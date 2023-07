Ce que l’accord MLS, Apple et Adidas de Messi signifie pour tous les autres

Au moment où Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a annoncé qu’il se rendrait aux États-Unis pour commencer sa carrière en MLS, « l’effet Messi » s’est immédiatement installé. Les médias sociaux de l’Inter Miami CF ont explosé, les prix des billets ont grimpé en flèche et les prochains matchs se sont vendus. Et tout cela avant même qu’il ait signé un contrat.

Ahhh, le contrat. Alors que la ligue et le club travaillaient sur les spécificités de Messi rejoignant l’Inter Miami après l’expiration de son contrat avec le PSG le 30 juin, des questions ont surgi sur la manière de formuler un accord compensant une telle influence. Le simple fait d’offrir de l’argent suffirait-il à séduire un joueur qui s’est classé deuxième en 2023 sur La liste de Forbes des athlètes les mieux payés au monde à 130 millions de dollars ?

Que pouvez-vous apporter d’autre à la table ? La réponse de Miami et de la MLS semble être d’intégrer les partenaires de la ligue dans le mélange.

L’accord, unique dans sa structure, soulève des questions intéressantes sur la répartition des revenus pour les athlètes superstars et l’impact en cascade sur les négociations des droits des médias.

Selon Sportico, le contrat de 2 ans et demi de Messi avec l’Inter Miami « vaut jusqu’à 150 millions de dollars au total sur son salaire, sa prime à la signature et sa participation dans l’équipe ». Des sources ont confirmé à Jeff Carlisle d’ESPN que l’option de copropriété de l’Inter Miami ne sera pas subventionnée comme c’était le cas en 2007 pour David Beckham, qui pourrait acheter une équipe MLS pour un prix réduit de 25 millions de dollars.

Mais ce n’est pas tout. En outre, des accords de partage des revenus avec Adidas, Apple et d’autres étaient en cours de négociation. Voici quelques questions et réponses clés sur l’accord MLS « sans précédent » de Messi et ce que cela signifie pour tous les autres.

Lionel Messi, la star argentine de 36 ans, devrait rejoindre l’Inter Miami plus tard ce mois-ci. VCG/VCG via Getty Images

Pourquoi parle-t-on du contrat de Messi avec l’Inter Miami ?

Les discussions sur les contrats sont généralement des discussions ennuyeuses, sauf si une légende du football argentin de 36 ans y est attachée. Et celui-ci le fait.

Alors que le côté salaire de plusieurs millions de dollars du contrat est une nouvelle obsolète dans le football moderne, les accords de partage des revenus avec les partenaires de la ligue offrent quelque chose de nouveau. Un expert de l’industrie a qualifié la partie Apple de l’accord de « sans précédent ». Un autre l’a qualifié d' »inhabituel ».

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« Cet accord n’a jamais été accordé à qui que ce soit dans le baseball, le basket-ball, le football, et c’est donc très unique », a déclaré Irwin Kishner, coprésident du Sports Law Group. « C’est une chose de type générationnel, et il est difficile de penser si vous verriez jamais quelque chose de comparable. »

ESPN a confirmé qu’une partie de la discussion en cours est une réduction des revenus des nouveaux abonnés au service de streaming MLS Season Pass d’Apple TV. Le service d’abonnement sur Apple TV+ était lancé plus tôt cette année, lorsque Apple et MLS ont lancé leur partenariat de droits médiatiques de 2,5 milliards de dollars sur une décennie.

« Je pense de manière significative que ce que [Messi] l’affaire porte sur l’acquisition de clients », a déclaré John Kosner, président de Kosner Media, une société de conseil en médias numériques et dans le sport. « L’acquisition de clients est peut-être le plus gros problème dans le sport et les médias sportifs de nos jours.

Apple détient actuellement les droits mondiaux exclusifs pour chaque jeu MLS, et le pass de saison comprend également une équipe de diffusion en anglais et en espagnol. « Ce [Messi’s arrival] est le genre de chose qui les fera remarquer et étendra leur portée internationale », a déclaré Ed Desser, président de Desser Media Inc. « C’est le genre de chose qui est particulièrement intéressant pour une entreprise mondiale comme Apple.

Un partage des bénéfices similaire – rappelant l’accord Nike-Michael Jordan sur Air Jordan – serait en discussion avec Adidas, le fournisseur officiel de la ligue et un sponsor de longue date du joueur lui-même. Quelle réduction de ces augmentations, le cas échéant, Messi obtient est encore inconnue. Tout accord entre Messi et Adidas serait strictement entre le joueur et l’entreprise et n’impliquerait pas directement la MLS, a confirmé ESPN dans des rapports antérieurs.

Ernesto Bruce, PDG de For Soccer et ancien directeur principal du football chez Adidas, a comparé cet accord à une « évolution » de ce qu’était le contrat de Beckham lorsqu’il a signé avec le LA Galaxy en 2007. « David Beckham a été un grand catalyseur lorsqu’il est arrivé , » il a dit. « Il avait un accord avec la Major League Soccer, il avait un accord avec LA Galaxy, et il se trouvait également qu’il avait un partenariat avec Adidas pendant que j’étais là-bas. Ce fut un moment révolutionnaire car une partie de cet accord prévoyait une future participation dans un équipe MLS non divulguée. »

Cette équipe MLS a fini par être l’Inter Miami, dont Beckham est copropriétaire aux côtés des frères Jorge et Jose Mas. Maintenant, Bruce compare le contrat et la présence de Messi en MLS à un « accélérateur ».

Que signifie cet accord pour les contrats des autres athlètes vedettes à l’avenir ?

La MLS, une ligue assez jeune et innovante, et Messi, l’un des grands sportifs, sont des atouts uniques à leur manière en tant que parties à un accord de cette envergure. Aux échelons supérieurs de la légende sportive, seuls quelques-uns exercent la même influence que l’homme de Rosario.

En NBA, on pourrait dire, qu’en est-il de Steph Curry ? James Lebron? L’accord potentiel de partage des revenus de Messi leur inspirerait-il quelque chose de similaire?

« Cela va vraiment déclencher des sonnettes d’alarme », a déclaré un ancien agent de la NBA. « Pour les bons joueurs et les bons agents de joueurs, s’ils ont des individus qui peuvent vraiment déplacer les aiguilles – donc les Giannis Antetokounmpos du monde, les Nikola Jokics du monde, les Joel Embiids du monde, ils vont chercher à cela lors de la prochaine négociation collective et dire: « Écoutez, les joueurs contrôlent la ligue » », a-t-il déclaré.

Mais même avec la puissance des stars de la NBA, cela pourrait ne pas suffire à égaler Lionel Andrés Messi Cuccitini. « Je ne pense pas qu’ils aient ce niveau de puissance comme Messi », a déclaré Kishner. « Il y a une portée mondiale, mais pas à peu près ce qu’un Messi a. »

Tout comme sur le terrain, Messi est dans une ligue à part à la table des négociations, son influence n’a d’égale que quelques ultra-élites. L’Argentin possède le troisième plus grand nombre d’abonnés sur Instagram – 478 millions – derrière le réseau social lui-même et la star du football Cristiano Ronaldo, qui compte 596 millions d’abonnés.

Cependant, il pourrait y avoir d’autres façons d’aborder de manière créative de telles négociations. « Ce que j’ai appris au cours de toutes mes années d’octroi de licences, il y a une chose appelée » octroi de licences « – parce que vous pouvez partager le gâteau », a déclaré Cara Lustik, experte en image de marque et en licences.

Lustik a expliqué que même si tous les athlètes ne peuvent pas égaler la portée de l’influence de Messi dans la conclusion d’accords de partage des revenus, le découpage du modèle d’abonnement en segments plus petits dans des régions spécifiques pourrait favoriser d’autres athlètes. « Il y a tellement de ligues qui pourraient utiliser des globes oculaires supplémentaires, et pour ce faire, le moyen le plus simple est de profiter du talent qui en a, et tout le monde gagne », a-t-elle déclaré.

Une autre ligue qui pourrait s’en apercevoir ? La NWSL, a déclaré Bruce. « Les États-Unis sont en tête du football féminin », a-t-il déclaré. « Et alors, comment NWSL s’adapte-t-il à cela? »

Qu’en est-il d’Apple, de la MLS et d’un signe de l’avenir de la programmation sportive en direct ?

Les géants du streaming veulent une bouchée de programmes sportifs en direct et ces dernières années, ils se sont affaissés. Prime Video d’Amazon a « Thursday Night Football » de la NFL. Apple TV + est en partenariat avec la Major League Baseball pour diffuser des matchs. YouTube TV de Google héberge désormais NFL Sunday Ticket, et vous pouvez ajouter l’offre Apple TV + de MLS à la liste croissante.

Recherche par Park Associatesune société d’études de marché et de conseil, a montré que « les revenus annuels des abonnements sportifs OTT aux États-Unis étaient de 13,1 milliards de dollars en 2022 et doubleront presque pour atteindre environ 22,6 milliards de dollars en 2027 ».

Eric Sorensen, analyste senior chez Park Associates, a attribué ce changement à la pandémie et au besoin d’une expérience plus immersive pour les fans de sport. « Les sports en ligne, sur les services de streaming, sont beaucoup plus attrayants à partir d’ensembles de fonctionnalités interactives, de la chance et de la possibilité de placer potentiellement des paris et des paris, des statistiques et des données et de l’intégration qui arrivent à l’écran », a-t-il déclaré.

Mais tout n’est pas sombre pour les diffuseurs traditionnels. Kosner, ancien vice-président exécutif d’ESPN, a souligné que les entreprises technologiques ne sont pas d’abord des entreprises de médias. « Je pense que nous allons voir une bifurcation de différents droits vraiment basés sur les intérêts et les priorités de ces soumissionnaires, y compris les entreprises traditionnelles et aussi simplement sur les habitudes de visionnage des fans de sport », a-t-il déclaré.

Les choix disponibles et la concurrence pour la programmation sportive en direct préparent parfaitement le terrain, tout comme l’accord de 2,66 milliards de dollars par an de la NBA avec Disney et Warner Bros. Discovery expire après la saison 2024-25.

« Je ne pense pas que la NBA aurait pu mieux planifier », a déclaré Desser, qui était l’ancien négociateur en chef de tous les accords avec les médias nationaux de la NBA et de la WNBA. « La combinaison de diverses parties essayant des choses pour la première fois et voyant ce qui pourrait arriver profitera à la NBA. »

Qui sont les vrais gagnants de cet accord ?

Euh, jusqu’ici… tout le monde ?

Messi, l’Inter Miami, la MLS et tous leurs partenaires de la ligue ressortent en beauté. Et bien que la Saudi Pro League ait peut-être raté une chance de signer l’un des plus grands, le footballeur a toujours un partenariat public de 25 millions de dollars avec le pays, selon un Reportage du New York Times. Les seuls qui manquent sont les fidèles de Barcelone, dont l’espoir d’un retour de Messi pourrait devoir attendre encore quelques années.

Et bien que les termes de ses accords globaux restent secrets, une chose est certaine : Messi à 36 ans est toujours Messi néanmoins.

Il vous suffit de regarder un extrait récent du récent match amical international de l’Argentine et de l’Australie. C’est la 33e minute du match, et Messi – inflexible, insouciant, avec le ballon collé à ce pied gauche – glisse entre quatre défenseurs comme un joueur à son apogée. Et bientôt, ce talent sera pleinement exposé aux États-Unis, lorsqu’il devrait faire ses débuts en club le 21 juillet contre Cruz Azul en Coupe des ligues.

Comme l’a dit le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, au Miami Herald, « Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle de ce sport aux États-Unis. »