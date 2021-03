Les allocations familiales du président Joe Biden, qui font partie du projet de loi sur l’allégement économique Covid-19, auraient tellement aidé ma famille «sans travail». | Mme / Getty Images

J’ai grandi dans une famille «sans travail». Les allocations familiales de Biden auraient été une aubaine.

Peu de temps après mes 8 ans, mon père est mort, laissant ma mère veuve. Financièrement, ils s’étaient préparés au pire: une assurance-vie, de l’argent à la banque et un plan pour que ma mère, qui avait subi une grave blessure au dos dans son emploi précédent dans une maison de retraite, commence à gagner un salaire dans quelques années.

Mais ensuite, mon frère a été diagnostiqué avec un handicap. Différents thérapeutes l’ont qualifié de différentes choses: TDAH, autisme, dyslexie, chagrin. Aucune de ces étiquettes n’a failli communiquer la gravité de la situation. Il était incapable de faire même la plus petite quantité de travail scolaire sans un adulte prêt à le garder sur la tâche. Plus tard, il a développé des sensibilités sensorielles extrêmes qui ont conduit à des crises fréquentes à l’école. Après l’avoir envoyé dans diverses écoles incapables de gérer le problème, ma mère a eu recours à l’école-maison. Après des années à essayer d’équilibrer cela avec la recherche d’un emploi, elle a manqué de la pension de mon père ainsi que de ses économies. En fin de compte, elle a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée incapable de parler ou de vivre de manière indépendante et a été déclarée incompétente, incapable d’être responsable même d’elle-même.

Tout au long de cette histoire, ma famille n’a eu droit à aucun type d’aide gouvernementale – ni aux bons d’alimentation, ni au crédit d’impôt pour enfants (qui nécessite un revenu), ni à l’assistance temporaire pour les familles dans le besoin. Mais récemment, l’administration Biden a annoncé un avantage dans le cadre du programme d’allégement Covid-19 auquel nous aurions eu droit: un crédit d’impôt pour enfants élargi qui permet aux parents de réclamer jusqu’à 3600 $ par an par enfant de moins de 6 ans et 3000 $ par an pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. C’est un grand pas en avant vers l’allégement de nombreuses pressions financières associées à la maternité dans le monde moderne. Pour le moment, le crédit le plus important n’est disponible que pour un an, mais il pourrait facilement fournir un plan pour les choses à venir.

Immédiatement après cette annonce, un débat s’est ensuivi dans certains coins d’Internet: cette allocation pour enfants devrait-elle inclure tous les parents, ou seulement ceux qui ont un emploi et «se comportent de manière responsable»?

Je comprends la volonté de faire en sorte que le gouvernement ne décourage pas les gens de travailler. J’ai grandi en fréquentant une école religieuse conservatrice dans le sud de l’Illinois, où les enseignants aimaient lancer la phrase: « Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. » C’est une philosophie que j’admire toujours en tant qu’adulte.

Mais voici la chose: la garde d’enfants, c’est du travail. Même dans les familles parfaitement moyennes, c’est le travail qui complique souvent le maintien d’un emploi rémunéré. Nous avons développé diverses façons de faire face à cette réalité, y compris les écoles publiques, les garderies payées, les congés de maternité et l’acceptation du fait que certaines personnes resteront à la maison, du moins tant que leurs enfants sont trop petits pour y aller. l’école. Mais de nombreux parents tombent encore entre les mailles du filet de ces systèmes.

Contrairement à la plupart des programmes d’aide gouvernementaux, cette nouvelle proposition ne vise pas spécifiquement les gens parce qu’ils sont pauvres. Au lieu de cela, il s’adresse à ceux qui font un certain type de travail: la parentalité. Les ménages qui ne travaillent pas – ou, plus exactement, les ménages où personne n’a d’emploi rémunéré – subissent encore tous les fardeaux financiers associés au fait d’avoir des enfants. En 2019, il y avait un peu moins de 3 millions de ces ménages, soit 8,7% des familles avec enfants de moins de 18 ans. Ce nombre n’est que de 2,5% pour les ménages avec deux parents, et cela inclut beaucoup de personnes pour qui le chômage est un état temporaire. .

De manière significative, seulement 64,2 pour cent des ménages biparentaux avec enfants de moins de 18 ans comprennent deux parents qui travaillent. Lorsqu’il y a deux personnes pour partager les fardeaux associés à la garde d’enfants, plus d’un tiers des ménages choisissent de laisser quelqu’un à la maison avec les enfants. Ma mère était l’un de ces parents avant la mort de son mari. Elle était en bonne compagnie – la garde d’enfants non rémunérée est sans doute l’emploi à temps plein le plus courant en Amérique.

Pour les parents célibataires comme ma mère veuve, les choses sont plus difficiles. Sans la flexibilité d’une autre personne pour surveiller les enfants, ces parents sont parfois incapables d’occuper deux emplois à temps plein à la fois. Si le parent ou l’un des enfants subit un coup inattendu – une blessure grave, un décès dans la famille élargie – deux emplois à temps plein peuvent devenir carrément impossibles à gérer. Ajoutez quelque chose comme une pandémie et un krach économique, et cela devient encore plus difficile.

Sans soutien, les familles qui ne travaillent pas finissent par finir comme la mienne. Mes souvenirs les plus clairs sont ceux des trois premières années de lycée, lorsque l’argent était le plus serré. À ce moment-là, ma mère avait accepté qu’elle ne puisse retourner au travail que si nous pouvions trouver un moyen de gérer le handicap de mon frère. Comme la plupart des parents, elle a gardé secrets les chiffres précis de notre budget pour ses enfants, mais j’ai compris le principe général: chaque dollar dépensé nous laissait moins de temps pour trouver une solution. Absolument rien ne figurait vraiment dans notre budget, alors nous en sommes venus à réexaminer ce que signifiait «absolument besoin» à plusieurs reprises au cours de l’épuisement de fonds. La télévision a été déclarée non essentielle et nous avons cessé de la payer. Nous avons décidé que nous pourrions nous en sortir pendant des années sans nouveaux vêtements. Lorsque nous avions des exercices de budgétisation en classe, je disais avec dédain à mes professeurs que c’était facile – tout ce que vous aviez à faire était de ne jamais rien acheter.

En deuxième année, je passais mes vendredis soirs à travailler au stand de concession lors des matchs de football et de basket-ball de mon école. Pour cinq heures de travail, j’ai gagné 7 $, qui sont allés dans un compte scolaire qui ne pouvait être utilisé que pour acheter des billets de danse. Plus important encore, on m’a donné un dîner gratuit pour la nuit, et j’ai parfois été autorisé à ramener les hot-dogs supplémentaires à la maison à la fin de mon quart de travail. Ma mère me remercierait très sérieusement, me disant que la nourriture supplémentaire nous aiderait vraiment.

Je suis devenu très doué pour faire appel à la pitié des autres. J’étais toujours à la recherche de nourriture gratuite, de vêtements gratuits, de transports gratuits. J’ai demandé à d’autres étudiants de m’inclure dans leur covoiturage pour aller à l’école en se réveillant à six heures du matin. J’ai mendié des fruits et des légumes sur les assiettes des autres au déjeuner. Cela a fonctionné pour moi, plus ou moins. J’ai finalement reçu une bourse financée par le secteur privé pour les élèves du secondaire qui avaient surmonté une grande adversité (c’était la seule chose qui me permettait d’aller à l’université). La vérité, cependant, est que vivre de la pitié des autres est assez terrible, même lorsque toutes les personnes impliquées sont formidables. Vous ne savez jamais quand ils décideront que vous n’avez plus besoin de leur aide – ou pire, que vous n’en êtes plus digne.

Le crédit d’impôt élargi pour enfants n’est pas fondé sur la pitié. Il ne se limite pas à ceux qui en ont besoin. Il définit les parents par le travail qu’ils accomplissent – la parentalité – plutôt que par leur pauvreté ou leur malchance. Si nous excluions spécifiquement les parents «qui ne travaillent pas» d’un avantage qui est offert à tous les autres, nous le refuserions aux parents qui en ont le plus besoin. Mais plus que cela, nous le refuserions aux parents qui le méritent le plus: ceux pour qui la parentalité a exigé les plus grands sacrifices et s’efforce de surmonter les plus grands obstacles.

Ma mère n’a jamais cessé d’essayer de se tenir debout sous le poids de ses obligations. En fait, juste avant son AVC, il y avait une brève lueur d’espoir. Elle avait finalement fait entrer mon frère dans une école à charte, ce qui lui avait permis de se replonger dans le processus de recyclage pour devenir art-thérapeute. À ce moment-là, elle était épuisée. Mais même après avoir été battue et humiliée pendant des années pour sa pauvreté, son esprit combatif n’avait toujours pas été entièrement écrasé. Après plusieurs mois de formation pratique, elle a obtenu sa licence avec succès. Si elle n’avait pas atterri à l’hôpital un mois plus tard, elle aurait finalement réintégré le marché du travail.

Le nouveau crédit d’impôt pour enfants n’aurait pas empêché la mort de mon père. Cela n’aurait pas empêché mon frère de devenir handicapé. Cela n’aurait pas empêché l’AVC de ma mère. Si les meilleurs médecins et thérapeutes peuvent vous être utiles si vous disposez de suffisamment de ressources, même eux ne peuvent pas faire grand-chose.

Je pense cependant que cela lui aurait donné les ressources nécessaires pour faire un meilleur travail dans le travail auquel elle s’était consacrée: élever ses enfants. Il aurait suffi de garder le frigo bien approvisionné. Il aurait suffi d’essayer un psychiatre différent pour mon frère. Il aurait suffi qu’elle n’ait pas à passer du temps à pleurer sur la facture d’électricité. Peut-être plus important encore, je pense que cela aurait aidé à préserver cet esprit combatif. Je pense que cela l’aurait aidée à reconnaître que le travail qu’elle faisait était valorisé, qu’elle n’était pas moins une mère simplement parce que ses enfants avaient besoin de plus de soins que les autres.

June Kreml est une ancienne écrivaine catholique évangélique et éducatrice qui vit à Oakland, en Californie.