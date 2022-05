Ce que la pandémie nous a appris sur la frontière canado-américaine

La plupart du temps, nous ne connaissons la frontière canado-américaine que lorsque nous baissons les vitres de notre voiture au poste de douane en rentrant de vacances, ou lorsque nous nous tenons à un kiosque d’aéroport en essayant de nous rappeler si nous avons quelque chose déclarer.

La pandémie a changé cela. Nous sommes devenus beaucoup plus sensibilisés à l’impact des fermetures de frontières. Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les prix des produits alimentaires et cette nouvelle machine à laver n’était tout simplement pas disponible en raison d’une pénurie mondiale de micropuces. La pandémie mondiale a mis à l’épreuve les relations entre le Canada et les États-Unis et nous a rappelé à quel point les frontières sont vraiment importantes. Voici quelques-unes des grandes leçons.

Nous sommes plus dépendants de la frontière que la plupart des gens ne le pensent. Lorsqu’une frontière ferme, il y a des coûts humains et économiques immédiats. Les interruptions au pont Windsor-Detroit touchent 30 % du commerce de surface du Canada, soit quelque 390 millions de dollars par jour. Chaque minute que les camions ne peuvent pas faire passer d’un pays à l’autre, des emplois sont perdus, des entreprises vacillent et les consommateurs en paient le prix.

Les communautés frontalières sont les plus touchées. Les maires de villes frontalières telles que Niagara Falls ont vu disparaître des dizaines de milliers d’emplois liés au tourisme, dont beaucoup pour de bon. Avant la COVID, le Canada accueillerait près de 10 millions de voyageurs internationaux au cours d’un été typique, une source essentielle de revenus et d’emplois. Même avec des restrictions assouplies, l’Association de l’industrie touristique du Canada estime que le tourisme ne se rétablira pas complètement avant 2024 au plus tôt. Et les impacts ne se limitent pas au 49e parallèle ; Les interruptions des frontières en février ont affecté les usines de production de Toyota dans le Kentucky, l’Alabama et la Virginie-Occidentale.

Nous sommes plus résistants que nous ne le pensons. Lorsqu’ils ont été poussés par la crise à agir, le gouvernement et l’industrie se sont réunis pour proposer des solutions créatives qui n’auraient pas été crues possibles dans « les temps d’avant ». Un plan conjoint sur la façon de fermer notre frontière commune aux voyages discrétionnaires – tout en facilitant le commerce essentiel – a pris environ 72 heures pour être opérationnel. Ces solutions n’étaient ni élégantes ni complètes, mais la réflexion rapide et l’action audacieuse de la part des responsables américains et canadiens ont maintenu la frontière ouverte à la nourriture, au fret et aux travailleurs essentiels, comme les 1 500 infirmières canadiennes qui traversent la frontière chaque jour pour travailler au Michigan. .

Au niveau personnel, même si ça faisait mal d’être du mauvais côté de la frontière avec mes petits-enfants, j’ai découvert les joies de la lecture de contes via FaceTime. Même arrière-grand-mère a appris à zoomer ! Les êtres chers ont trouvé un moyen d’être ensemble pour marquer des événements spéciaux et des décès. La pandémie a prouvé que nous pouvions faire des choses incroyables lorsqu’elles étaient mises à l’épreuve.

Nous pouvons faire beaucoup mieux. Nos industries du voyage et du tourisme ont volontiers accepté que les fermetures étaient nécessaires lorsque la santé publique était en jeu, mais même si d’autres industries ont rouvert, les règles affectant le tourisme transfrontalier continuent d’être à la traîne. Les interventions de santé publique qui avaient du sens il y a 26 mois peuvent ne pas s’appliquer aussi parfaitement à une population vaccinée et qui compte un pourcentage élevé de personnes qui ont déjà eu le COVID.

Alors que nous entrons dans la saison des vacances, les règles varient considérablement selon que l’on voyage par voie terrestre, maritime ou aérienne, et sont compliquées par des exigences différentes aux États-Unis et au Canada – et la capacité d’utiliser un téléphone intelligent. À un moment critique pour la reprise économique, nous ne pouvons pas nous permettre de faire attendre des personnes et des marchandises dans de longues files d’attente.

Le Canada et les États-Unis sont les voisins et les partenaires commerciaux les plus proches, mais malgré toutes les raisons de coopérer, d’autres couples tels que les États-Unis et l’UE progressent plus rapidement que les États-Unis et le Canada pour normaliser les plans de facilitation des frontières. Nous devons appliquer le même esprit de coopération que nous avons utilisé pour fermer la frontière pour gérer la réouverture des frontières, et nous devons nous rappeler que des solutions suffisamment bonnes sont suffisamment bonnes. Nous n’avons pas besoin de tenir pour parfait.

