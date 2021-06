Ce que l’accord nucléaire iranien signifie pour les marchés de l’énergie

Un accord nucléaire entre les États-Unis et l’Iran pourrait faire grimper les prix de l’énergie, même si cela signifie plus d’approvisionnement sur les marchés pétroliers, selon le responsable de la recherche énergétique de Goldman Sachs.

Bien que cela semble contradictoire, un accord qui ramènerait les barils iraniens sur le marché pourrait en fait voir les prix du pétrole augmenter, a déclaré Damien Courvalin, qui est également stratège principal des matières premières à la banque.

Les pourparlers à Vienne se poursuivent alors que l’Iran et six puissances mondiales – les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne – tentent de sauver l’accord historique de 2015. Les fonctionnaires disent qu’il y a eu des progrès, mais on ne sait toujours pas quand les négociations pourraient se conclure et les prix du pétrole ont oscillé en conséquence.

Un accord lèverait les sanctions contre l’Iran et ramènerait Téhéran et Washington à se conformer aux Plan d’action global conjoint (JCPOA). Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord nucléaire en 2018 et ont réimposé des sanctions paralysantes contre l’Iran, ce qui a porté un coup aux exportations de pétrole de la République islamique.