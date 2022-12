Ce que la Russie s’est trompé – The New York Times

Pourquoi les prédictions sur la guerre étaient-elles si fausses ?

C’est parce que cette guerre était quelque chose que personne ne pouvait vraiment imaginer. Il n’y a pas que Poutine qui a fait une erreur de calcul. L’élite russe pensait en grande partie qu’il n’y aurait aucun moyen que Poutine entre réellement en guerre. De nombreux Ukrainiens ne pensaient pas non plus que Poutine allait réellement envahir, pas plus que les Européens. Les Etats Unis a fait s’attendaient à ce que la Russie envahisse, mais pensait qu’elle pourrait gagner en quelques jours. La guerre était si différente de tout ce qui s’est passé au cours des dernières décennies qu’il était impossible de faire des prédictions éclairées.

Il y avait une tonne d’erreurs de calcul de tous les côtés. Poutine ne s’attendait pas non plus à ce que l’Occident s’unisse derrière l’Ukraine comme il l’a fait, et il ne semble pas non plus s’attendre à ce que l’Europe se détourne si rapidement des combustibles fossiles russes.

Nous avons beaucoup parlé de ce qui a mal tourné pour la Russie, et bien sûr la guerre n’est pas finie. Y a-t-il quelque chose qui est va bien?

Poutine reconnaît que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais cela ne signifie pas qu’il va se coucher. Il est prêt à accepter de nombreuses pertes – jusqu’à 300 000, selon ce qu’un membre de l’OTAN dit maintenant à ses alliés. La façon dont Poutine voit les choses est que l’Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est convaincu que le peuple russe est prêt à souffrir – plus que les Occidentaux.

Une autre chose qui a bien fonctionné du point de vue du Kremlin est la machine de propagande du pays. Cela a aidé à convaincre de nombreux Russes que la guerre n’allait pas de manière désastreuse et que c’était l’Occident qui forçait la Russie à se battre. De plus, les sanctions n’ont pas fait dérailler l’économie russe comme l’Occident l’avait espéré, et une grande partie du monde n’a pas tourné le dos à la Russie comme certains l’avaient prévu.

Raconter l’histoire intérieure d’une guerre en cours est un objectif ambitieux. Comment avez-vous poursuivi cette histoire ?

C’était un travail de reportage très intense. J’essayais d’aller au-delà de ce que nous savons déjà sur Poutine et de comprendre certaines des nuances qui l’entourent et sa décision de partir en guerre. C’est vraiment difficile, car c’est quelque chose que si peu de gens savent avec certitude. Cela a pris beaucoup de temps et beaucoup de conversations.