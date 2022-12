Ce que la première femme à devenir PDG de Morton Arboretum prévoit pour son avenir – Shaw Local

La carrière de Jill Koski a bouclé la boucle.

Elle a commencé à travailler pour un Morton Arboretum en croissance rapide il y a 15 ans. En tant que responsable de la collecte de fonds, elle a lancé une campagne de 70 millions de dollars pour les programmes de recherche et de conservation horticoles de l’arboretum.

Koski entre maintenant dans un rôle nouveau mais familier en tant que président et chef de la direction du joyau de la banlieue de Lisle. Sa nomination intervient à ce qu’elle appelle un « moment charnière ». Une année de célébration du centenaire de l’arboretum se termine officiellement le 14 décembre, le jour où la fondatrice Joy Morton a signé des documents consacrant son domaine familial à la « connaissance et à l’amour des arbres ».

C’est aussi une “période critique” pour les arbres alors que les scientifiques de l’arboretum travaillent avec d’autres jardins botaniques pour sauver les plantes de l’extinction, a écrit Koski dans une lettre aux donateurs lors de son premier jour en tant que PDG la semaine dernière.

Koski — la première femme choisie pour le rôle — succède à Gerard Donnelly, un ancien professeur de botanique qui a pris sa retraite cet automne après plus de 30 années fructueuses menant l’arboretum de 1 700 acres dans un nouveau siècle.

“J’ai hâte d’avoir également un long mandat et de poursuivre cette tradition d’engagement à long terme envers l’organisation, et plus particulièrement envers une mission qui est plus pertinente aujourd’hui que jamais”, a déclaré Koski.

Le Daily Herald s’est récemment entretenu avec Koski de ses antécédents et de ses projets pour l’arboretum. Voici une version modifiée de la conversation.

Q. Qu’est-ce qui a inspiré votre carrière ?

R. J’ai grandi (à Fond du Lac, Wisconsin) en passant beaucoup de temps à l’extérieur. J’ai passé beaucoup de temps dans la péninsule supérieure du Michigan dans notre camp familial, qui se trouvait sur 40 acres de bois. J’ai une passion personnelle et un lien avec le plein air, la nature, la visite des parcs nationaux.

Et je me sens vraiment chanceux d’avoir été présenté, dès le début de ma carrière, à des organisations culturelles scientifiques qui se sont vraiment concentrées sur l’environnement, de mon premier poste à ce qui est maintenant le Peggy Notebaert Nature Museum (à Chicago) à mon rôle à l’Aquarium Shedd, puis je me suis vraiment connecté directement à ma passion pour les arbres et la vie végétale lorsque j’ai accepté mon premier poste à l’Arboretum Morton.

Q. Qu’est-ce qui vous a ramené à l’arboretum ?

R. L’Arboretum de Morton est l’arboretum le plus influent au monde. Et j’ai toujours eu un respect et une admiration très profonds pour leur mission qui n’a fait que gagner en pertinence au fur et à mesure qu’elle progressait dans son histoire. Et je pense que l’une des choses les plus excitantes est que nous sommes à un autre moment charnière dans l’histoire de l’organisation alors que nous cherchons à définir le deuxième siècle de travail. Et c’est juste un tel honneur et super excitant d’être celui qui mène cette charge.

Q. Alors que l’arboretum entre dans son deuxième siècle, quelle est votre vision de l’avenir ? Quel sera un domaine d’intérêt pour vous ?

R. Je crois fermement au pouvoir et à l’importance du rôle des jardins publics et des arboretums, ainsi qu’au rôle et à l’importance croissants des jardins publics et des arboretums aux niveaux local, national et international. En tant qu’arboretum, notre noyau est notre collection d’arbres et de plantes, et vraiment ce grand musée d’arbres en plein air imaginé par Joy Morton il y a 100 ans.

Les principaux domaines d’intérêt seront le développement de programmes scientifiques mondiaux critiques sur les arbres et l’engagement accru dans la plantation et la protection des arbres dans la région de Chicago, l’engagement de la prochaine génération de défenseurs des arbres par le biais de programmes d’éducation, en particulier au sortir de la pandémie, et bien sûr, la poursuite offrir des expériences et des expositions exceptionnelles à tous les visiteurs qui visitent le parc de l’arboretum.

Q. Quelles expositions aimeriez-vous apporter à l’arboretum ?

A. En passant, si vous n’avez pas visité Éclairage (les illuminations de l’arboretum) cette année, c’est un incontournable. Nous prévoyons déjà Illumination pour l’année prochaine.

Et nous avons eu un très grand succès en créant des expositions uniques, en quelque sorte spécialement organisées, qui sont vraiment liées à la mission et au travail de l’arboretum, et nous continuerons à développer ces expériences. Et j’ai hâte de travailler avec l’équipe ici pour identifier ces prochaines meilleures expositions. Et je ne peux pas encore le partager, mais nous annoncerons très bientôt quelque chose de nouveau et de grand pour la saison 2023.

Q. Que pensez-vous d’être la première femme PDG de l’arboretum ?

R. Il y a 50 à 100 ans, il était vraiment rare que des femmes occupent ces postes de direction dans les grandes organisations. Mais je suis vraiment fier que mon expérience professionnelle et les compétences en leadership que j’ai pu développer au cours de décennies de travail dans des institutions culturelles de premier plan – et plus récemment en tant que PDG de Holden Forests & Gardens (à Kirtland, Ohio, au nord-est de Cleveland) – étaient la bonne personne pour The Morton Arboretum alors que nous entrons dans le deuxième siècle.

Et j’ai vraiment hâte de défendre et de continuer à construire ce vivier de futures femmes leaders dans des organisations culturelles à vocation scientifique et d’autres organisations à but non lucratif. C’est juste un honneur incroyable de servir en tant que leader d’une organisation aussi influente. Et j’espère vraiment que je pourrai continuer à encadrer et à emmener d’autres femmes sur une voie similaire.

Q. De quels programmes et initiatives étiez-vous le plus fier chez Holden ?

R. Je pense que nous avons eu une croissance vraiment significative dans nos programmes scientifiques et de conservation pour faire face aux principales menaces auxquelles sont confrontés les arbres dans le nord-est de l’Ohio, notamment le changement climatique, les ravageurs et les maladies. Ces programmes étaient donc sur une trajectoire de croissance significative pendant mon mandat, et j’ai hâte de voir cela continuer à croître.

Nous avons lancé plusieurs programmes pour inspirer et équiper la communauté à s’engager personnellement dans la plantation d’arbres pour augmenter la canopée urbaine.

Notre travail en tant qu’organisation à but non lucratif est de vraiment travailler dans le service et d’inspirer la communauté à porter notre mission bien au-delà de nos frontières.

Q. Puisque vous n’êtes pas étranger à l’arboretum, quel est votre endroit préféré pour trouver un peu de solitude dans votre emploi du temps chargé ?

R. Eh bien, c’est toujours une question difficile, n’est-ce pas ? Mais j’ai plein de souvenirs. En fait, j’adore marcher du côté extrême-est de l’arboretum dans les zones plus naturelles. Vous mentionnez une sorte de lieu de réconfort ou de répit. J’adore l’étang Sterling, qui se trouve du côté ouest de l’arboretum.

