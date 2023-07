Ce que la réaction de Google et Meta au projet de loi C-18 signifie pour les Canadiens

Google promettant de retirer les nouvelles canadiennes de ses plateformes en réponse à une nouvelle loi fédérale, les critiques affirment que cette décision pourrait affecter l’éducation aux médias au Canada, tandis que les opposants à la législation soutiennent qu’elle était défectueuse au départ.

Google a déclaré jeudi qu’il supprimerait les nouvelles des points de vente canadiens de ses plateformes et mettrait fin aux accords existants avec les éditeurs canadiens locaux au sujet de la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement libéral, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-18, qui obligerait les grandes entreprises de technologie à négocier des accords de rémunération avec les médias. prises électriques.

Le projet de loi est devenu loi le 22 juin et devrait entrer en vigueur dans les six prochains mois.

Les actions de Google incluraient la suppression des liens d’actualités de son moteur de recherche, ainsi que de Google Actualités et Google Discover, pour les éditeurs et lecteurs canadiens uniquement.

La société mettrait également fin à Google News Showcase au Canada, qu’elle utilise pour autoriser les nouvelles de plus de 150 éditeurs locaux.

Les Canadiens seraient toujours en mesure de trouver des nouvelles dans des médias internationaux.

« Ce sera essentiellement comme si Google ne savait même pas qu’il était là », a déclaré vendredi l’analyste technologique Carmi Levy à Your Morning de CTV.

Avec Google, Meta dit qu’il arrêtera également le partage de nouvelles sur Facebook et Instagram pour les utilisateurs canadiens.

Les partisans de la loi affirment qu’elle vise à uniformiser les règles du jeu autour de la publicité en ligne, qui est dominée par des géants de la technologie tels que Google et Meta.

Alphabet et Meta, la société mère de Google, tirent l’essentiel de leurs revenus de la publicité, sur laquelle les entreprises de médias s’appuient également traditionnellement.

Le gouvernement fédéral affirme que Google et Facebook contrôlent 80 % du marché de la publicité en ligne au Canada.

« Mais la réalité est qu’il y a encore une piste ici où des têtes plus saines peuvent prévaloir et j’espère qu’ils pourront parvenir à un accord où tout le monde est heureux et ils n’ont pas à faire ce qu’ils ont menacé de faire », a déclaré Levy.

Vendredi, l’expert en technologie et en cybersécurité Ritesh Kotak a déclaré à CTV News Channel que la suppression des nouvelles des plateformes de Google et de Meta pourrait amener les utilisateurs à se fier à des histoires non vérifiées, rendant « déchiffrer les faits de la fiction » d’autant plus difficile.

« C’est un problème sérieux pour les agences de presse et aussi pour les membres du public », a-t-il déclaré, ajoutant que les médias devraient faire davantage pour promouvoir leurs propres plateformes.

‘TERRE BRÛLÉE’

Dwayne Winseck, professeur à l’école de journalisme et de communication de l’Université Carlton, a qualifié la décision de Google de « plutôt de terre brûlée et je dirais même d’une approche imprudente d’un cadre réglementaire et d’une loi qui ont été conçus dans le cadre d’un processus démocratique ».

Google et Meta ont déjà conclu des accords avec un certain nombre de médias au Canada, mais Winseck a déclaré jeudi à CTV News Channel que ceux-ci sont « entourés de secret » et « enveloppés dans des NDA à toute épreuve » ou des accords de non-divulgation.

« Je pense que l’un des avantages de ce projet de loi, même s’il est terriblement imparfait, est qu’il aiderait à rendre publics ces accords négociés en privé et à les soumettre à au moins une certaine surveillance publique pour s’assurer qu’ils sont justes et raisonnables, » il a dit.

Bien que d’autres moteurs de recherche existent, tels que Bing de Microsoft et DuckDuckGo, axé sur la confidentialité, Winseck a déclaré qu’ils n’avaient pas les mêmes économies d’échelle que Google.

LA LÉGISLATION UNE « ERREUR »

La sénatrice indépendante et ancienne journaliste Paula Simons soutient que C-18 est « basé sur une fausse prémisse selon laquelle, d’une manière ou d’une autre, Google et Facebook ont ​​volé la nouvelle ».

« Le problème n’est pas que Meta et Alphabet ont volé les informations, c’est que Meta et Alphabet ont volé les annonceurs », a-t-elle déclaré jeudi à CTV News Channel.

Le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a déclaré que C-18 est basé sur une « prémisse fondamentalement erronée ».

« Meta ne profite pas injustement des personnes partageant des liens vers du contenu d’actualités sur notre plate-forme », a-t-il déclaré dans un communiqué de mai. « L’inverse est vrai. Les éditeurs choisissent de partager leur contenu parce que cela leur profite, alors qu’il n’est pas du tout particulièrement précieux pour nous. »

Simons a décrit le problème comme un problème où, si la loi fonctionne, l’écosystème médiatique canadien deviendrait entièrement redevable à deux « béhémoths » américains qui organisent et contrôlent déjà une grande partie de ce que les gens voient.

« Cela aurait mis fin au reportage indépendant dans le journalisme canadien et pour cette raison – pas parce que je suis dans le sac pour Facebook et Google, comprenons-le – je me suis opposée à ce projet de loi depuis le début », a-t-elle déclaré.

Beaucoup ont établi des similitudes avec l’Australie, qui a adopté une législation similaire en 2021.

Auparavant, Facebook avait temporairement interdit les informations sur sa plateforme avant de conclure un accord avec le gouvernement sur certains aspects de la loi.

L’empire médiatique de Rupert Murdoch, News Corp, alors qu’il s’opposait à la législation, a ensuite conclu un accord avec Facebook sur le partage des informations.

Alors que la loi, connue sous le nom de News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code, aurait généré plus de 140 millions de dollars américains par an pour les médias australiens, a rapporté l’école de journalisme américaine Poynter en août 2022, aucune plateforme numérique n’a en fait été désignée. en vertu du code, Google et Facebook concluant plutôt des accords volontaires avec des organes de presse.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation soutient que « l’existence du code et la menace de désignation ont l’impact approprié et prévu ».

Cependant, comme le souligne également Poynter, un syndicat représentant des milliers de journalistes australiens a déclaré que le processus de négociation actuel manque de transparence, y compris le montant accordé aux organisations de médias et la manière dont cet argent est utilisé.

Alors que Google et Facebook sont dans leur droit de cesser d’autoriser les nouvelles sur leurs plateformes, Simons a déclaré que toutes les parties adoptaient une forme de théâtre politique « de type kabuki ».

« Il y avait un large soutien de tous les partis pour cette législation », a-t-elle déclaré. « Disons simplement que cette législation est une erreur. »



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press