Ce que la victoire de Lula au Brésil signifie pour le monde

Il y a moins de trois ans, Luiz Inácio Lula da Silva était en prison. Lundi, il s'est réveillé sur la voie d'un retour à la présidence du Brésil après avoir remporté une courte victoire lors du deuxième tour de scrutin de dimanche. Le gauchiste a vaincu le président sortant Jair Bolsonaro dans une âpre compétition façonnée par l'animosité idéologique et l'inimitié personnelle. Sa victoire représente l'un des retours politiques les plus spectaculaires de ce siècle.

Lula a rempli deux mandats réussis en tant que président de 2003 à 2010, où il a puisé dans un boom historique des matières premières pour sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté grâce à des programmes sociaux de grande envergure. Mais les années qui ont suivi sa présidence ont vu un ralentissement économique, tandis qu’un vaste scandale de corruption a impliqué une grande partie de l’establishment politique brésilien – et a conduit Lula lui-même à aller en prison en 2018, seulement pour que la Cour suprême du pays ordonne sa libération en 2019 et plus tard. annuler les charges retenues contre lui.

Bolsonaro a occupé les franges d’extrême droite de la politique brésilienne pendant une grande partie de sa carrière politique, connu pour son penchant pour les remarques misogynes et sectaires, ainsi que pour sa nostalgie des années de dictature militaire. Il a surfé sur une vague de mécontentement populaire en tant que candidat anti-establishment et a remporté la présidence aux élections de 2018. Ses quatre années turbulentes au pouvoir ont été marquées par des scandales, une réponse ratée à la pandémie de coronavirus et une marque de politique polarisante et d’extrême droite dont les critiques craignaient qu’elle n’effiloche les liens qui unissent la jeune démocratie brésilienne.

Lula, un véritable héros de la classe ouvrière qui a perdu un doigt dans un accident d’usine, était peut-être la seule figure qui a exercé suffisamment d’attrait populaire pour contrer le mouvement de Bolsonaro. Maintenant, il a peu de temps pour se réjouir de son triomphe.

Le cannibale contre le sataniste : la politique toxique empoisonne le Brésil

Un « Biden brésilien » défendant la démocratie

Au moment d’écrire ces lignes lundi, Bolsonaro n’avait pas reconnu sa défaite, même si les autorités électorales avaient confirmé les résultats dimanche soir et que de nombreux dirigeants mondiaux, dont le président Biden, avaient félicité Lula et applaudi le passage d’élections libres et équitables au Brésil. Bolsonaro n’avait rien dit du tout publiquement (bien qu’un de ses fils ait émis un tweet quelque peu énigmatique exhortant les supporters à ne pas “abandonner notre Brésil”).

Pendant des mois en tant que président, Bolsonaro a remis en question l’intégrité des processus électoraux du Brésil malgré le peu de preuves à l’appui de ses affirmations. Maintenant, mijotant dans la défaite, il peut prendre une autre page du livre de jeu de l’ancien président Donald Trump, pointer la faible marge de la victoire de Lula comme une raison de remettre en question sa légitimité et passer la période intérimaire avant l’investiture de Lula à compliquer la transition politique.

“C’est le modèle Trump”, a déclaré Marcos Nobre, analyste politique et auteur, à mes collègues. « C’est-à-dire que celui qui a remporté l’élection juste et carrée est illégitime. Bolsonaro cherchera à affaiblir Lula de toutes les manières. »

“Est-ce qu’il tient bon, exige un audit des votes et déclenche une crise constitutionnelle à la Trump en 2020?” ont demandé mes collègues. “Ou, parce que son mouvement conservateur a fait bien mieux que prévu, solidifie-t-il une position forte en tant que chef de l’opposition brésilienne le plus puissant depuis le retour de la démocratie – en utilisant son énorme plateforme de médias sociaux comme chaire d’intimidation pour compliquer le travail de Lula ? Ou, comme certains l’ont suggéré, quitte-t-il le Brésil pour échapper à la possibilité de poursuites pénales ?

Lula, en revanche, s’est présenté comme une figure conciliante, désireuse de représenter l’ensemble de la nation, de revitaliser la confiance dans ses institutions civiques et de ramener le pays à un degré de calme et de normalité démocratique. Comme l’a dit l’essayiste brésilien Bruno Cava, il « s’est présenté comme le candidat du système, comme un « Biden brésilien », pour ainsi dire, mettant fin à un intermède trumpiste ».

La campagne électorale de Lula a attiré une large coalition de partis et d’hommes politiques, y compris d’anciens adversaires politiques. Après les élections, un certain nombre d’alliés clés de Bolsonaro ont également appelé le président sortant à reconnaître le résultat pour le bien du pays. “Il est temps de désarmer l’esprit, tendez la main à vos adversaires”, a déclaré le président de la Chambre, Arthur Lira.

Mais, comme Biden, Lula doit faire face à une importante opposition législative et politique d’une droite enhardie qui nourrira les griefs de cette élection perdue. Les vents contraires de l’économie mondiale – et un maelström de désinformation sur les réseaux sociaux – vont secouer son programme.

Comment Facebook et TikTok aident à pousser Stop the Steal au Brésil

Oui, tout indique que l’Amérique latine aura un autre président de gauche à Lula au Brésil et la tendance anti-titulaire se poursuit. Mais la marge de victoire probable est si étroite qu’elle réfute l’idée d’une autre “marée rose” dans la région. – Michael Reid (@michaelreid52) 30 octobre 2022

Lors de son premier passage au pouvoir, Lula semblait être le dirigeant de gauche prééminent et le plus aimé d’Amérique du Sud. Il était le titan parmi une vague « rose » de gouvernements élus de gauche à travers le continent et son pragmatisme relatif le mettait en contraste avec des régimes de gauche plus autocratiques et démagogiques dans des endroits comme le Venezuela et Cuba.

Aujourd’hui, Lula revient au pouvoir à un autre moment de la politique du continent. Depuis 2020, des gouvernements de gauche ont pris le pouvoir en Bolivie, au Pérou, au Chili et en Colombie – cette dernière longtemps gouvernée par la droite. Il n’y a pas de récit simple à raconter sur leur ascension, mais tout s’est déroulé dans l’ombre de la pandémie, qui a révélé les inégalités sociales sous-jacentes dans de nombreux pays, en particulier en Amérique latine.

“Il s’agit plus d’une tendance au rejet qu’autre chose… des gens qui cherchent une alternative”, a déclaré à l’AFP Michael Shifter, ancien président du groupe de réflexion Inter-American Dialogue basé à Washington. “Nous sommes à ce moment en Amérique latine où beaucoup de gouvernements qui sont rejetés sont de droite ou de centre-droit.” Et le pendule pourrait basculer assez rapidement dans l’autre sens si les électeurs pensent que ces gouvernements n’ont pas tenu leurs promesses dans les années à venir.

En termes de politique étrangère, il est difficile de voir Lula se présenter comme un compagnon de route idéologique de Biden comme Bolsonaro l’a fait pour Trump. Il pourrait reprendre la position que son gouvernement a prise il y a plus de dix ans, vantant le rôle du Brésil en tant que champion du Sud global, tout en se tenant à distance de l’Occident et en prenant des positions indépendantes sur une multitude de défis géopolitiques épineux.

Comme Bolsonaro, Lula peut tergiverser sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie – il a même déclaré dans une interview plus tôt cette année que les dirigeants des deux pays partageaient la responsabilité de la guerre. Contrairement à Bolsonaro, Lula ne se pliera probablement pas aux électeurs évangéliques en embrassant Israël et en se rapprochant du démagogue de droite Benjamin Netanyahu, qui pourrait revenir au pouvoir après les élections de mardi.

Lula a juré de protéger l’Amazonie. Après Bolsonaro, ce ne sera pas facile.

Toutes mes félicitations, cher @LulaOficial, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l’histoire du Brésil. Ensemble, allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d’amitié entre nos deux pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 octobre 2022

Sous Bolsonaro, la déforestation de la région amazonienne – décrite pendant des années comme les « poumons » du monde – s’est accélérée précipitamment. Il a coupé les protections environnementales et sapé les agences gouvernementales chargées de les faire respecter. On estime que 2 milliards d’arbres ont été coupés ou incendiés pendant son mandat, alors que son administration travaillait tacitement pour stimuler les intérêts de l’agro-industrie brésilienne. Entre les étés 2019 et 2021, une étendue de forêt plus grande que l’intégralité de la Belgique a disparu. Selon une étude publiée par la revue Nature l’année dernière, certaines parties de la forêt amazonienne sont passées d’un puits net de carbone à une autre source d’émissions.

C’est inquiétant pour tous ceux qui s’inquiètent des effets planétaires du réchauffement climatique et de la lutte de la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique. Lula s’est engagé à tourner la page et à freiner la déforestation, comme il l’avait fait auparavant au pouvoir. Une analyse prévoyait que la victoire de Lula pourrait entraîner une baisse de près de 90 % de la déforestation en Amazonie au cours de la prochaine décennie.