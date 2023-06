Ce que la victoire électorale d’Erdogan signifie pour les relations russo-turques — RT World News

Le dirigeant vétéran connaît bien Moscou et le Kremlin comprend son programme. Mais comment cela va-t-il se dérouler cette fois ?

Par Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de Russia in Global Affairs, président du Présidium du Conseil de la politique étrangère et de défense et directeur de recherche du Valdai International Discussion Club.

La victoire de Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle turque est censée signifier qu’il y aura une continuité dans la politique étrangère d’Ankara. Cependant, dans ce cas, cela ne s’applique pas tant au contenu qu’à l’approche qui sera adoptée : très probablement des manœuvres constantes à la recherche d’opportunités.

En conséquence, ces préférences peuvent changer de façon assez spectaculaire à mesure que les circonstances évoluent ou lorsqu’il devient clair qu’elles ne sont pas réalisables.

Au cours des 20 années où il a été au pouvoir, les objectifs du président turc se sont ajustés à plusieurs reprises, parfois assez diamétralement, de l’européanisation aux idéaux ottomans, de la promotion des révolutions au Moyen-Orient à la reconstruction active des relations.

Les collègues turcs ont tendance à ne pas aimer les arguments des étrangers sur le « néo-ottomanisme » d’Ankara, les qualifiant de superficiels et souvent tirés par les cheveux. C’est probablement vrai. Cependant, il est indéniable que les événements les plus importants pour toute la région se déroulent dans la zone historique d’influence ottomane. Et il n’est pas possible d’ignorer complètement les relations séculaires.

L’Asie de l’Ouest et l’Afrique du Nord ont maintenant un patchwork de problèmes distincts mais interconnectés. Les conflits en Libye et au Yémen, désormais rejoints par le Soudan, montrent peu d’élan positif. Israël lutte pour contenir ce qu’il considère comme des menaces à sa sécurité de toutes parts. Les tensions autour et à l’intérieur de l’Iran augmentent progressivement.















Outre le programme nucléaire et les relations de plus en plus enchevêtrées entre Téhéran et ses voisins azerbaïdjanais, il y a eu de nouveaux affrontements à la frontière Iran-Afghanistan. Dans le même temps, des changements révolutionnaires ont lieu dans le Caucase du Sud – le conflit de longue date du Karabakh semble entrer dans une nouvelle phase avec un rapport de force très différent. Le comportement de Georgia est curieux et plutôt inattendu. La Syrie sort de l’isolement diplomatique, mais la normalisation avec la Turquie, qui occupe une partie de son territoire, reste l’enjeu principal. Ajoutez à cela le conflit qui fait rage dans la région de la mer Noire, les troubles dans les Balkans, l’attention croissante portée à l’Asie centrale et les troubles au Pakistan, et la mosaïque est plus qu’alarmante.

Les craintes abondent, mais y a-t-il quelque chose pour nous rassurer ? Il ya quelque chose. Comme nous en avons déjà discuté, cette partie du monde diverse et bruyante est maintenant plus que jamais obligée de compter sur elle-même, pour trouver ses propres solutions à ses problèmes. Les étrangers réduisent à la fois leur activité et leur influence.

Le d’abord Le point est qu’il y a tellement de préoccupations, à l’échelle mondiale, que même les puissances les plus fortes doivent équilibrer leurs capacités et leurs désirs. La deuxième est le résultat des activités des puissances extérieures en général, et surtout au cours des dernières décennies. Même si nous supposons qu’ils ont agi avec les meilleures intentions (ce qui n’est pas nécessaire en soi, c’est un euphémisme), les fruits sont exceptionnellement immangeables. Il est clair que les acteurs non régionaux ne seront pas complètement éliminés, mais le rapport de force ne bascule pas en leur faveur.















Les relations entre les principaux États et les peuples de la région sont désormais plus importantes. C’est pourquoi les souvenirs de la période ottomane sont dans l’air – les racines remontent à cette époque. Bien sûr, il n’est même pas inutile d’établir des parallèles, c’est simplement nuisible – on risque de sortir complètement du sujet. Mais l’éventail des problèmes résonne, au moins en partie, avec ce qui a toujours été là.

Les tendances dans le monde arabe et dans les relations arabes avec l’Iran offrent un espoir de normalisation. Les rôles de la Russie et de la Chine – non pas de premier plan, mais de soutien – pourraient être un catalyseur de tendances positives. L’histoire du Caucase du Sud est loin d’être terminée et promet beaucoup de drames humains, mais l’impasse dans laquelle elle se trouve depuis si longtemps appartient au passé. Et il s’ensuit que de nouvelles opportunités émergent.

La Turquie est un acteur clé dans tout ce puzzle, qu’elle le veuille ou non. La seule question est sa capacité, et on ne sait pas exactement où sont les limites ici. La première et la plus importante chose à laquelle Erdogan devra faire face est l’économie. La situation actuelle plutôt morose n’a pas empêché sa réélection, mais avec près de la moitié de la population avide de changement, il ne peut rien faire d’autre sans croissance économique. Il existe une interdépendance complexe entre les ambitions de politique étrangère et la capacité de les payer. Mais la base de ressources d’un pays comme la Turquie – axé sur le transit et dépendant de la nature – dépend de sa capacité à mener une politique volontariste complexe et multidirectionnelle.

Au fil des ans, Erdogan s’est montré à la fois un joueur aventureux et un politicien prudent, capable de battre en retraite lorsqu’il se rend compte qu’il a commis une erreur. A en juger par la campagne électorale, il n’a pas perdu ces qualités. La Russie s’en réjouit, même si elle ne doit pas se faire d’illusions sur Ankara. Notre interaction n’est pas un accord cordial, mais une prise de conscience qu’il n’y a pas d’échappatoire l’un à l’autre. Cependant, il s’agit d’une prise de conscience saine. Et les modalités de sa mise en œuvre ont déjà été élaborées.