Ce que la visite d’État sud-africaine nous apprend sur la nouvelle monarchie

Londres

CNN

—



Une autre semaine, une autre série de premières pour le nouveau roi. Cette fois-ci, Charles III a organisé la première visite d’État de son règne et a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa au Royaume-Uni.

Ce fut une courte visite de deux jours, mais cela n’a pas empêché le monarque de mettre les bouchées doubles pour un tour de force diplomatique visant à renforcer les relations entre les deux nations.

Le voyage était en préparation avant la mort de la reine Elizabeth II et, bien que les visites d’État s’en tiennent généralement à un programme d’événements séculaire, le roi Charles a quand même réussi à apposer sa propre marque sur l’occasion.

Il a lancé les choses avec un grand accueil processionnel regorgeant de faste et d’apparat britanniques. Charles n’était pas seul puisqu’il a chaleureusement accueilli Ramaphosa au Royal Pavilion à Horse Guards Parade dans le centre de Londres. Étaient également présents la reine consort et le prince et la princesse de Galles – le couple ayant été envoyé à l’hôtel de Ramaphosa pour saluer le chef de l’État plus tôt dans la journée.

Plus de 1 000 soldats et 200 chevaux ont participé au spectacle militaire cérémoniel. Le président sud-africain a semblé ravi en inspectant une garde d’honneur et a reçu un salut royal sous le soleil d’hiver croustillant de la compagnie numéro 7 Coldstream Guards.

Le lieutenant-colonel James Shaw, qui supervise les cérémonies majeures dans son rôle de major de la brigade de la division des ménages, a déclaré que les préparatifs de l’accueil de mardi avaient demandé “une énorme quantité de travail”, avant de révéler que les personnes impliquées étaient “très fières de soutenir une telle importante occasion nationale.

« La visite d’État est une première historique : notre première visite d’État pour Sa Majesté le Roi et le président sud-africain, la première visite d’État à Londres depuis 2019, la première visite d’État processionnelle à Horse Guards depuis 2018, et la première depuis près de tout le monde à la parade », a déclaré l’organisateur militaire, selon l’agence de presse britannique PA Media.

Après l’accueil officiel, le groupe est retourné en calèche au palais de Buckingham où Ramaphosa a été accueilli par une deuxième garde d’honneur. Une visite des articles de la Royal Collection sur le thème de l’Afrique du Sud a suivi un déjeuner privé organisé par le roi, avant un banquet d’État élaboré en soirée.

Habituellement organisés le premier soir d’une visite d’État, les banquets du palais de Buckingham ont lieu dans la salle de bal, avec environ 160 invitations adressées à des personnes ayant “des liens culturels, diplomatiques ou économiques avec le pays accueilli”.

Avant que tout le monde ne se régale du somptueux festin (une entrée de barbue grillée aux champignons sauvages et truffes avec une sauce à l’oseille, suivie d’un faisan Windsor farci d’artichauts, compote de coings et sauce au porto pour le plat principal, au cas où vous vous poseriez la question), le monarque dit traditionnellement quelques mots et lève son verre à l’invité d’honneur.

Charles a séduit Ramaphosa en ouvrant son discours par le mot “bienvenue” dans plusieurs langues différentes utilisées en Afrique du Sud. Après avoir fait quelques blagues, le roi a loué les liens économiques, scientifiques et culturels entre les pays. Toutes les remarques standard pour un discours de banquet, mais Charles n’a pas non plus hésité à aborder des sujets plus difficiles, abordant l’héritage troublé du colonialisme au Royaume-Uni.

“Bien qu’il y ait des éléments de cette histoire qui provoquent une profonde tristesse, il est essentiel que nous cherchions à les comprendre”, a-t-il déclaré. “Nous devons reconnaître les torts qui ont façonné notre passé si nous voulons libérer le pouvoir de notre avenir commun.”

Les commentaires de Charles ont été considérés par beaucoup comme faisant partie d’un effort continu pour unifier les royaumes du Commonwealth, dont certains ont exprimé ces dernières années leur intention de rompre les liens avec Londres.

Le monarque a également choisi l’occasion d’appeler à une coopération future pour trouver “des solutions pratiques aux menaces existentielles jumelles du changement climatique et de la perte de biodiversité”.

Avec cette première visite d’un dirigeant étranger à peine deux mois après le début de son règne, le roi tenait également à réfléchir sur la relation de sa défunte mère avec l’Afrique du Sud, rappelant ses visites dans le pays, les fois où elle a accueilli les prédécesseurs de Ramaphosa à Londres et l’amitié elle a partagé avec l’homme d’État vénéré Nelson Mandela.

D’autres membres de la famille royale tenaient également à faire sentir la présence d’Elizabeth II, Camilla portant l’éblouissant diadème en saphir et diamants de feu la reine avec un collier et un bracelet assortis, et Kate portant un bracelet ayant appartenu à la matriarche de la famille.

La visite d’État sud-africaine a été le premier grand test diplomatique de Charles. Il a révélé que s’il s’appuie sur des modèles établis par sa mère, il souhaite également faire bouger les choses et s’attaquer de front aux problèmes qui comptent pour lui et ses sujets.

Fait révélateur, il prévoit également de le faire avec Camilla, William et Kate fermement à ses côtés, et avec d’autres membres de la Maison de Windsor soutenant leurs pièces. Il est devenu banal de voir Charles soutenir et parfois remplacer sa mère au crépuscule de son règne. Mais cette semaine, l’importance du prince et de la princesse de Galles lors de la visite d’État a indiqué que le couple avait été élevé à des rôles centraux cruciaux. Tous les quatre travailleront ensemble, au premier plan, partageant les tâches alors qu’ils cherchent à assurer l’avenir de la dynastie.

Voici quelques-uns de nos clichés préférés de la première visite d’État que le roi Charles a accueillie en tant que monarque.

Kirsty Wigglesworth/AFP/Getty Images

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa quitte Horse Guards Parade avec le roi Charles III et Camilla, reine consort dans l’entraîneur de l’État irlandais, en route vers le palais de Buckingham au début de la visite d’État de deux jours du président.

Dan Kitwood/AFP/Getty Images

Après avoir partagé un déjeuner privé, le roi et le président se sont rendus à la galerie de photos du palais de Buckingham où ils ont vu des objets de la collection royale liés à l’Afrique du Sud. Ici, Ramaphosa tient une photo de l’icône anti-apartheid Nelson Mandela, qui a été président de l’Afrique du Sud dans les années 90, avec feu la reine Elizabeth II.

Léon Neal/Getty Images

Ramaphosa a également été invité à visiter l’abbaye de Westminster, où on lui a montré une pierre commémorative pour Mandela. Il était accompagné du doyen de l’abbaye de Westminster, le très révérend Dr David Hoyle.

Aaron Chown/Getty Images

Rires autour de la table du dîner alors que le roi Charles parle lors du banquet d’État mardi soir.

Daniel Leal/AFP/Getty Images

Le lendemain, le comte de Wessex accompagna Ramaphosa aux jardins botaniques royaux de Kew. Plus tard, le couple a visité le Francis Crick Institute, un centre de recherche qui collabore avec l’Université du KwaZulu-Natal. Au cours de l’escale, ils ont découvert la technologie utilisée sur le continent africain pour diagnostiquer les infections et ont rencontré des scientifiques et des étudiants sud-africains.

Stefan Rousseau/Piscine WPA/Getty Images

La visite d’État a également permis au Premier ministre britannique Rishi Sunak d’accueillir Ramaphosa au 10 Downing Street pour une réunion bilatérale.

Le jour des engagements de Charles dans la capitale.

Le roi était un homme de la ville mercredi, alors qu’il visitait trois des institutions qui abritent de nombreux avocats, médecins et bijoutiers de premier plan du pays. Tout d’abord, le roi a visité Gray’s Inn, l’un des quatre Inns of Court de Londres où les avocats se sont fait les dents pendant plus de six siècles. Charles a rencontré de nombreux stagiaires dans l’espoir d’être bientôt appelé au barreau, avant de visiter les terres immaculées de cette auberge dans le centre de Londres. De là, le roi a fait le court voyage jusqu’à l’hôpital St. Bartholomew – le plus ancien hôpital du Royaume-Uni – où un projet de restauration devrait commencer en 2023, année du 900e anniversaire du bâtiment. Des artisans spécialisés rajeunissent l’aile nord historique de l’installation – une pièce d’architecture classée Grade I ornée d’un grand escalier médiéval et de peintures de William Hogarth. Le roi a rencontré ceux qui travaillaient à la restauration du bâtiment, ainsi que le personnel hospitalier de première ligne. Pour terminer la journée, le roi a visité le Goldsmith’s Centre, le principal organisme caritatif éducatif du Royaume-Uni pour la formation de bijoutiers et d’orfèvres. Consciente de l’engagement de longue date du roi envers les causes environnementales, la Goldsmiths’ Company lui a offert une croix créée à partir d’argent recyclé. La journée a montré comment les institutions historiques britanniques continuent de pétiller avec de nouveaux talents.

Camilla aide les ours de Paddington à trouver de nouvelles maisons ce Noël.

Qui savait que lorsque la reine s’assoirait avec Paddington Bear pour un goûter, elle deviendrait intrinsèquement liée à l’adorable personnage de la littérature pour enfants ? Le duo improbable a tellement touché le pays qu’après la mort du monarque, les personnes en deuil ont dû être invitées par le Palais à cesser de laisser ses sandwichs à la marmelade parmi les hommages floraux. Les personnes en deuil ont ensuite laissé plus de 1 000 jouets Paddington Bear devant les résidences royales. Ne voulant pas qu’ils soient gaspillés, les jouets ont été collectés, nettoyés et cette semaine donnés à l’association caritative pour enfants Barnardos par la reine consort. Une flotte de taxis a livré les ours avec style, avec Camilla elle-même, à la pépinière de Barnardo à Bow, dans l’est de Londres, jeudi. Après un pique-nique des nounours très spécial, une partie des peluches a été offerte aux enfants sur place ; d’autres seront distribués aux enfants à travers le pays soutenus par l’organisme de bienfaisance.

David Hockney ajoute une touche de couleur aux débats du palais.

L’artiste britannique David Hockney a fait carrière dans ses utilisations extravagantes de la couleur – et sa récente apparition au palais de Buckingham a montré que cela ne se limite clairement pas à la toile. Ce n’est pas tous les jours que les Britanniques sont invités à déjeuner au palais de Buckingham. Encore moins sont invités parce qu’ils sont membres de l’Ordre du mérite. Ce prix prestigieux est réservé aux personnes les plus talentueuses du Commonwealth – il ne peut y avoir que 24 membres vivants à la fois. Pour ceux qui sont invités au palais de Buckingham pour célébrer cet exploit, on s’attend à ce qu’ils viennent mieux vêtus que leur meilleur dimanche. Mais David Hockney a toujours été du genre à bafouer les attentes. L’homme de 85 ans est venu au palais sans chaussures richelieu ni chaussures Oxford, mais avec des Crocs jaunes. Le choix de la mode désinvolte a ajouté un peu de gaieté supplémentaire à l’occasion.

“Merci d’avoir diverti tout le monde pendant tant de décennies. Merci d’être l’ami que tu étais pour ma mère. Prince Harry, duc de Sussex.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint une foule de visages célèbres envoyant leurs meilleurs vœux à Elton John alors qu’il jouait sa dernière date de tournée nord-américaine au Dodger Stadium de Los Angeles le week-end dernier. Le couple est apparu dans un message vidéo diffusé avant le début du concert, dans lequel Harry a remercié le musicien d’être un ami de la famille et de divertir le monde pendant plusieurs décennies. “Merci d’être notre ami et merci d’être (un ami) pour nos enfants et merci de divertir les gens du monde entier”, a ajouté le duc.

Un avertissement aux lecteurs de Royal News: Juste un petit mot pour vous faire savoir que nous couvrirons le voyage du prince et de la princesse de Galles aux États-Unis la semaine prochaine. Cela signifie que l’édition de la semaine prochaine pourrait sortir un peu plus tard que la normale en fonction du déroulement des événements.

– Max et Lauren