Ce que la quatrième hausse de taux de 0,75 point de pourcentage de la Fed signifie pour vous

La Réserve fédérale a relevé le taux cible des fonds fédéraux de 0,75 point de pourcentage pour la quatrième fois consécutive mercredi, marquant un rythme sans précédent de hausses de taux.

La banque centrale américaine a relevé le taux d’emprunt à court terme de référence six fois au total cette année, y compris des augmentations de 75 points de base en juin, juillet et septembre, dans le but de calmer l’inflation, qui est toujours proche des sommets de 40 ans et faisant que la plupart des consommateurs se sentent de plus en plus à court d’argent. Un point de base est égal à 0,01 point de pourcentage.

“Les Américains sont soumis à une plus grande pression financière, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Chester Spatt, professeur de finance à la Tepper School of Business de l’Université Carnegie Mellon et ancien économiste en chef de la Securities and Exchange Commission.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment les hausses de taux d’intérêt de la Fed ont rendu les emprunts plus coûteux

Conseils pour vous aider à étirer votre salaire dans un contexte d’inflation élevée

Les «moments difficiles» poussent les ventes de rentes record

Cependant, “à mesure que la Fed se resserre, cela a également des effets néfastes sur les Américains ordinaires”, a-t-il ajouté.