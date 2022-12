Ce que la victoire de la Coupe du monde 2022 fait pour la légende de Lionel Messi

LUSAIL, Qatar – Kylian Mbappe avait converti le premier penalty de la France lors de la fusillade, la quatrième fois qu’il avait battu le gardien argentin Emi Martinez en finale de la Coupe du monde, après son triplé précédent. Et donc Lionel Messi s’est approché pour tirer le penalty d’ouverture de l’Argentine.

La sagesse conventionnelle suggère que vous voulez généralement que vos meilleurs tireurs de penalty soient les derniers ou, du moins, face à l’élimination. Mais il n’y avait rien de conventionnel ni de sage dans cette finale ou, à bien y penser, cette Coupe du monde.

Messi s’est tenu un instant, les mains sur les hanches, a pris son élan, a envoyé le gardien français Hugo Lloris dans un sens et le ballon dans l’autre sens. C’était 1-1, et c’était maintenant hors de ses mains. Et peut-être qu’il y avait quelque chose d’extrêmement libérateur là-dedans. Il ne pouvait plus rien faire pour aider l’Argentine à remporter cette Coupe du monde et, aux yeux de certains, cimenter sa candidature GOAT avec le plus gros prix des sports d’équipe. Rien d’autre que de pom-pom girl et d’être un capitaine de soutien, ce qu’il a fait, saluant chaque tireur de penalty argentin avec un câlin et un high-five.

L’Argentine deviendra championne quelques minutes plus tard, lorsque Gonzalo Montiel convertira son penalty pour porter le score à 4-2 et leur donner une avance inattaquable. Mais c’est à ce moment-là plus tôt, après le coup de pied de Messi, que la réalisation a dû le frapper : “Je n’en peux plus.” D’une certaine manière, cela témoigne de ce qui, jusqu’à un dimanche soir au Qatar (un jour que nous devrons expliquer à nos petits-enfants), l’avait poursuivi dans sa carrière record : son échec à remporter une Coupe du monde.

Dans un jeu d’équipe, c’est une mesure arbitraire, et dans ce sport, c’est particulièrement idiot. Vous n’obtenez que quatre ou cinq fissures, si vous avez de la chance ; vous êtes souvent trop jeune pour votre première opportunité et trop vieux pour la dernière. Il n’y a aucune garantie que vous serez en forme le moment venu, et contrairement au football de club, vous ne pouvez pas contrôler votre casting de soutien car vous ne pouvez pas choisir votre nationalité. Alfredo Di Stefano n’a jamais remporté de Coupe du monde. Johan Cruyff non plus. Cristiano Ronaldo non plus.

Ce n’est pas ce qui détermine son statut au sein du groupe GOAT ou même en tant que GOAT pur et simple. Mais il lève définitivement un nuage immérité qui planait sur lui depuis de nombreuses années.

Messi a finalement remporté la Coupe du monde qu’il tentait de gagner depuis sa première apparition au tournoi de la FIFA en 2006. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Les débuts de Messi pour l’Argentine ont duré deux minutes, et pour certains, cela ressemblait à un présage. C’était l’été 2005, il était un prodige de 18 ans à Barcelone, il est entré après 63 minutes et a reçu ses ordres de marche pour un supposé coude égaré 120 secondes plus tard.

Même si sa carrière a décollé – même si l’argenterie du club et les Ballons d’Or se sont accumulés, alors même qu’il a démoli les records de l’équipe nationale argentine pour les buts marqués (ce qu’il a fait en 2016) et les apparitions (à l’été 2021) – et même si beaucoup l’avaient comme n ° 1 du jeu (et le reste, les fans de Ronaldo, l’avaient comme n ° 1A), il y avait ce doute persistant. Quand livrerait-il avec l’Argentine ?

En effet, il y en avait chez lui qui se demandaient à quel point il le voulait avec son pays. Après tout, il avait quitté le pays à l’âge de 13 ans et s’était installé à Barcelone. Puis, en 2016, peu de temps après la Copa America Centenario, il a annoncé qu’il se retirait de l’équipe nationale, invoquant des divergences avec la fédération. La réaction a été quasi unanime et une campagne nationale pour son retour n’a fait que souligner l’absurdité de remettre en cause sa loyauté. Il était de retour à temps pour les qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Et pourtant, à ce stade, le tableau de bord de l’ère Messi équivalait à un gros œuf de poule pour l’Argentine : quatre Copas America et trois Coupes du monde, quatre médailles de deuxième place et des tas de regrets et de moments qui auraient pu être.

Ale Moreno dit que la finale de la Coupe du monde s'est déroulée à tous les niveaux alors que l'Argentine a remporté le trophée de manière spectaculaire.

Les observateurs de Messi placent le tournant de la Copa America 2019. L’Argentine a perdu en demi-finale pour accueillir le Brésil, et après le match, Messi n’était décidément pas comme Messi. Il s’est insurgé contre l’arbitre et a montré un avantage évident et extérieur que peu avaient vu auparavant. Il avait repris le capitanat quelques années plus tôt, mais c’était un Messi différent : c’était Messi en colère, Messi hargneux, Messi de la rue. (C’était le Messi qui allait se matérialiser après le match contre les Néerlandais en sifflant à Wout Weghorst : “Qu’est-ce que tu regardes, Bobo ?”)

Dans le même temps, sa relation avec Barcelone, où il avait servi pendant près de deux décennies, se tendait après la signature d’Antoine Griezmann. Pour beaucoup, il avait l’impression qu’il était prêt à doubler contre l’Argentine comme jamais auparavant. Un an plus tard, en 2020, il a logé le désormais tristement célèbre “burofax” pour tenter de forcer un départ. Il a réalisé son souhait en 2021, déménageant au Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre, et la même année, il a finalement réussi à se débarrasser de la malédiction de l’argenterie argentine, menant son pays à la Copa America 2021.

À certains égards, tout ce qui a suivi cet été était un prélude à cette nuit à Doha. L’Argentine a été entraînée par Lionel Scaloni, un ancien coéquipier qui est avant tout un homme-manager qui a gardé l’espèce de psychodrame et de cirques médiatiques – des incontournables des régimes précédents, comme celui de Jorge Sampaoli en 2018 et de Diego Maradona en 2010 – loin de ses joueurs. Sous Scaloni, l’Argentine a connu une longue course sans défaite et a développé un système qui a exorcisé sa dépendance à Messi. Il était un élément à valeur ajoutée et souvent décisif, mais pas tout le plan de match. Pendant ce temps, jouer au PSG aux côtés de stars comme Mbappe et Neymar a dilué les projecteurs, tandis que la ligue française a offert un peu de répit à la routine hebdomadaire de LaLiga.

Le deuxième but de Messi en finale aurait dû être celui qui les a vus couronnés champions. Au final, ça valait la peine d’attendre… et les tirs au but. Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images

Il est facile, après coup, de voir à quel point tout allait dans une direction : pour que Messi remporte enfin le gros lot. Mais même cela signifie oublier ce qu’il a fait pour amener l’Argentine ici et les faire franchir la ligne.

Messi a brisé la glace contre le Mexique, envoyant l’Argentine sur le chemin d’une victoire cruciale après avoir perdu son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite. Il a marqué dans chacun des tours à élimination directe menant à la finale, et contre les Français, il a converti un penalty pour le porter à 1-0, a déclenché la contre-attaque qui a fait 2-0 et était là pour rentrer ce qui aurait été le vainqueur. en prolongation, si ce n’est pour l’avant-bras de Montiel qui a conduit à l’égalisation de Mbappe.

Il y a une valeur symbolique incontournable au triomphe à venir contre Mbappe, le jour où le Français a réussi un triplé en finale. C’était le futur passé contre l’avenir inévitable pour le contrôle du présent. Et pour l’instant, le cadeau appartient toujours à Messi.

Mettons une chose au clair : Messi n’avait pas besoin de cette coupe d’or pour assurer sa place à la table GOAT. Il voulait qu’il redonne à ses coéquipiers et à sa nation, après 22 ans à l’étranger (et plus). Non pas parce qu’il leur doit, mais parce qu’il les aime. Pourtant, pour certains, gagner sa première Coupe du monde déplacera l’aiguille et placera Messi à la tête de cette table GOAT, et c’est bien. Nous avons chacun nos propres critères.

Pour moi, ce n’est pas un argument que vous allez gagner avec des chiffres – pas quand vous comparez des pommes et des aardvarks.

Messi a remporté quatre titres en Ligue des champions ? Génial : Pelé n’a pas pu jouer en Ligue des champions (ou en Coupe d’Europe, comme on l’appelait à l’époque) parce que le gouvernement brésilien a adopté une loi pour l’empêcher de partir à l’étranger. Et Diego Maradona a joué à une époque où il fallait gagner la ligue pour y être, pas seulement terminer dans les quatre premiers.

Pendant la majeure partie de sa carrière, Pelé n’a pas bénéficié d’un casting de soutien composé des meilleurs joueurs du monde, quelle que soit leur provenance. Maradona non plus, qui a joué à une époque où les clubs étaient limités à trois joueurs étrangers. Messi joue à une époque extrêmement polarisée, où les “superclubs” (comme Barcelone et le PSG) ont 10, 20 et parfois 40 fois le budget de la plupart de leurs adversaires. Les deux autres non.

Il y a aussi un risque à confondre la réussite avec la grandeur, car vous ne pouvez réaliser que ce qui est de votre époque. Gagner une Coupe du monde est un exploit, mais cela ne confère pas automatiquement la grandeur.

Dale Johnson récapitule les décisions d'arbitrage lors de la victoire de l'Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde.

Vous ne pouvez pas non plus choisir la solution de facilité en citant les athlètes d’aujourd’hui comme naturellement meilleurs en raison de meilleurs terrains, d’une meilleure science du sport, de meilleurs gènes, de meilleures techniques d’entraînement, peu importe. C’est peut-être vrai que si vous téléportez Sir Bobby Charlton de 1968 à nos jours, Harry Kane pourrait être bien en avance sur lui ? Mais alors quoi? Cela signifie-t-il que Bobby Charlton est un raté ? Pas dans mon livre.

Pour certains, la grandeur est une telle abstraction qu’elle transcende la hauteur. Pelé et Maradona, chacun à leur manière, avaient un charisme, une présence et une signification sociale que Messi n’a probablement pas. Pas parce qu’il est moins footballeur, mais simplement parce qu’il a une personnalité différente, et souvent on ne peut pas séparer les deux. Si Muhammad Ali était resté Cassius Clay, n’avait jamais pris position sur les questions sociales et s’était limité à des clichés ennuyeux dans les interviews, serait-il toujours “le plus grand” ? (J’apprécie qu’il se soit oint cela, mais vous avez compris.)

Messi a coché un certain nombre de cases dimanche soir à force de remporter la Coupe du monde, même si ce n’est pas une logique que je comprends. Moi? Je suis juste heureux de voir la grandeur récompensée. Ca suffit pour moi. Et, non, ce n’était pas seulement la grandeur avec le ballon à ses pieds.

En repensant à ce tournoi, l’entraîneur argentin Scaloni a souvent parlé de confiance, de placer son destin entre les mains de ses coéquipiers, de croire en eux. C’est ce que Messi a fait dans ce tournoi, et il a été ramené à la maison avec le plus d’emphase au cours de cette longue marche vers le cercle central après avoir inscrit son penalty lors de la fusillade.

Messi a fait confiance à ses coéquipiers. Et ils ne l’ont pas laissé tomber. Tout comme il ne les a pas laissé tomber.