur.

Mais à partir du 1er janvier, il y aura encore de grands changements pour les entreprises. Nous discutons avec les patrons de six entreprises différentes de la manière dont ils seront affectés.

« Cela vaut des dizaines de milliers de livres pour moi »

Bryan Griffiths avec sa femme Liz

Bryan Griffiths, un éleveur de moutons basé dans le Devon, dit qu’un accord est « le meilleur cadeau de Noël que j’aurais pu avoir. Je suis ravi et soulagé ».

M. Griffiths, qui est le président de la National Sheep Association, a 900 moutons reproducteurs qui sont en agneau. Ces agneaux devraient être vendus à l’été et à l’automne 2021, il est donc lié à «un long cycle de production».

Environ 40% de l’agneau britannique est envoyé vers l’UE. S’il n’y avait pas eu d’accord, le retour aux tarifs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aurait fait baisser le prix de l’agneau, laissant les éleveurs de moutons avec des pertes potentiellement importantes.

« Cela vaut des dizaines de milliers de livres pour moi. Ma vie, mes revenus, étaient en jeu ici », dit-il.

« Je me sens maintenant tellement plus confiant de pouvoir produire mon agneau en sachant que j’ai un bon marché sans droits de douane pour eux. »

‘Nous avons besoin de six mois pour nous préparer’

Jon Swallow est le co-fondateur de Jordon Freight à Felixstowe, Suffolk, un spécialiste du transport européen et un transitaire.

Il s’inquiète de la quantité de paperasse supplémentaire qui sera nécessaire à la frontière et de son impact sur ses clients et les 10 000 camions qui font des allers-retours quotidiens entre la France et le Royaume-Uni.

« Je me gratte la tête – s’ils disaient qu’ils donnaient aux gens le temps de regarder leurs activités et comment les choses vont changer, comme l’heure des livraisons, qui changera énormément, pourquoi n’ajouteriez-vous pas une période de mise en œuvre? sur? », demande-t-il.

«Une forte proportion d’entreprises attendaient cet accord pour voir comment se préparer. Maintenant, elles le peuvent, elles ont littéralement sept jours et personne dans les bureaux. Il doit y avoir une période de mise en œuvre d’au moins six mois.

Il dit qu’un test a été effectué en France il y a quelques semaines où ils ont commencé à vérifier les détails du passeport des conducteurs – ce qui prend 30 secondes par personne. Le test a « instantanément » provoqué un recul à Douvres d’environ cinq milles.

« Vous allez voir énormément de pilotes ne pas rentrer au Royaume-Uni à cause de cela », souligne-t-il.

«Il y aura des gens qui voudront que leurs marchandises soient acheminées vers l’UE, mais il n’y aura pas assez de chauffeurs. Il n’y a pas assez de chauffeurs pour transporter les marchandises en ce moment.

« Les gens ont payé des frais astronomiques pour faire transporter leurs marchandises. Ça va être assez difficile de les faire venir ici. »

« Le report des paiements de TVA est énorme pour nous »

Stephen Britt est le directeur général d’Anchor Storage dans le Suffolk, une entreprise d’entreposage qui stocke les produits importés et les envoie ensuite aux clients.

Il dit qu’il ressent un « soulagement béni » que l’accord commercial sur le Brexit a été conclu et qu’il n’y aura aucun tarif ni aucun quota avec l’UE.

En particulier, M. Britt est enthousiasmé par le fait qu’à partir du 1er janvier, il y aura désormais un système de paiement différé de la TVA.

«Pendant très longtemps, vous avez dû payer la TVA à l’importation lorsque les marchandises franchissent la frontière, mais maintenant vous pourrez en tenir compte dans votre comptabilité trimestrielle», dit-il.

«Si nous n’avions pas quitté l’UE, il est peu probable que le HMRC l’aurait permis … c’est un problème de trésorerie pour eux.

« Cela enlève les freins à faire des affaires à l’échelle mondiale »

Julie Price est la directrice générale de Julie Price Insurance à Hinckley, dans le sud-ouest du Leicestershire.

Bien que l’accord commercial sur le Brexit n’affecte pas directement son entreprise, il a un impact clé sur les exportateurs et les clients importateurs qu’elle assure et elle dit que cela leur facilitera le commerce.

L’accord commercial étant conclu, Mme Price espère maintenant que le gouvernement se concentrera sur l’amélioration de l’économie.

«Nous avons besoin de flexibilité et nous avons toujours su faire des affaires avec des gens du monde entier. Cela enlève les freins», dit-elle.

« Nous n’avons pas besoin que 27 pays nous disent quoi faire, laissez-nous partir. Cela nous donne la liberté. »

‘Il y a encore du travail à faire’

Ed Salt, le directeur général de Delamere Dairy dans le Cheshire, est soulagé qu’un accord ait été conclu, mais reste prudent sur ce qui nous attend après le 1er janvier.

« C’est un pas en arrière en ce qui concerne le commerce en ce qui concerne la paperasserie – il y a une énorme quantité de paperasse d’importation qui sera nécessaire qui ne l’était pas auparavant », dit-il.

« Oui, il n’y a pas de droits de douane, oui, nous avons un accord de libre-échange, mais ces processus sont plus ardus. »

Il souligne que l’accord devra encore être ratifié par les 27 États membres de l’UE, et qu’il est possible que l’accord soit retardé si les pays ne sont pas tous d’accord, ce qui s’est produit lors de l’accord UE-Canada, lorsque du gouvernement belge s’y est opposé.

« Je suis ravi, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons un accord commercial mais nous allons négocier d’une manière différente à l’avenir et nous devons être préparés. »

«Comment cela affectera-t-il la TVA sur les ventes numériques?»

Jo Smedley, le fondateur de Red Herring Games à Grimsby, crée et vend des jeux tels que les mystères du meurtre à des clients privés et professionnels.

Son entreprise fait beaucoup de commerce en dehors de l’Europe, elle dit donc que les changements n’auront probablement pas d’impact sur ses ventes.

Cependant, elle pense que si l’accord commercial signifie l’abrogation des règles actuelles régissant la TVA sur les ventes de services numériques dans l’UE, cela pourrait donner un coup de pouce aux petites entreprises comme la sienne.

«Si cela était abandonné, de nombreuses petites entreprises qui auraient été mises au chômage pourraient à nouveau revenir sur le marché».

Quant à sa chaîne d’approvisionnement, pour le moment elle semble intacte, car elle achète principalement à des vendeurs britanniques, mais elle dit que s’ils s’approvisionnent en biens ou en matériaux auprès de l’UE, les retards aux frontières après le 1er janvier pourraient éventuellement avoir un « caché ». impact sur son entreprise.

Les bases

Un accord sur le Brexit a été conclu, quelques jours avant une date limite. Cela signifie que le Royaume-Uni et l’UE peuvent continuer à commercer sans que des taxes supplémentaires ne soient imposées sur les marchandises – mais nous ne connaissons pas encore tous les détails.

Qu’est-ce qui a pris si longtemps? Le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’UE en 2016 et est parti le 31 janvier 2020, mais les dirigeants avaient jusqu’à la fin de 2020 pour conclure un accord commercial.

Il y a de grands changements à venir. Bien que ce soit un accord commercial qui a été conclu, il y aura également des changements dans la façon dont les gens voyagent entre l’UE et le Royaume-Uni, et dans leur façon de vivre et de travailler.

Que se passe-t-il ensuite avec le Brexit?

