Ce que la pause de la hausse des taux de la Réserve fédérale signifie pour votre argent

Après plus d’un an de hausses de taux régulières, la Réserve fédérale a maintenu son taux cible des fonds fédéraux stable mercredi. Pour les ménages, cependant, cela offre peu de soulagement de emprunt record frais. « Ce n’est pas comme si les taux allaient baisser », a déclaré Tomas Philipson, économiste à l’Université de Chicago et ancien président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche. En fait, les coûts d’emprunt devraient augmenter au cours du second semestre de l’année : les responsables de la Fed prévoient que des mouvements supplémentaires de deux quarts de point de pourcentage sont en cours avant la fin de 2023. En savoir plus sur les finances personnelles :

Même si le taux d’inflation diminue, les prix peuvent rester plus élevés

Voici la répartition de l’inflation pour mai 2023, dans un graphique

Qui l’inflation frappe-t-elle le plus durement ? Les experts pèsent Depuis mars 2022, la banque centrale a relevé son taux de référence 10 fois de suite pour atteindre une fourchette cible de 5 % à 5,25 %, le rythme de resserrement le plus rapide depuis le début des années 1980. L’inflation a commencé à ralentir, mais reste toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. Dans le même temps, les emprunteurs paient davantage sur les cartes de crédit, les prêts étudiants et d’autres types de dettes.

Ce que le taux des fonds fédéraux signifie pour vous

La croissance des salaires n’a pas été en mesure de suivre le rythme de la hausse des prix pour de nombreux Américains. En conséquence, la plupart les ménages sont pressés et s’endettent juste au moment où les taux d’emprunt atteignent des niveaux record, a déclaré Philipson. « Ils se font marteler », a-t-il ajouté.

Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Bien que ce ne soit pas le taux que les consommateurs paient, les décisions de la Fed affectent toujours les taux d’emprunt et d’épargne qu’ils voient tous les jours. Le taux de référence actuel de la Fed est à son plus haut depuis août 2007. Voici une ventilation de la façon dont cela affecte les consommateurs :

Cartes de crédit

Depuis la plupart les cartes de crédit ont un taux variable, il y a un lien direct avec l’indice de référence de la Fed. Lorsque le taux des fonds fédéraux a augmenté, le taux préférentiel a également augmenté, et les taux des cartes de crédit ont emboîté le pas. Les taux annuels en pourcentage des cartes de crédit sont maintenant supérieurs à 20 %, en moyenne, un record absolu. De plus, la plupart des gens se sentant stressés par la hausse des prix, de plus en plus de titulaires de carte s’endettent de mois en mois.

Les taux des cartes de crédit d’aujourd’hui sont probablement aussi élevés qu’ils l’ont été depuis des décennies. Matt Schulz analyste crédit en chef chez LendingTree

Pour ceux qui ont un solde, il n’y a pas beaucoup de soulagement en vue, selon Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree. « La vérité est que les taux des cartes de crédit d’aujourd’hui sont probablement aussi élevés qu’ils l’ont été depuis des décennies, et ils vont probablement encore augmenter dans un avenir immédiat, même si la Fed a choisi de ne pas augmenter les taux ce mois-ci », a-t-il déclaré. a dit.

Prêts immobiliers

Bien que 15 ans et 30 ans les taux hypothécaires sont fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète une nouvelle maison a perdu un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. Les taux sont maintenant hors de leur sommet récent, mais pas de beaucoup. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans se situe actuellement à près de 6,7 %, selon Freddie Mac, légèrement en baisse par rapport au sommet d’octobre, mais toujours bien au-dessus d’il y a un an.

« Les taux hypothécaires ont diminué après une hausse de trois semaines », a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. « Bien que des taux élevés et d’autres problèmes d’abordabilité demeurent, l’inventaire continue d’être le plus grand obstacle pour les acheteurs potentiels. » D’autres prêts immobiliers sont plus étroitement liés aux actions de la Fed. Les prêts hypothécaires à taux variable, ou ARM, et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, sont indexés sur le taux préférentiel. La plupart des ARM s’ajustent une fois par an après une période initiale à taux fixe. Mais un taux HELOC s’ajuste tout de suite. Et déjà, le taux moyen d’un HELOC est à 8,3%, le plus élevé depuis 22 ans, selon Bankrate.

Prêts automobiles

Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent parce que les prix de toutes les voitures augmentent avec les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts. Donc, si vous envisagez d’acheter une voiture, vous en débourserez encore plus dans les mois à venir. Le taux moyen d’un prêt automobile neuf sur cinq ans est désormais de 6,87 %, le plus élevé depuis 2010, selon Bankrate. Selon les recherches, suivre le rythme des coûts plus élevés est devenu un défi, car de plus en plus d’emprunteurs prennent du retard sur leurs remboursements mensuels.

Prêts étudiants

Les taux des prêts étudiants fédéraux sont également fixes, de sorte que la plupart des emprunteurs ne sont pas immédiatement touchés par les mesures de la Fed. Mais à partir de juillet, les étudiants de premier cycle qui contracteront de nouveaux prêts étudiants fédéraux directs verront leurs taux d’intérêt passer à 5,50 %, contre 4,99 % au cours de l’année universitaire 2022-23 et 3,73 % en 2021-22. Pour l’instant, toute personne ayant une dette d’éducation fédérale existante bénéficiera de taux à 0% jusqu’à la fin de la pause de paiement, ce qui, selon le ministère américain de l’Éducation, pourrait se produire à l’automne. Les prêts étudiants privés ont tendance à avoir un taux variable lié aux taux Libor, préférentiel ou des bons du Trésor – et cela signifie que ces emprunteurs paient déjà plus d’intérêts. Combien plus, cependant, varie avec la référence.

Comptes d’épargne