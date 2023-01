Ce que la violation de la NCAA de niveau I de Jim Harbaugh signifie pour le Michigan

L’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, fait face à une violation plus grave de niveau I de la NCAA pour ne pas avoir coopéré avec les enquêteurs pour une violation mineure.

Jeudi a été chargé pour le programme de football du Michigan.

Tout d’abord, l’entraîneur-chef Jim Harbaugh a publié une déclaration concernant les rumeurs le liant à la NFL, mais ce faisant, il a laissé la porte ouverte à une sortie.

Ensuite, Nicole Auerbach de The Athletic a rapporté que le Michigan faisait face à des allégations d’infraction à la NCAA.

Jeudi soir, l’avis d’allégations pour ces infractions est arrivé et ils comprenaient quelque chose d’un peu plus grave que les «violations mineures» attendues.

Jim Harbaugh fait face à une violation de niveau I de la NCAA pour des enquêteurs trompeurs

D’après L’AthlétismeHarbaugh est frappé d’une violation de niveau I, le niveau le plus grave en vertu des lois sur les infractions de la NCAA, car “il n’a pas coopéré avec les enquêteurs liés à une violation de niveau II concernant le contact avec deux prospects pendant la période morte du COVID-19”.

Cela ressemble à un cas classique de “ce n’est pas le crime, c’est la dissimulation”.

Les violations de niveau II pour lesquelles le Michigan a été évoqué seraient le type de violations mineures qui entraînent une tape sur le poignet. Les Wolverines auraient eu des contacts inappropriés avec des recrues pendant la période morte de COVID-19. Ils ont également signalé une violation impliquant un analyste entraînant des joueurs.

Cependant, une violation de niveau I est un problème beaucoup plus grave, surtout si la NCAA a déterminé que le refus de Harbaugh de coopérer était flagrant. Il pourrait faire face à plus qu’une tape sur le poignet.

Le plus préoccupant pour les fans du Michigan ? L’Athletic a également rapporté que les problèmes de la NCAA pourraient jouer un rôle dans son départ ou non pour la NFL.

