Ce que l’accord provisoire SAG-AFTRA signifie pour l’industrie du divertissement : NPR

Alors que la nouvelle s’est répandue hier que la grève des acteurs hollywoodiens prendrait fin après 118 jours, les artistes ont exprimé leur soulagement et leur célébration sur les réseaux sociaux et en public. Voici l’acteur Jeremy Allen White découvrant que la grève a pris fin alors qu’il effectuait une interview sur le tapis rouge avec Access Hollywood pour son nouveau film, “The Iron Claw”.

JEREMY ALLEN WHITE : Très, très heureux que la grève soit terminée à l’instant. C’est fou. Nous voilà. Je suis prêt.

SUMMERS : Le nouvel accord, négocié par l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision et SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs, cascadeurs, acteurs voix off et danseurs hollywoodiens, doit encore être ratifié par les membres du syndicat. Et il convient de noter que les employés de NPR News sont également membres de la SAG-AFTRA, mais nous, les journalistes de la radio, sommes sous un contrat différent et nous n’avons pas participé à cette grève. Eric Deggans, critique TV et analyste des médias de NPR, est ici pour répondre aux questions sur ce qui, espérons-le, sera un nouvel accord. Salut.

ERIC DEGGANS, BYLINE : Salut.

SUMMERS : Alors, Eric, que pouvez-vous nous dire sur ce nouvel accord ? Hollywood pense-t-il que ce long arrêt de travail en valait la peine ?

DEGGANS : Eh bien, les dirigeants du syndicat des acteurs et les membres du comité de négociation semblaient vraiment satisfaits de ce qu’ils avaient élaboré. Et il existe un sentiment général selon lequel le syndicat a réussi en tenant bon jusqu’à ce qu’il puisse parvenir à un accord répondant à bon nombre des préoccupations de ses membres. Le syndicat a déclaré que le nouveau contrat est évalué à plus d’un milliard de dollars. L’Alliance of Motion Pictures and Television Producers, qui représente les studios hollywoodiens, a déclaré qu’elle prévoyait la plus forte augmentation du salaire minimum pour les acteurs depuis 40 ans, ainsi que de nouveaux paiements pour le streaming et des règles sur la manière dont ils utilisent l’intelligence artificielle. Je pense que nous en apprendrons davantage à ce sujet une fois que le conseil d’administration du SAG-AFTRA l’aura examiné, apparemment demain. Et encore faut-il que les syndiqués le ratifient.

SUMMERS : Alors, quand les fans commenceront-ils à voir ce nouvel accord en action ?

DEGGANS : Eh bien, la première chose que vous allez voir, ce sont beaucoup de vos célébrités préférées dans tous les médias, notamment dans les talk-shows, faisant la promotion de projets qui sont en cours ou en cours de réalisation, ce qu’ils ne pouvaient pas faire pendant leur grève. Les acteurs peuvent retourner aux festivals de cinéma comme Sundance, les Oscars et les Emmys, et les remises de prix confirmeront leurs plans. Tout cela va se déclencher tout de suite.

SUMMERS : L’une des grandes questions que je me pose – je veux dire, elle concerne le travail lui-même. Comment ces studios de cinéma, de télévision, de streaming, comment vont-ils faire pour relancer les choses après tout ce temps ?

DEGGANS : Eh bien, ce n’est pas encore tout à fait clair, mais on espère que depuis la fin de la grève de la Writers Guild of America fin septembre après 148 jours, ils ont eu le temps de planifier comment ils vont relancer la production. On espère également que la série télévisée diffusée pourra comporter cette année une série raccourcie de peut-être 13 épisodes de nouveau contenu pour des émissions populaires. Les films et les émissions en streaming mettront un peu plus de temps à démarrer, mais je me demande si le public va même le remarquer, car le flot de nouvelles émissions n’a pas beaucoup ralenti pendant les grèves. Espérons que nous verrons la qualité des émissions augmenter un peu à mesure que les anciens favoris reviendront.

SUMMERS : Ouais. Je veux dire, dernière chose : y a-t-il des conséquences cachées à ces grèves que nous commencerons peut-être seulement à comprendre à mesure que la poussière retombe et que les gens retournent au travail ?

DEGGANS : Eh bien, je m’inquiète de la fuite des cerveaux. Je veux dire, ces grèves n’ont pas seulement empêché les acteurs et les écrivains de travailler. Beaucoup de gens ont dû arrêter de travailler, et certains d’entre eux ne pouvaient probablement pas se permettre de ne pas toucher leur salaire aussi longtemps que duraient ces grèves. Quelles émissions de télévision ont été annulées et comment cela affectera-t-il le paysage du divertissement ? Et il semble que les créateurs et les artistes issus de groupes marginalisés commençaient tout juste à avoir de nombreux projets et à s’implanter de manière significative dans l’industrie. Allons-nous encore voir ce niveau de diversité lorsque tout recommencera ? Beaucoup de choses à rechercher.

ÉTÉS : Eric Deggans de NPR. Merci.

DEGGANS : Merci.

