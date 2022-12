Ce que la percée de la fusion signifie pour l’énergie propre

Cette avancée démontre la viabilité fondamentale de l’énergie de fusion, que les chercheurs recherchent depuis les années 1950. Mais l’expérience scientifique a nécessité les lasers les plus puissants du monde et n’est pas une voie immédiatement pratique vers la puissance de fusion. De nombreuses autres percées scientifiques et techniques seront nécessaires pour faire passer la fusion d’une expérience de laboratoire à une technologie commerciale qui pourrait fournir une énergie fiable et sans carbone au réseau.

Dans les réactions de fusion, que ce soit dans un réacteur ou dans le cœur d’une étoile, les atomes s’écrasent les uns contre les autres jusqu’à ce qu’ils fusionnent, libérant de l’énergie. Le but de l’énergie de fusion est d’obtenir plus d’énergie de la réaction de fusion que ce qui est mis pour dynamiser et maintenir le combustible en place, de manière contrôlée. Jusqu’à présent, cela n’a jamais été démontré.

La réaction de fusion au NIF y est parvenue, générant 3,15 mégajoules d’énergie, plus que les 2,05 mégajoules fournis par les lasers utilisés dans le réacteur. L’an dernier, la même installation produisait environ 70 % de l’énergie fournie à la réaction par les lasers. Les lasers nécessitent plus d’énergie pour fonctionner que ce qu’ils fournissent au réacteur, mais même voir un gain d’énergie net dans le système est une étape importante.

« Cela met beaucoup de vent dans les voiles de la communauté », dit Anne Blanc, responsable des sciences et de l’ingénierie nucléaires au MIT. Mais, ajoute-t-elle, cela ne signifie pas que nous verrons demain l’énergie de fusion sur le réseau : “ce n’est pas réaliste”.

Le laboratoire utilise le laser le plus grand et le plus puissant au monde dans une approche de la fusion appelée confinement inertiel.

Bien que le confinement inertiel soit le premier schéma de fusion à produire un gain d’énergie net, ce n’est pas la voie la plus probable pour d’éventuels efforts de fusion commerciale. Le confinement magnétique, en particulier un réacteur en forme de beignet appelé tokamak, est considéré par de nombreux scientifiques de la fusion comme la principale voie à suivre.

Le gain net observé dans l’expérience de confinement inertiel ne se traduit pas par d’autres approches de l’énergie de fusion, comme un tokamak. La physique et l’ingénierie nécessaires pour y arriver sont différentes selon les différents concepts, dit White.