C’est une fable pour notre époque: les petits investisseurs se regroupent pour éliminer les hedge funds cupides de Wall Street en utilisant les actions d’un magasin de jeux vidéo en difficulté.

Mais la révolte des négociants en bourse en ligne suggère bien plus. Internet modifie l’équilibre des pouvoirs de la société de manière inattendue. Et les mêmes outils qui autonomisent le petit gars – permettant aux gens de s’organiser rapidement et apparemment de nulle part, de troller des institutions puissantes et de déclencher le chaos – peuvent également donner lieu à des foules extrémistes menant des campagnes de harcèlement ou à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Dans le monde des babillards électroniques pseudonymes, des farces devenues sauvages et de la logique bouleversée au milieu d’une pandémie mondiale, les révoltes prennent toutes formes, tailles et objectifs. La semaine dernière, ils nous ont offert le Great GameStop Stock Uprising. Qui sait ce que cette semaine apportera.

Une chose est sûre: nous en verrons plus. De plus en plus d’entre nous ont appris à jouer avec le système, que ce soit pour une noble cause ou, comme on dit, «pour le lulz». Si un mème de Bernie Sanders en mitaines peut nous distraire au milieu d’une inauguration présidentielle et qu’un babillard Reddit peut envoyer de gros coups de panique à Wall Street, peut-être que du bien peut aussi en sortir. Droite?

«Internet peut démocratiser l’accès, bouleversant la dynamique du pouvoir entre le peuple et les institutions traditionnelles», a tweeté Tiffany C. Li, professeur de droit et avocat spécialisé dans la protection de la vie privée et la gouvernance des plateformes technologiques.

Avec GameStop, a-t-elle ajouté dans une interview vendredi, l’objectif était de bouleverser les intérêts de quelques grands fonds spéculatifs.

«Mais dans d’autres endroits, l’objectif peut être plus néfaste. Les espaces en ligne sont utilisés pour radicaliser les gens vers l’extrémisme, pour planifier des crimes de haine et des attaques « , a-t-elle déclaré. » Internet n’est pas vraiment le méchant ou le héros. «

Jason Wilkinson s’était emparé des actions mais s’est plongé plus profondément dans le forum Reddit WallStreetBets après avoir perdu son emploi dans une entreprise de technologie dans la pandémie. Le résident de New York, âgé de 30 ans, a commencé à faire du commerce entre d’autres emplois à temps partiel de livraison de motos et d’affûtage de couteaux, et a commencé à acheter des parts de GameStop en novembre.

L’histoire continue

«Je suis passé d’une position de 9 000 $ à environ 30 000 $ hier soir. Aujourd’hui, j’ai perdu 10 mille dollars », a-t-il déclaré jeudi. «Je n’ai pas vendu. Je vais tenir. Ça a été une semaine émouvante, disons ça.

Comme pour de nombreux mouvements de foule, il était difficile de retracer où tout a commencé, même s’il y avait au moins quelques instigateurs de haut niveau. Parmi eux, Roaring Kitty, une personnalité de YouTube d’une banlieue de Boston qui est devenue un élément légendaire du forum Reddit, exprimant un intérêt précoce pour l’achat d’actions GameStop et inspirant une légion croissante d’adeptes à explorer ses finances.

Les investisseurs basés sur Reddit ont utilisé la plate-forme de chat Discord pour se déclencher et l’application de trading Robinhood pour acheter des actions en quelques clics sur leurs smartphones. Ils ont rapidement trouvé un ennemi commun dans les gestionnaires de fonds spéculatifs qui ont tenté de vendre l’action, en s’encourageant mutuellement à continuer d’acheter GameStop et à le pousser toujours plus haut – «vers la lune».

Wilkinson a déclaré que les forums de cette semaine avaient probablement frappé les nouveaux arrivants comme étant «vraiment, vraiment enfantins et fous», pleins d’émojis de fusée, d’appels à pomper des stocks écrits sur l’air de chants de mer et d’un flot de nouveaux venus essayant de sauter dans le train en marche, mais il a dit ce n’est pas son expérience habituelle là-bas.

«Certaines des personnes qui sont sur ce fil sont probablement à égalité avec les sélectionneurs de titres de ces fonds spéculatifs», a-t-il déclaré. «C’est savoir savoir qui écouter et qui ignorer. C’est vraiment juste un groupe de personnes qui partagent des idées. C’est la même chose que lorsque Jim Cramer se met à briser les boutons de CNBC. »

En 2017, le hashtag «MeToo» a commencé à devenir viral lorsque des femmes – et certains hommes – ont partagé leurs expériences d’agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Bien que le terme ait été inventé en 2006 par la militante Tarana Burke, une confluence du climat politique, l’affaire contre Harvey Weinstein et la montée des médias sociaux ont permis au mouvement de décoller 11 ans plus tard. Les médias sociaux ont également aidé les militants de Black Lives Matter à organiser des rassemblements, à enregistrer les violences policières et à communiquer pendant les marches qui ont balayé les États-Unis et d’autres pays après la mort de George Floyd. été.

Mais le mouvement de masse qui a émergé des communautés en ligne conçu pour permettre aux négociants en bourse amateurs de partager des conseils a été un choc pour Wall Street.

«Ce que font ces communautés est une zone grise», a déclaré Allen Tran, 23 ans, l’administrateur d’un groupe commercial Robinhood populaire sur Facebook qui a été temporairement fermé au milieu de la frénésie. «L’état d’esprit du groupe est l’endroit où les choses peuvent devenir incertaines et coordonnées.»

Sinal Aral, directeur de l’Initiative sur l’économie numérique du Massachusetts Institute of Technology, a déclaré que la frénésie des médias sociaux perturbant le marché boursier cette semaine avait des parallèles avec les campagnes de désinformation affectant les élections nationales et le mouvement qui a conduit à l’émeute du Capitole – toutes les situations où il peut être difficile d’attribuer le blâme.

«Il y a une distinction importante entre un acteur qui coordonne la manipulation et un investisseur de détail qui est pris dans le mouvement», a-t-il déclaré. «Nous avons également été témoins de ces deux types de personnes lors de l’émeute du Capitole.»

Une chose qui distingue le rallye GameStop des actions plus néfastes de crowdsourcing est qu’il s’agit moins de désinformation que de coordination. Il n’est pas clair si ou comment les actions de ceux qui ont été à l’origine de la manipulation ont pu franchir la ligne de la manipulation du marché.

Tran a déclaré que certains forums ont un problème avec les «chargeurs frontaux» qui achètent une position de stock importante, suscitent l’enthousiasme pour cela et profitent du «battage médiatique qui suit».

L’implication de plates-formes comme Robinhood a également rappelé des préoccupations plus larges sur le nombre d’applications pour téléphones conçues de manière à renforcer la compulsivité des gens. Achetez des actions sur l’application et recevez une notification de célébration avec des confettis numériques.

«Ils activent essentiellement les systèmes de récompense de la dopamine de notre cerveau», a déclaré Aral.

Donc, si Internet n’est pas le méchant ou le héros, comment atténuer les torts tout en le laissant ouvert aux forces positives?

« Il existe des moyens de le faire, mais c’est un équilibre difficile », a déclaré Li. « Vous ne voulez pas tout supprimer ou tout censurer tellement que les gens ne peuvent pas l’utiliser pour de bon. »