Ce que la saga du submersible Titanic et le naufrage des migrants grecs disent de nos réactions à la tragédie

En l’espace de près d’une semaine, la saga d’un submersible perdu qui était allé dans les profondeurs de l’océan pour voir l’épave du Titanic s’est propagée dans la conversation nationale et mondiale – aboutissant à la nouvelle que l’engin avait implosé et ses cinq occupants étaient morts .

Mais une catastrophe bien plus importante quelques jours plus tôt, le naufrage d’un navire au large de la Grèce rempli de migrants qui a tué au moins 80 personnes et fait 500 disparus horrifiants, n’est pas devenu une préoccupation mondiale à chaque instant de la même manière.

L’un d’eux a attiré l’attention sans relâche, à chaque instant. L’un a été regardé et discuté comme un autre reportage triste, mais routinier.

Qu’est-ce qui différencie ces deux événements en mer dans leur accueil ? Mis côte à côte, que disent-ils des réactions humaines face à une nouvelle tragique ? Et pourquoi la saga du submersible a-t-elle autant retenu l’attention ?

UN RÉSULTAT INCONNU ET (NOUS AVONS PENSÉ) UN COMPTAGE D’HORLOGE

Au moment où le monde a appris l’existence du naufrage grec, l’événement avait déjà eu lieu et, dans une certaine mesure, l’issue était déjà connue. Il ne restait que la suite.

À l’inverse, le Titan (le monde pensait) était un événement en train de se produire – quelque chose qui se déroulait en temps réel avec une échéance attachée. Comme pour tout récit, un compte à rebours augmente la tension et l’attention.

Le fait que personne ne puisse communiquer avec le submersible – ou apprendre quoi que ce soit sur ce que les personnes à l’intérieur vivaient – n’a fait qu’ajouter au potentiel d’une attention particulière.

UNE TRAGÉDIE HISTORIQUE CÉLÈBRE DE RETOUR DANS L’ACTUALITÉ

Avant même que quelque chose ne tourne mal, le Titan s’aventurait déjà dans un domaine de grand intérêt existant – l’épave du Titanic, lui-même l’archétype des catastrophes modernes bien avant le film populaire de James Cameron en 1997. Il y avait donc déjà un intérêt qui n’avait rien à voir avec le submersible lui-même.

La réaction de Cameron à la catastrophe du Titan n’a fait que rendre cette connexion plus intense.

Il a déclaré à la BBC dans une interview diffusée vendredi qu’il « sentait dans mes os » que le submersible Titan avait été perdu peu de temps après avoir entendu qu’il avait perdu le contact avec la surface lors de sa descente vers l’épave du paquebot au fond de l’océan Atlantique. Il a déclaré que l’accent mis dans les médias au cours des prochains jours sur le submersible ayant 96 heures d’approvisionnement en oxygène – et que des bruits de claquement avaient été entendus – était une « charade prolongée et cauchemardesque ».

LA CLASSE ET LA RACE ONT JOUÉ UN RÔLE

De nombreuses réactions et mèmes cette semaine se sont concentrés sur l’idée – juste ou non – qu’un événement impliquait des personnes riches utilisant l’océan comme terrain de jeu, tandis que l’autre était une récurrence malheureusement fréquente de malheurs qui affligent des personnes qui manquent de statut, de ressources ou même d’une voix dans le marché moderne des idées.

Apryl Alexander, professeur de santé publique à l’Université de Caroline du Nord-Charlotte qui a étudié les traumatismes et les survivants, a déclaré que les migrants d’Afrique ne semblaient pas susciter le même intérêt de la part du public que les riches individus qui ont payé 250 000 $ chacun pour explorer le Titanesque.

Cela a rappelé à Alexander les différences dans la couverture médiatique de la criminalité aux États-Unis. Les crimes reçoivent plus d’attention lorsque la victime est blanche et riche par rapport à une personne de couleur dans la pauvreté, dit Alexander.

UN PETIT GROUPE DE PERSONNES A EU L’OREILLE DES MÉDIAS

Tim Recuber, professeur adjoint de sociologie au Smith College qui étudie les médias de masse, la culture numérique et les émotions, dit que les gens ont tendance à être attirés par des histoires qui leur permettent de faire preuve d’empathie avec la souffrance des autres – et qu’il est plus facile de faire preuve d’empathie lorsqu’il y a de plus petits nombre de personnes impliquées.

« Je pense que certaines personnes appellent cette fois-ci le type d’inégalités qui y sont intégrées autour de la classe », a déclaré Recuber. «Nous sommes en mesure d’apprendre qui sont les gens du sous-marin grâce à qui ils sont. Ils sont riches et ils ont accès à la presse. Les divisions de race et d’identité nationale sont importantes pour savoir avec qui on sympathise.

LE PUBLIC VIT PAR VICARIAT À TRAVERS LES RISQUES QUE LES AUTRES PRENENT

Les preneurs de risques qui choisissent leurs risques ont fait la une des journaux presque depuis qu’il y a eu des gros titres. Ainsi, le public était probablement fasciné par le fait que d’autres trompent la mort en faisant quelque chose de dangereux, explique Daryl Van Tongeren, professeur de psychologie au Hope College dans le Michigan, qui a étudié la signification des grands événements et leurs effets sur les gens.

En d’autres termes, a-t-il dit, les lecteurs et les téléspectateurs peuvent se sentir vivants en vivant par procuration à travers d’autres qui prennent des risques. « Il y a cette fascination pour les personnes qui se livrent à ces expériences à haut risque », a déclaré Van Tongeren. « Même si nous savons que la mort est la seule certitude dans la vie, nous investissons dans ces activités où nous nous rapprochons de la mort mais la surmontons. Nous voulons démontrer notre maîtrise de la mort. il a dit.

LA FATIGUE EN CAS DE CATASTROPHE EST AUSSI UN FACTEUR

La pandémie. Des fusillades de masse. Problèmes économiques. Guerre. Changement climatique. Il peut être difficile pour une autre mauvaise nouvelle de passer. « Les gens commencent à se déconnecter », a déclaré Alexander.

En fin de compte, dit-elle, elle aimerait voir le même niveau d’intérêt sociétal pour les tragédies humaines, indépendamment de la race, de la religion, de la démographie ou d’autres facteurs : « Pour nous tous, nous espérons que si l’un de nos proches part manquant que les médias et le public accordent la même attention à toutes les histoires.

___

La journaliste d’Associated Press, Cara Rubinsky, a contribué à ce rapport.

David Sharp, l’Associated Press