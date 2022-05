Ce que la violence armée fait à notre santé mentale

Les personnes atteintes de SSPT ont souvent du mal à dormir et peuvent devenir émotionnellement engourdies, continuellement nerveuses ou facilement effrayées, a-t-elle déclaré. Le monde leur semblera souvent dangereux et des souvenirs bouleversants peuvent empiéter sur leurs pensées quotidiennes. Certaines personnes peuvent essayer d’éviter les choses qui leur rappellent leur traumatisme. Les adolescents et les adultes peuvent se tourner vers la toxicomanie.

Les jeunes enfants peuvent avoir des maux d’estomac ou des maux de tête, et une anxiété de moindre intensité qui les amène à mal se comporter ou à avoir des difficultés à se concentrer. Ils peuvent également se livrer à un “jeu traumatisant”, agissant sur le traumatisme qu’ils ont subi, a ajouté le Dr Nugent. Si le comportement persiste, dit-elle, “alors nous commençons à nous inquiéter qu’il puisse signaler quelque chose d’important comme le SSPT.”

Proximité de la violence

Tout comme ceux qui subissent la violence armée, ceux qui vivent à proximité peuvent également en souffrir.

Le Dr Aditi Vasan, pédiatre généraliste à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a décidé d’enquêter sur la façon dont les enfants de sa communauté étaient psychologiquement affectés par les tirs à proximité après avoir parlé avec des patients souffrant d’anxiété, de dépression ou de troubles du sommeil.

“Quand je leur ai demandé quand ces symptômes avaient commencé, ils m’ont dit que c’était après qu’un camarade de classe, un ami ou un voisin ait été abattu”, a-t-elle déclaré.

L’étude qui en a résulté, publiée dans JAMA Pediatrics en 2021, a examiné les admissions aux urgences entre 2014 et 2018 et a révélé que les enfants et les adolescents de l’ouest et du sud-ouest de Philadelphie qui vivaient à environ quatre à six pâtés de maisons de l’endroit où une fusillade s’était produite étaient plus susceptibles que les autres enfants. d’utiliser une salle d’urgence pour des raisons de santé mentale pendant les deux mois suivant la fusillade. Les probabilités ont augmenté chez les enfants qui ont été exposés à plusieurs fusillades et parmi ceux qui vivaient le plus près du lieu d’une fusillade, à moins de deux ou trois pâtés de maisons. Leurs symptômes comprenaient de l’anxiété, des crises de panique, des idées suicidaires et des comportements d’automutilation, a déclaré le Dr Vasan.

Une autre étude, en Californie, a examiné les effets des meurtres par la police sur plusieurs communautés de Los Angeles. Il a montré une diminution des performances scolaires des élèves du secondaire, des déficiences d’apprentissage liées au SSPT et des niveaux plus élevés de dépression et de décrochage scolaire en corrélation avec la proximité des élèves avec le lieu de la fusillade. Ces problèmes étaient plus prononcés chez les étudiants noirs et latinos qui vivaient à proximité des lieux où la police a tiré sur des Noirs et des Latinos.

“La peur l’emporte sur le besoin de se connecter avec d’autres personnes, et c’est la véritable tragédie de ce que la violence fait aux communautés”, a déclaré le Dr Joel Fein, médecin urgentiste à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, où il codirige le Center for Violence Prevention. .