« Devoir » et « service » peuvent sembler être des mots étranges à appliquer à une reine ou à un roi. Ce sont des figures de pouvoir, de privilèges et de luxe – des gens qui vivent dans des châteaux avec un nombre illimité d’assistants à leur entière disposition.

Mais ces mots étaient au premier plan des déclarations officielles qui ont suivi la mort de la reine Elizabeth jeudi.

« Elle croyait avant tout au service de son peuple et a inspiré tant de gens par son dévouement à la Couronne », a déclaré la gouverneure générale Mary Simon.

Le premier ministre Justin Trudeau a rappelé qu’Elizabeth « s’était juré de consacrer sa vie au service du Commonwealth et de son peuple ». Au nom des Canadiens, il l’a remerciée “pour avoir honoré ce vœu et pour toute une vie de service”.

L’ancien premier ministre Paul Martin a qualifié “le dévouement de la reine au devoir … d’inspiration”. Anthony Rota, président de la Chambre des communes, a déclaré que “la reine a servi le Canada et le Commonwealth avec beaucoup de dévouement et de distinction”.

« Le sens du devoir de Sa Majesté envers le Canada était à la fois profondément ancré et démontré dans ses actions », a déclaré la chef conservatrice par intérim, Candice Bergen. “La reine Elizabeth II a vécu une vie d’histoire et de devoir”, a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Les gens se sont rassemblés devant le palais de Buckingham à Londres jeudi après l’annonce de la mort de la reine Elizabeth. (Frank Augstein/Associated Press)

Au niveau le plus fondamental, la reine Elizabeth a servi une institution qui, bien qu’imparfaite et chargée d’une histoire difficile, se trouve au cœur même de la démocratie canadienne et britannique. Pendant plus de 70 ans, elle a maintenu cette institution.

La valeur de cette réalisation est devenue plus évidente ces dernières années, alors que les événements mondiaux ont révélé que la stabilité des institutions que nous tenons si souvent pour acquises n’est pas garantie.

De Saint-Laurent à Trudeau

L’étendue de son règne est presque difficile à comprendre. Le Canada a eu 23 premiers ministres au cours de ses 155 ans d’histoire, dont 12 ont servi sous ses ordres. Cette course a commencé avec Louis St. Laurent en 1952 et s’est terminée avec Justin Trudeau en 2022.

Avant aujourd’hui, aucune Canadienne de moins de 70 ans n’avait jamais connu un monde dans lequel elle n’était pas la monarque régnante.

“Dans un monde compliqué, sa grâce et sa détermination constantes nous ont tous apporté réconfort et force”, a déclaré Trudeau à Vancouver jeudi.

Elle a sans aucun doute ressenti une immense pression pour s’assurer que la monarchie dont elle a hérité ne s’effondre pas sous sa surveillance. Il serait tout à fait compréhensible qu’elle redoute l’idée d’être la dernière reine d’Angleterre (et du Canada). Et il y avait des avantages significatifs au travail, évidemment. Malgré les discours sur le devoir et les fardeaux de la fonction, ce n’était sûrement pas que des sacrifices et des difficultés.

La reine Elizabeth est accueillie par des résidents locaux alors qu’elle se promène dans les rues d’Iqaluit le 4 octobre 2002. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Mais selon l’opinion publique, elle a bien fait son travail, même si les Canadiens n’étaient guère enthousiastes à l’idée d’un monarque héréditaire. Dès avril, 63 % des Canadiens ont dit qu’ils avaient une opinion favorable d’elle.

Dans le même sondage (par l’Institut Angus Reid), 51 % des Canadiens ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que le Canada devrait continuer à être une monarchie constitutionnelle (un drame récent impliquant la famille royale pourrait avoir contribué à cette conclusion).

L’avenir de la Couronne — du moins au Canada — est très loin d’être assuré.

Le travail principal du monarque

Un certain crédit pour le pays qu’a été et est devenu le Canada doit aller à l’institution au cœur de notre système politique . Et rayer la Couronne de la Constitution du Canada exigerait beaucoup de travail – et les alternatives pourraient ne pas être meilleures.

Néanmoins, la transition de la reine Elizabeth II au roi Charles III sera un moment précaire pour la monarchie.

Mais sous Elizabeth, cela a duré. En tant qu’individu, elle l’a maintenu pendant plus de sept décennies – plus longtemps que toute autre personne dans l’histoire de cette institution. Elle n’a pas quitté le bureau (aussi difficile que cela puisse être d’imaginer un monarque démissionner) – mais elle n’a pas non plus, par ses paroles ou ses actions, convaincu les Canadiens qu’il fallait en finir avec elle ou l’institution qu’elle incarnait.

La reine Elizabeth est assise seule dans la chapelle Saint-Georges lors des funérailles du prince Philip, l’homme qui était à ses côtés depuis 73 ans, au château de Windsor le 17 avril 2021. (Jonathan Brady/Associated Press)

En fin de compte, c’est le grand devoir de la monarque et de ses représentants de veiller à ce que l’institution continue. Quitte à s’adapter à un monde qui change.

Avant jeudi, de nombreux Canadiens tenaient probablement pour acquis qu’elle était là et qu’elle resterait – dans ce château en Angleterre, au dos de nos billets et de nos pièces.

Mais son décès, en ces temps tumultueux, devrait nous rappeler à quel point nous ne pouvons pas tenir pour acquis – et tout ce que nous pouvons dire pour vivre consciencieusement au service d’institutions démocratiques fortes et durables.