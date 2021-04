WASHINGTON – Le comité d’éthique de la Chambre a annoncé vendredi qu’il enquêterait sur le représentant Matt Gaetz, R-Fla., Clôturant une semaine de scandale pour le membre du Congrès.

La veille, un avocat représentant un associé de Gaetz dans une affaire de fraude et de trafic sexuel a laissé entendre que le membre du Congrès pourrait faire face à de graves problèmes juridiques.

« Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », Fritz Scheller mentionné à l’extérieur d’un palais de justice fédéral à Orlando, en Floride, peu de temps après que lui et les procureurs fédéraux ont révélé qu’ils avaient accepté de négocier un accord de plaidoyer.

Gaetz, tueur de feu républicain et ardent défenseur de l’ancien président Donald Trump, fait l’objet de controverses depuis que le New York Times a rapporté que le ministère de la Justice enquêtait pour savoir s’il avait eu une relation sexuelle avec une jeune voyager à travers les frontières des États – une violation des lois fédérales sur le trafic sexuel.

Un éventuel accord de plaidoyer avec le client de Scheller, l’ancien collecteur d’impôts de Floride Joel Greenberg, pourrait exposer Gaetz à un plus grand danger juridique si Greenberg coopérait pleinement en disant aux procureurs tout ce qu’il sait sur les activités illégales dans lesquelles les deux hommes ont pu être impliqués, selon des experts juridiques.

L’enquête du ministère de la Justice sur Gaetz fait partie d’une enquête plus large sur Greenberg, et les enquêteurs examinent si les deux hommes étaient impliqués dans le recrutement de femmes en ligne à des fins sexuelles, a rapporté le Times.

Une personne proche de l’affaire a déclaré à USA TODAY que l’ancien procureur général William Barr avait été informé de l’enquête sur Gaetz l’année dernière. La source, qui n’est pas autorisée à commenter une enquête en cours, a déclaré que les autorités fédérales avaient ouvert une enquête complète à l’époque.

Greenberg, qui est accusé de trafic de mineurs, risque une longue peine de prison, et s’il essayait de demander une punition plus clémente, il doit coopérer pleinement.

« Vous êtes soit dans le bus, soit en descendant. Vous ne pouvez pas coopérer un peu », a déclaré l’ancien procureur fédéral Patrick Cotter, ajoutant que le commentaire de Scheller aux journalistes était révélateur.

« Ce que vous pouvez dire avec confiance, c’est que si Greenberg parvient à un accord de coopération, ce sera presque certainement très mauvais pour la position juridique de M. Gaetz », a déclaré Cotter.

Gaetz, qui n’a été accusé d’aucun crime, a nié les allégations.

Une porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter. Scheller n’a pas retourné un appel demandant un commentaire.

La majorité des affaires pénales fédérales sont résolues par des accords de plaidoyer, et les accusés condamnés à des peines de plusieurs années sont fortement incités à coopérer avec les procureurs.

Dans le cas de Greensburg, il ne serait pas inhabituel pour lui de fournir aux procureurs des preuves impliquant Gaetz en échange d’une réduction de peine, a déclaré Bruce Udolf, avocat de la défense pénale et ancien procureur fédéral et d’État.

Les archives judiciaires montrent que les parties ont jusqu’au 15 mai pour parvenir à un accord de plaidoyer. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions, Scheller passera son procès en juillet.

Greensburg, qui a été inculpé l’été dernier, est également accusé d’avoir traqué un opposant politique qui est également employé dans une école de Floride. Les archives judiciaires indiquent qu’il a harcelé à plusieurs reprises l’employé en envoyant des lettres anonymes à l’école affirmant que l’employé avait eu des relations sexuelles avec un élève. Greensburg a également créé un faux compte Twitter au nom de l’employé, le décrivant comme un ségrégationniste et un suprémaciste blanc, selon les archives judiciaires.

Alors que la nouvelle du possible accord de plaidoyer de Greenberg a éclaté, le bureau de Gaetz a publié une déclaration de femmes du personnel défendant le membre du Congrès.

« Le membre du Congrès Gaetz a toujours été un dirigeant de principe et moralement fondé. A aucun moment aucun de nous n’a connu ou n’a été témoin de rien de moins que le plus grand professionnalisme et le plus grand respect. Aucune trace d’irrégularité. Aucune once de mensonge », selon le communiqué qui ne répertorie pas les noms des membres du personnel.

Contributeur: Kevin Johnson