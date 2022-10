Ce que la poussée de VRS signifie pour les médecins et les patients

25 octobre 2022 – Début octobre, le virus respiratoire syncytial, ou VRS, a déchiré la maison de Victoria Thiele dans l’Indiana. Ses trois enfants plus âgés présentaient des symptômes gérables. Mais son nouveau-né de 8 semaines a fini par développer un cas grave.

Thiele, dont la famille vit à Fort Wayne, a déclaré que le bébé avait vécu rétractions thoraciques alors qu’elle respirait et a été emmenée aux urgences d’un hôpital local, où on lui a diagnostiqué un VRS et une pneumonie bactérienne.

Une augmentation sans précédent du VRS

L’expérience de Thiel reflète ce qui se passe à travers le pays. Le 21 octobre, le directeur du CDC tweeté que les virus respiratoires, y compris la grippe et le VRS, augmentent. Données du CDC montre que le pourcentage de ceux dont le test de dépistage du VRS est positif a plus que doublé au cours du mois dernier, mettant à rude épreuve la capacité des hôpitaux pour enfants alors qu’ils tentent de soigner les patients les plus malades.

“Personne n’a assez de lits”, déclare Renee Higgerson, MD, intensiviste pédiatrique et directrice médicale au Pediatrix Critical Care of Texas et au St. David’s Children’s Hospital. “Nous prenons soin des patients dans tous les endroits possibles de l’hôpital.”