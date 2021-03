Un livreur masqué attend devant une pizzeria le 5 décembre 2020 dans l’Upper West Side de New York. | Alexi Rosenfeld / Getty Images

Les démocrates font beaucoup pour aider les travailleurs. Ils peuvent – et devraient – aller plus loin.

April, qui travaille dans une animalerie à Minneapolis, gagne 11,75 $ de l’heure. Elle aime son travail, et il paie mieux que le salaire minimum fédéral, mais pas de beaucoup. Elle et son partenaire s’en sortent. Ils ne gagnent toujours pas assez d’argent pour se payer une voiture, mais ils peuvent gérer le loyer, leurs téléphones et Internet, et subvenir aux besoins de leur fille de 12 ans.

Son partenaire a perdu son emploi de perceur corporel lorsque la pandémie a frappé. Il a souscrit à l’assurance-chômage pendant un certain temps, et lui et April ont finalement trouvé une assurance maladie grâce à un programme d’aide publique. C’était un revenu plus constant qu’ils n’en avaient vu depuis un certain temps. «Nous avons pu obtenir un peu d’argent supplémentaire sur nos comptes pour une fois. Nous n’allions pas chèque de paie à chèque de paie pendant un certain temps. C’était merveilleux », a déclaré April. «Je pense qu’une tonne de personnes sont finalement sorties du seuil de pauvreté avec cet argent.» Son partenaire a maintenant trouvé un emploi différent qui lui permet de travailler à domicile.

La vie est plus ou moins belle, mais April a dit que ce serait mieux s’ils en faisaient plus. «Nous pourrions avoir une maison comme une famille normale», a-t-elle ajouté.

La situation d’April et de sa famille est tout à fait normale: en 2019, environ 39 millions de personnes gagnaient moins de 15 dollars de l’heure. Lorsque la pandémie a frappé, ce nombre a en fait diminué – non pas parce que les gens gagnaient plus, mais parce que les travailleurs à bas salaire se sont retrouvés au chômage. Les États-Unis manquent encore de millions d’emplois, dont la plupart sont au salaire minimum ou pas beaucoup mieux. Sur les près de 10 millions d’emplois perdus en 2020, quatre sur cinq étaient occupés par des personnes gagnant 13,67 $ ou moins de l’heure. Et pour ces travailleurs à bas salaires qui attendent toujours que leur emploi revienne, naviguer dans le système du chômage peut être infernal.

La pandémie de Covid-19 a mis à nu la myriade de façons dont l’Amérique sous-estime et maltraite la classe ouvrière. Le gouvernement fédéral a fait pas mal pour aider les travailleurs au cours des derniers mois, en particulier avec l’adoption du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, mais ces efforts soulignent également combien plus pourrait être fait – non seulement pendant les moments d’urgence nationale, mais aussi en horaires plus «réguliers».

Un salaire minimum fédéral de 15 dollars d’ici 2025 a été supprimé du plan de relance, mais les démocrates ne devraient pas renoncer à une hausse des salaires ou à des politiques visant la classe ouvrière. En matière d’assurance-chômage (assurance-chômage), il y a une chance de promulguer de vraies réformes et de trouver des moyens de rendre le système plus robuste, surtout à un moment où tant de gens y prêtent attention. Les démocrates ont maintenant une chance de faire avancer la discussion et de proposer des politiques, telles que la mise en place de stabilisateurs automatiques, le renforcement des normes pour les États et l’offre d’avantages à un plus large éventail de travailleurs. Bien que les salaires et l’assurance-chômage soient souvent traités comme des problèmes distincts, ils sont étroitement liés.

Le pays a passé un an à parler de l’importance des travailleurs, de l’importance des personnes qui assurent le bon fonctionnement de l’économie. Mais valoriser les travailleurs signifie plus que dire merci et appeler les gens des héros, ou jeter une bouée de sauvetage quand il n’y a pas d’autre option.

«Nous voulons applaudir pour vous et tinter pour vous, mais nous ne voulons pas payer pour vous», a déclaré Rebecca Dixon, directrice exécutive du National Employment Law Project. «Le travail de certaines personnes est clairement sous-évalué, et il a toujours été sous-évalué.»

Il est important de préciser ici qui a le plus d’impact: les travailleurs noirs et bruns, ainsi que les femmes, reçoivent un salaire disproportionnellement inférieur à 15 dollars, et les femmes – en particulier les femmes de couleur – subissent de manière disproportionnée les pertes d’emplois. Les personnes de couleur et les femmes, dont beaucoup gagnent ou presque le salaire minimum, sont également plus susceptibles d’avoir été classées comme travailleurs essentiels pendant la pandémie.

Les bas salaires donnent aux législateurs et aux entreprises une excuse pour un faible chômage et vice versa

De nombreux propriétaires d’entreprise et républicains, et même certains démocrates, disent souvent qu’il est injuste de s’attendre à ce que les entreprises paient davantage les travailleurs. Ils soutiennent que l’augmentation du salaire minimum ou l’offre d’avantages décents aux chômeurs pendant qu’ils recherchent un emploi nuiront aux employeurs qui doivent augmenter les salaires.

La Chambre de commerce des États-Unis, par exemple, s’est battue à la fois contre l’augmentation du salaire minimum et l’expansion de l’assurance-chômage. Il a averti en 2019 que le relèvement du salaire minimum à 15 $ «aurait des effets perturbateurs sur les employeurs, en particulier les petites entreprises, ainsi que des effets négatifs sur les possibilités d’emploi pour les nouveaux travailleurs et les travailleurs moins qualifiés». La Chambre de commerce s’est également opposée à l’extension des 600 dollars d’indemnités hebdomadaires de chômage qui ont expiré en juillet dernier parce que cela « [violate] le principe de base selon lequel une personne ne devrait pas gagner plus avec les programmes gouvernementaux pour ne pas travailler que pour travailler. Il a également invoqué le même argument lorsqu’il s’est prononcé contre les 300 $ plus récents de prestations hebdomadaires supplémentaires. Selon l’analyse du groupe des entreprises, 300 $ de plus par semaine signifie qu’un quart des chômeurs recevront plus d’indemnités de chômage que de leur emploi.

Cela n’est peut-être pas surprenant quand on se souvient que le salaire minimum fédéral est bloqué à 7,25 $ depuis 2009. Lorsque les salaires sont aussi bas, il est plus facile de prétendre que l’assurance-chômage est trop généreuse.

«Si vous vous opposez à une augmentation [to] le salaire minimum, puis une augmentation de 400 $ de l’UI semble être une part plus élevée des revenus en bas, ce qui vous permet de plaider davantage contre l’augmentation de l’UI », Arindrajit Dube, économiste de l’Université du Massachusetts-Amherst et expert en salaire minimum politique, dit sur Twitter.

Les progressistes disent que si un propriétaire d’entreprise s’inquiète vraiment du fait que les gens préfèrent rester au chômage au lieu d’aller travailler (une prédiction qui ne figure pas largement dans les données) et ne peut pas trouver de travailleurs, ils devraient simplement les payer plus. C’est un argument que beaucoup ont avancé en 2020, lorsque la loi CARES a ajouté les 600 $ supplémentaires en prestations hebdomadaires pendant quelques mois.

«Il a été établi essentiellement pour s’assurer que tout le monde avait au moins un remplacement complet sous [a] Salaire minimum de 15 $ de l’heure. Mais bien sûr, puisque le salaire minimum dans certains États [is] tellement plus bas, cela signifiait des taux de remplacement nettement supérieurs à 100 pour cent au bas », a déclaré Dube à Vox. «À l’époque, les défenseurs ont souligné: ‘Si vous vous inquiétez des taux de remplacement, augmentez le salaire minimum.’»

Ce débat n’est guère nouveau – cela se produit souvent après des récessions.

«C’est quelque chose que les employeurs répètent à chaque fois que l’économie commence à se redresser. Ils disent: «Je ne peux pas trouver des gens parce qu’ils veulent rester au chômage» », a déclaré Andrew Stettner, chercheur principal à la Century Foundation. Il a ensuite souligné le contre-argument, souvent avancé par Neel Kashkari, président-directeur général de la Federal Reserve Bank de Minneapolis. «Si vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas trouver de travailleurs, avez-vous pensé à augmenter le salaire au point où les gens prendront des emplois?»

De nombreuses entreprises disent qu’elles ne peuvent tout simplement pas payer plus. Cela pourrait être le cas pour certains, mais ce n’est certainement pas le cas pour tous. La part du travail dans le revenu est en baisse aux États-Unis depuis les années 80.

«Nous savons juste qu’il est vrai que de nombreuses entreprises ne paient pas les travailleurs leur produit marginal – combien elles apportent à l’entreprise chaque heure», a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton à la Brookings Institution et ancienne économiste en chef. au Congressional Budget Office. «De nombreuses entreprises ont un pouvoir de marché d’une manière qui leur donne simplement beaucoup de profit, et ce profit doit être divisé. … Et moins les travailleurs ont de pouvoir de négociation, moins ils participent à cette division.

Moins les travailleurs ont d’options – comme trouver un emploi mieux rémunéré, négocier avec leur employeur actuel pour plus d’argent ou rester au chômage une semaine de plus jusqu’à ce qu’une opportunité plus appropriée se présente – plus leur pouvoir de négociation est faible sur tous les fronts. Les syndicats pourraient faire une différence ici aussi: un projet de loi bipartite visant à renforcer les syndicats a été adopté par la Chambre des représentants, mais à moins que les démocrates du Sénat ne s’attaquent à l’obstruction systématique, il ne mènera probablement nulle part.

«Moins un chômeur a de prestations, plus il sera désespéré d’accepter le prochain emploi qui se présentera», a déclaré Edelberg. «Plus vous avez de flexibilité quant à la rémunération des travailleurs, plus vous pouvez tirer parti de votre pouvoir sur eux.»

Il y a de vrais débats à mener sur le chômage et les salaires. Cela ne veut pas dire se tromper en faisant moins.

De nombreux arguments contre l’augmentation des salaires et l’amélioration des prestations de chômage contiennent un noyau de vérité: certains emplois peuvent disparaître avec un salaire minimum de 15 $, et une personne ayant une assurance-chômage décente peut prendre un peu plus de temps pour trouver un emploi mieux rémunéré. Mais ces arguments peuvent être exagérés.

Certains critiques de l’expansion de l’interface utilisateur craignent que des prestations trop généreuses empêchent les gens de travailler. D’une part, c’est en partie l’objectif ici: les experts en santé publique ne veulent pas que les entreprises fonctionnent à pleine capacité tant qu’elles ne sont pas sûres. Mais il n’y a pas non plus de preuve que les gens restent en masse sur le marché du travail pour pouvoir récupérer leurs chèques de chômage.

«Si c’était un gros effet dissuasif, cela apparaîtrait dans les données», a déclaré Heidi Shierholz, économiste principale et directrice des politiques à l’Institut de politique économique et ancienne économiste en chef du Département du travail. « Ce n’est pas comme si cela ne dissuadait personne d’accepter un emploi, mais tout effet dissuasif a été si petit qu’il n’est même pas détectable dans les données. »

Le système d’assurance-chômage dans de nombreuses régions des États-Unis est difficile à naviguer et à gérer, ce n’est donc pas comme si le chômage et le maintien au chômage étaient une promenade dans le parc. Si quoi que ce soit, l’interface utilisateur devrait être rendue plus robuste.

«Je trouve l’argument des incitations exaspérant», a déclaré Skanda Amarnath, directrice de la recherche et de l’analyse chez Employ America. «Les mesures incitatives ne sont pas la façon dont les gens se comportent.»

En ce qui concerne les salaires, il y a une discussion nuancée à avoir sur ce que ferait augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure – et Dylan Matthews de Vox a fait beaucoup de travail pour analyser les preuves. Il y a quelques années, la grande majorité des économistes pensaient que l’augmentation du salaire minimum coûterait des tonnes d’emplois, mais la réflexion a depuis changé, selon Matthews:

Les données dont nous disposons maintenant suggèrent que dans de nombreux cas, le salaire minimum est un bien net pour les travailleurs. Même si quelques travailleurs perdent leur emploi, ces coûts sont largement dépassés par l’augmentation des salaires des travailleurs qui conservent leur emploi. Reste à savoir si cela restera vrai avec des minimums de 15 USD ou plus, en particulier dans les zones rurales, et si 15 USD de l’heure passent à l’échelle nationale, nous en apprendrons bientôt beaucoup plus sur la politique et sur le fonctionnement des marchés du travail en général. .

Un travailleur à bas salaire peut s’inquiéter, même un petit nombre de pertes d’emplois pourrait signifier qu’il perd son gagne-pain. « Il y aura des perdants, et je peux imaginer que même s’il n’y a pas beaucoup de perdants, vous seriez rempli d’angoisse d’être l’un des perdants », a déclaré Edelberg. Et il y aurait beaucoup de gagnants: des millions de travailleurs verraient leurs salaires augmenter, et les compromis nets pourraient très bien en valoir la peine.

«Pour mettre les choses en perspective, 15 $ en 2025 augmenteraient les salaires des travailleurs au total de 10 milliards de dollars par an. Cela semble beaucoup, mais les dépenses totales de consommation personnelle dans l’économie dépassent 14 billions de dollars par an », a déclaré Shierholz. «Il est vrai que les entreprises répercutent une partie du coût des augmentations du salaire minimum en termes de prix plus élevés, mais si vous faites le calcul, il n’y a pas lieu de s’inquiéter en ce qui concerne la politique du salaire minimum.»

Dans de nombreuses régions du pays, le seul moyen d’augmenter les salaires consiste à augmenter le salaire minimum fédéral, a souligné Dixon, et c’est le seul moyen pour de nombreuses personnes de couleur qui gagnent de bas salaires d’être mieux payées en fonction de ce qu’elles sont. dû.

« Plus de la moitié des Noirs vivent dans le Sud, alors quand nous parlons d’augmenter le salaire minimum, c’est la seule façon dont il va être augmenté dans le Sud », a déclaré Dixon. «C’est vraiment la seule façon pour cet énorme segment de travailleurs noirs et bruns d’obtenir une augmentation.»

Le Mississippi, qui n’a pas de salaire minimum, est l’un des États les plus pauvres du pays. Il paie également les allocations de chômage les plus basses, selon FileUnemployment.org. «Ce sont ces États qui sont le plus aidés lorsque le gouvernement fédéral prend des mesures», a déclaré Dixon.

Les démocrates ont averti que le risque de relancer l’économie est trop peu, plutôt que trop. Il existe un risque similaire en termes d’aider les travailleurs à améliorer matériellement leur vie.

«Nous venons d’avoir cette période de croissance économique très inégale qui arrive à une période de récession inégale», a déclaré Stettner de la Century Foundation. «Nous avons besoin de leviers pour commencer à redistribuer cet argent aux personnes qui travaillent, qui vont retourner au travail.»