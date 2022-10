Ce que la victoire de Lula au Brésil signifie pour la forêt amazonienne et le changement climatique

Le Brésil, le plus grand pays d’Amérique du Sud et abritant l’emblématique forêt amazonienne, aura un nouveau chef le 1er janvier : Luiz Inácio Lula da Silva. Lors du second tour des élections dimanche, Lula, comme il est largement connu, a battu le président sortant Jair Bolsonaro, obtenant un peu plus de 50 % des voix.

Ce fut une défaite historique et un retour sensationnel pour Lula. Après avoir servi deux mandats en tant que président du Brésil, entre 2003 et 2011, Lula est allé en prison pour corruption, mais il a ensuite été libéré après que la Cour suprême a annulé ses condamnations. Bolsonaro, quant à lui, est le premier président à perdre sa réélection au cours des 34 années de démocratie moderne du pays. (Il n’a pas encore concédé.)

Les résultats représentent également un moment historique pour la forêt amazonienne.

Sous le président Bolsonaro, la déforestation s’est accélérée, menaçant non seulement la faune et les communautés autochtones, mais aussi le climat mondial. Mais Lula a promis de donner une seconde chance à la forêt. “Luttons pour zéro déforestation”, Lula a dit dimanche soir après sa victoire. “Le Brésil est prêt à reprendre son rôle de leader dans la lutte contre la crise climatique, en protégeant tous nos biomes, en particulier la forêt amazonienne.”

Lula fait souvent référence à ses antécédents pour prouver qu’il peut réussir : pendant sa présidence, la déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de plus de 80 %, ce qui signifie qu’il y a eu moins de perte de forêts. Une analyse du site Web sur le climat Carbon Brief suggère que sous la prochaine administration de Lula, la déforestation annuelle en Amazonie brésilienne pourrait être réduite de près de 90 % d’ici la fin de la décennie.

Amanda Northrop/Vox

“Tout ce que Lula a dit, et même ses antécédents, indiqueraient qu’il va annuler les régressions brutales du régime de Bolsonaro”, a déclaré Christian Poirier, directeur de programme du groupe de défense à but non lucratif Amazon Watch, à Vox en septembre.

Peu de questions politiques ont des enjeux mondiaux plus importants que la conservation de l’Amazonie. L’abattage de la forêt tropicale érode non seulement un puits de carbone critique, qui aide à aspirer les gaz qui réchauffent la planète hors de l’atmosphère, mais alimente également le changement climatique. La déforestation en cours pourrait également déclencher une réaction galopante qui pourrait transformer des régions de la forêt tropicale en un écosystème de type savane, privant la forêt de ses nombreux avantages écologiques et merveilles naturelles.

Ce que Bolsonaro a fait à la forêt amazonienne, brièvement expliqué

Le Brésil était autrefois une figure emblématique de la conservation. Pendant une grande partie des deux dernières décennies, la nation a protégé les terres autochtones, réprimé l’exploitation forestière illégale et commencé à surveiller plus attentivement la perte de forêts, ce qui a entraîné un déclin précipité de la déforestation.

En 2004, l’Amazonie a perdu 28 000 kilomètres carrés (environ 7 millions d’acres), mais en 2012, ce chiffre était tombé à seulement 4 600 kilomètres carrés (1,1 million d’acres), selon l’Institut national de recherche spatiale du Brésil, connu sous le nom d’INPE. La destruction est restée relativement faible au cours des années suivantes.

Edmar Barros/AP

Puis, en 2019, Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir.

Le dirigeant de droite a supprimé les mesures d’application, réduit les dépenses des agences scientifiques et environnementales, licencié des experts en environnement et poussé à affaiblir les droits fonciers autochtones, entre autres activités en grande partie à l’appui de l’industrie agroalimentaire. (Un représentant du gouvernement brésilien a déclaré à Vox en septembre qu’il s’engage pleinement à réduire la déforestation en Amazonie et travaille à cette fin.)

Entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2021 – une période qui chevauche largement les trois premières années de mandat de Bolsonaro – plus de 34 000 km2 (8,4 millions d’acres) ont disparu de l’Amazonie, sans compter les nombreuses pertes causées par les incendies de forêt naturels. C’est une superficie plus grande que l’ensemble de la Belgique et une augmentation de 52 % par rapport aux trois années précédentes.

Amanda Northrop/Vox

Aujourd’hui, environ 17% de la forêt amazonienne a disparu, selon un rapport de 2021. Les scientifiques estiment que si ce nombre atteint 20 à 25%, des parties de l’écosystème tropical pourraient s’assécher, accélérant encore la perte de forêts et menaçant des millions de personnes. et les animaux qui en dépendent.

La plus grande forêt tropicale de la planète, l’Amazonie abrite un assemblage d’espèces vraiment remarquable, dont 14 % des oiseaux du monde et 18 % de ses plantes vasculaires. Beaucoup d’entre eux ne se trouvent nulle part ailleurs. La perte d’organismes à cause de la déforestation érode des fonctions essentielles, notamment la production d’oxygène et le stockage du carbone, dont nous dépendons tous, et sape les découvertes scientifiques. De nombreux médicaments sont dérivés de plantes amazoniennes, mais seule une fraction des espèces de la forêt a été étudiée.

Une seconde chance pour l’Amazonie sous Lula

Icône de la gauche et dirigeant du Parti des travailleurs brésiliens, Lula s’est engagé à plusieurs reprises à protéger l’Amazonie. De manière critique, Marina Silva, une éminente défenseure de l’environnement et ancienne ministre de l’environnement, l’a soutenu plus tôt cet automne, aidant Lula à battre Bolsonaro. Cela a fait de Lula le candidat le plus “vert” dans la course de cette année, selon Observatório do Clima, une coalition environnementale au Brésil.

Mais le meilleur indicateur de la capacité de Lula à réprimer la déforestation est ce qu’il a fait dans le passé, selon plusieurs défenseurs de l’environnement. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2003, la déforestation en Amazonie brésilienne était à son plus haut niveau depuis huit ans, à plus de 25 000 km2 (6,3 millions d’acres). 2004 était encore pire. “Il a hérité d’une catastrophe environnementale”, a déclaré Poirier.

Ensuite, son administration – en grande partie sous la direction du ministre Silva – a commencé à mettre en œuvre les lois existantes pour protéger l’Amazonie, notamment en appliquant une loi appelée Code forestier et en faisant en sorte que diverses agences gouvernementales travaillent en collaboration pour freiner la perte de forêts. Comme le montre le graphique ci-dessus, la déforestation a chuté de façon spectaculaire entre 2004 et 2012, et Lula était au pouvoir pendant la majeure partie de cette période.

“Recommençons à faire ce que nous faisions”, a déclaré Lula dans une interview à la radio en juin. “Nous devons prendre soin de la forêt et du peuple amazonien.”

Il est peu probable que la déforestation s’arrête complètement une fois que Lula prendra ses fonctions. Le parti de Bolsonaro domine toujours le Congrès et continuera probablement à soutenir l’industrie bovine, qui est à l’origine de presque toutes les pertes de forêts en Amazonie brésilienne. Le pays est également confronté à une crise économique et aux retombées d’une mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus, et on ne sait pas exactement comment Lula accordera la priorité à ces crises concurrentes. Il y a aussi une question de savoir si Bolsonaro acceptera la défaite.

Pourtant, les défenseurs de l’environnement ont célébré la victoire.

“Le cauchemar doit enfin se terminer”, a écrit l’Observatório do Clima dans un communiqué dimanche. “Le président élu est remarquablement bien placé pour mettre en œuvre le redressement socio-environnemental dont le pays a tant besoin.”