Le juge Ketanji Brown Jackson écoute les arguments lors d’une reconstitution d’une affaire historique de la Cour suprême à la Cour d’appel des États-Unis à Washington, DC. | Bill O’Leary / Le Washington Post / Getty Images

Biden a nommé mardi un groupe diversifié de 11 avocats à la magistrature fédérale, dont plusieurs anciens défenseurs publics.

Le président Joe Biden a annoncé mardi sa première liste de candidats à la magistrature avec une liste de 11 avocats et juges, dont trois candidats à de puissantes cours d’appel fédérales.

Au cours de sa présidence, Donald Trump a remodelé le système judiciaire, nommant un tiers de la Cour suprême et environ autant de juges d’appel fédéraux en quatre ans que le président Barack Obama a nommé en huit. La première liste de candidats de Biden commence à peine à inverser cette tendance, mais cela offre une fenêtre sur la façon dont il est susceptible d’approcher les tribunaux pendant sa présidence. Les 11 nominés sont racialement divers et majoritairement féminins, et bon nombre d’entre eux sont des avocats ayant une expérience de défenseur public.

Notamment, ses trois nominés en appel sont des femmes noires. En tant que candidat à la présidentielle, Biden a promis de nommer une femme afro-américaine à la Cour suprême. Mais les femmes noires ne sont pas seulement non représentées au plus haut tribunal du pays – elles sont également massivement sous-représentées dans les tribunaux inférieurs.

Lorsque Biden a pris ses fonctions, seuls cinq des près de 300 juges d’appel fédéraux en exercice étaient des femmes noires, selon le Centre judiciaire fédéral. Si les trois nominés de Biden sont confirmés, il aura presque doublé le nombre de femmes noires juges dans les cours d’appel fédérales, également appelées tribunaux de circuit.

En plus de ces trois nominés de circuit, Biden a nommé huit candidats aux tribunaux de district fédéraux, le rang le plus bas de juge fédéral avec une nomination à vie. Parmi eux figurent le juge Zahid N.Quraishi, un magistrat juge du New Jersey et un ancien procureur militaire qui deviendra probablement le premier musulman américain à servir en tant que juge du tribunal de district fédéral.

Neuf des 11 nominés de Biden sont des femmes et une majorité sont des personnes de couleur. Biden indique donc clairement qu’il a l’intention de nommer des juges qui ajouteront la diversité raciale et de genre à la magistrature. Sa liste ajouterait également un autre type de diversité à un banc peuplé d’anciens partenaires de cabinets d’avocats et de procureurs, car près de la moitié des candidats de Biden travaillaient comme avocats de la défense pénale pour des clients indigents.

Le président Barack Obama a mis l’accent sur la diversité démographique dans ses sélections judiciaires, mais il a également été critiqué par des militants de gauche pour avoir nommé de nombreux juges qui ont passé leur carrière précédente soit comme associés dans des cabinets d’avocats d’affaires, soit comme procureurs.

Un rapport publié en 2014 par l’Alliance libérale pour la justice a révélé que seulement 3,6% des candidats aux tribunaux inférieurs d’Obama travaillaient pour des groupes d’intérêt public. Et alors que 43% de ses candidats à la cour de district et 38% de ses candidats à la cour de circuit avaient travaillé comme procureurs, seulement 15% et 7% de ces candidats, respectivement, travaillaient comme défenseurs publics.

La première liste de nominés de Biden suggère qu’il était réceptif à cette critique. Bien que la liste comprenne certains partenaires juridiques et deux avocats ayant une expérience en matière de poursuites, elle comprend cinq avocats et juges qui travaillaient auparavant comme défenseurs publics ou dans un autre rôle où ils représentaient des accusés indigents.

Si cette liste est un signe de la façon dont Biden envisage de choisir des juges à l’avenir, un jeune avocat ambitieux avec des aspirations judiciaires ferait mieux de prendre un emploi représentant les Américains pauvres pendant le moment le plus vulnérable de leur vie plutôt que de prendre un emploi en essayant de verrouiller. ces Américains.

Biden se donne plus d’options pour une future vacance à la Cour suprême

Il convient de noter à quel point les femmes noires sont actuellement sous-représentées au sein de la magistrature fédérale. La première femme noire à siéger en tant que juge de circuit fédéral, Amalya Kearse, n’a été nommée qu’en 1979. Actuellement, il y a moins d’une demi-douzaine de femmes noires en tant que juges de circuit, et la plus jeune d’entre elles sur le banc d’appel fédéral, le juge Johnnie B. Rawlinson, de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, a 68 ans.

Les présidents préfèrent généralement nommer des juges de la Cour suprême qui ont une longue carrière devant eux – des gens qui sont, au plus vieux, entre le début et le milieu de la cinquantaine. Et, à l’ère moderne, les juges sont normalement choisis parmi les juges d’appel fédéraux. Sur les neuf juges actuels, seule la juge Elena Kagan n’avait pas auparavant exercé les fonctions de juge de circonscription.

Cela signifie que, si un poste vacant devait s’ouvrir à la Cour suprême aujourd’hui, Biden devrait soit choisir quelqu’un sans les titres de compétence traditionnels normalement associés aux candidats à la Cour suprême, soit nommer quelqu’un de beaucoup plus âgé que d’habitude, afin de remplir sa promesse de nommez une femme noire.

Le nom le plus notable sur la liste des 11 candidats de Biden est le juge Ketanji Brown Jackson, juge de district fédéral à Washington, DC, et ancien légiste du juge Stephen Breyer. Biden a nommé Jackson pour remplacer l’actuel procureur général américain Merrick Garland, qui a renoncé à son siège à la Cour d’appel américaine du circuit du district de Columbia pour diriger le ministère de la Justice.

Jackson n’est pas seulement un ancien défenseur public; elle a également été vice-présidente de la United States Sentencing Commission de 2010 à 2014. pendant une période où la commission a réduit considérablement les peines de nombreux délinquants fédéraux en matière de drogue.

Jackson, qui a 50 ans, était déjà considéré comme un candidat sérieux à la Cour suprême – après la mort du juge Antonin Scalia en 2016, le président Obama l’a interviewée pour la nomination à la Cour suprême qui a finalement été confiée à Garland. Sa promotion à un tribunal qui est largement considéré comme le deuxième tribunal le plus puissant du pays confirme son statut de pionnier de la Cour suprême (l’autre est la juge Leondra Kruger, ancienne assistante juridique du juge John, âgée de 44 ans). Paul Stevens, qui siège actuellement à la Cour suprême de Californie).

Biden a également nommé Candace Jackson-Akiwumi, qui est actuellement partenaire d’un cabinet d’avocats, mais a également passé dix ans en tant que défenseur public, au Seventh Circuit – qui supervise les litiges fédéraux dans l’Illinois, l’Indiana et le Wisconsin. Bien que Jackson-Akiwumi n’ait pas encore développé le pouvoir de star ou l’expérience judiciaire de Jackson, elle possède de nombreuses références traditionnellement associées aux juges de la Cour suprême, y compris un diplôme en droit de Yale et un poste prestigieux pour un juge de circuit fédéral.

Et Jackson-Akiwumi est assez jeune – elle a obtenu son diplôme universitaire en 2000. Ainsi, même si elle n’est pas nommée au prochain poste vacant à la Cour suprême, elle peut être considérée comme une candidate potentielle pendant une décennie ou plus.

La troisième candidate de Biden au banc d’appel fédéral, Tiffany Cunningham, est également une assez jeune femme noire. Mais Cunningham, qui est actuellement avocat plaidant en matière de brevets dans un grand cabinet d’avocats, a été nommé au Circuit fédéral – un tribunal hautement spécialisé qui traite principalement du droit des brevets. Il est peu probable qu’un juge avec une orientation aussi étroite soit promu à la Cour suprême.

Les nominés de Biden semblent moins idéologiques que ceux de Trump

Bien que la préférence de Biden pour les défenseurs publics indique qu’il espère nommer des juges représentant les vulnérables et pas seulement les puissants, il existe une différence flagrante entre les candidats de Biden et ceux de son prédécesseur.

Trump a nommé de nombreux juges qui semblent avoir passé leur carrière pré-judiciaire à essayer de s’approprier les libs. Par exemple, le juge Kyle Duncan, nommé par Trump au cinquième circuit, a travaillé comme avocat général dans un grand cabinet d’avocats de droite chrétienne, et il a passé une grande partie de sa carrière juridique à essayer de restreindre les droits des LGBTQ et de diminuer le droit de vote. La juge Amy Coney Barrett était une opposante ouverte à l’avortement et aux droits des LGBTQ avant que Trump ne la nomme au septième circuit, puis à la Cour suprême. Un candidat à la justice de Trump, Jeff Mateer, a été retiré à la hâte par la Maison Blanche de Trump après l’annonce de la nouvelle selon laquelle il avait affirmé que les enfants transgenres faisaient partie du «plan de Satan».

Il n’y a pas d’équivalent d’un Duncan, d’un Barrett ou d’un Mateer parmi la première liste de nominés de Biden. Alors que Biden a nommé plusieurs avocats de la défense pénale, le GOP est maintenant plus ouvert à la réforme de la justice pénale qu’il ne l’était il y a quelques décennies. Trump, par exemple, a signé un projet de loi de réforme connu sous le nom de First Step Act après que ce projet de loi ait été adopté par les deux chambres du Congrès à des marges écrasantes.

Biden n’a pas nommé un éminent avocat des droits de vote à la magistrature fédérale. Ou un avocat syndical. Ou un avocat pour Planned Parenthood. Ou un autre avocat susceptible d’agiter les républicains de la même manière qu’un juge comme Barrett concerne les démocrates.

Cela ne veut pas dire que de telles nominations ne seront pas disponibles. Pour le moment, cependant, Biden semble essayer de diversifier le banc sans donner un coup de pied aux nids de frelons politiques dans le processus.