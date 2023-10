Ce que la personnalité de votre chien dit de vous

Votre chien regarde l’horizon en se demandant où est passé le temps… comme vous ?

Un comportementaliste animal a dit Semaine d’actualités que le comportement et le tempérament d’un chien de compagnie peuvent, en fait, être le reflet direct du caractère unique de son propriétaire.

Kait Hembree, basée à Boston, Massachusetts, est responsable de la formation chez GoodPup, un service de dressage de chiens qui fonctionne en ligne, et possède une riche expérience dans le travail sur la modification du comportement à l’intérieur et à l’extérieur des centres vétérinaires et des refuges pour animaux. Elle a expliqué pourquoi nos chiens s’accrochent à certaines parties de notre personnalité et de notre identité.

« Les personnalités évoluent à travers la génétique et l’environnement qui influencent tous deux l’apprentissage et la formation de la personnalité d’un chien d’une manière ou d’une autre. En fonction de l’environnement particulier dans lequel vit un chien, certains traits de personnalité pourraient finir par refléter ceux de leur propriétaire », a déclaré Hembree.

« Par exemple, un propriétaire extrêmement actif, intéressé par des activités telles que la randonnée, les voyages, le kayak, etc., et qui implique son chien dans ses aventures, peut avoir un chien avec une personnalité très extravertie, énergique et occupée », a-t-elle déclaré.

« Cependant, la génétique d’un chien est prédéterminée. Des études montrent même que des émotions comme la peur peuvent être transférées dans l’utérus », a-t-elle ajouté.

Dans cette logique, même si une partie importante de la personnalité de nos chiens est façonnée par la nôtre, leur identité, unique et appartenant à une race particulière, joue également un grand rôle. Hembree a également déclaré que les chiens exposés à la peur et à l’anxiété dans l’utérus pouvaient voir cela se refléter dans leur personnalité.

« Des émotions comme la peur peuvent se manifester par des traits de personnalité de timidité et d’antisocialité chez les chiens, ou même par des signaux agressifs. Ces traits de personnalité, cependant, ne sont en aucun cas le reflet de leur propriétaire », a déclaré le comportementaliste animalier.

Une image d’un chien et de son propriétaire. Un comportementaliste animalier a déclaré à Newsweek que certains traits de nos chiens peuvent refléter notre personnalité.

Getty Images



Si la personnalité de nos chiens est capable de refléter la nôtre, alors un chien joueur et énergique pourrait refléter le penchant de son propriétaire pour la socialisation ou la participation à des activités de plein air. A l’inverse, un chien qui aime se blottir toute la journée contre vous sur le canapé pourrait avoir un penchant pour les câlins car c’est ce qu’il a l’habitude de faire avec son maître.

Au grand désarroi mais pas de surprise de nombreux propriétaires, il est possible que nos enfants à fourrure ressentent également nos sentiments de stress et d’anxiété, et reflètent parfois nos maladies et nos affections.

Malgré ces chevauchements de caractères, Hembree a réitéré qu’il est important que les gens n’oublient pas le rôle que joue la génétique dans la composition de nos chiens. Le comportementaliste expérimenté a fait valoir que les chiens qui présentent des comportements extrêmes sont plus susceptibles d’avoir hérité de ces traits de leur race ou de leur petite enfance. Les comportements extrêmes doivent être apaisés et réglés, a conseillé Hembree, avec l’aide d’un entraîneur professionnel.

