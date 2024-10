Ce que La Niña signifie pour le Middle Tennessee

Les températures se refroidissent à Nashville, signifiant le retour froid de la saison hivernale. Malgré les températures froides et le gel, les Tennessiens peuvent s’attendre à un hiver légèrement plus chaud que la moyenne avant la dernière étape de 2024 et janvier et février 2025.

Selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphèreLes habitants du Tennessee peuvent s’attendre à des températures et des précipitations supérieures à la normale de décembre à février. Les prévisions prévoient une probabilité de 33 à 40 % de températures supérieures à la moyenne dans le centre du Tennessee et une probabilité de 33 à 40 % de précipitations supérieures à la moyenne pour certaines zones de la région.

Les conditions plus chaudes que la normale peuvent être attribuées à La Niña, le phénomène climatique qui provoque un refroidissement périodique des températures à la surface des océans. La Niña devrait apparaître tout au long du mois de novembre et devrait se poursuivre jusqu’en mars 2025.

À quelles conditions Nashville peut-elle s’attendre cet hiver ? Ce que prédit la NOAA

Nashville et la région du Middle Tennessee devraient connaître 33 à 40 % de chances de températures supérieures à la moyenne et de précipitations moyennes habituelles pour certaines zones de la région.

Voici les moyennes pour Nashville de décembre à février, selon le National Weather Service :

Décembre : maximums moyens de 52, minimums moyens de 33 et précipitations moyennes de 4,43 pouces

: maximums moyens de 52, minimums moyens de 33 et précipitations moyennes de 4,43 pouces Janvier : maximums moyens de 49, minimums moyens de 30 et précipitations moyennes de 4 pouces

: maximums moyens de 49, minimums moyens de 30 et précipitations moyennes de 4 pouces Février: maximums moyens de 54, minimums moyens de 33 et précipitations moyennes de 4,47 pouces

Qu’est-ce que La Niña ?

Selon la NOAA, lors des événements La Niña, les vents sont plus forts que d’habitude, poussant davantage d’eau chaude vers l’Asie. Au large de la côte ouest des Amériques, les upwellings s’accentuent, ramenant de l’eau froide à la surface. Les eaux froides du Pacifique poussent ensuite le courant-jet vers le nord, ce qui tend à provoquer une sécheresse dans le sud des États-Unis.

Au cours d’une année La Niña, les températures hivernales sont plus chaudes que la normale dans le sud et plus fraîches que la normale dans le nord. La Niña peut également conduire à une saison d’ouragans plus sévère, a ajouté la NOAA.

Quel sera l’impact de La Niña sur le Tennessee ? Est-ce qu’il neigera ?

Les systèmes de basse pression se déplacent généralement vers le nord de la zone pendant les conditions de La Niña, ce qui maintient souvent le Tennessee dans une zone de températures plus chaudes, fournissant ainsi du carburant pour les orages, a déclaré Ryan Husted, météorologue du National Weather Service, au Tennessean.

Les probabilités pour l’État volontaire de connaître un événement hivernal majeur comme la neige ou la glace sont plus faibles, mais des événements hivernaux extrêmes ne peuvent jamais être exclus. Par exemple, les hivers La Niña de 2022-2023 et 2023-2024 ont tous deux connu des températures supérieures à la normale, mais ils ont quand même été accompagnés d’une vague de froid « substantielle », a ajouté Husted.

Sur la base des chutes de neige précédentes, Music City privilégie les chutes de neige normales (4,7 pouces) et inférieures à la normale pendant les hivers La Niña.

Les hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 étaient tous des hivers La Niña, et ils ont reçu 5,2 pouces de neige (près de la normale), 9,5 pouces de neige (au-dessus de la normale) et 1,2 pouces de neige (en dessous de la normale). , respectivement.

El Niño vs La Niña : quelle est la différence ?

El Niño et La Niña sont deux phénomènes climatiques opposés dans l’océan Pacifique qui peuvent avoir un impact sur les conditions météorologiques, les incendies de forêt, les écosystèmes et les économies. Les experts appellent ces systèmes le cycle El Niño-Oscillation Australe (ENSO).

Les épisodes d’El Niño et de La Niña peuvent durer de neuf à 12 mois, mais peuvent parfois durer des années, a déclaré le National Ocean Service. Les deux phénomènes se produisent en moyenne tous les deux à sept ans, mais ils ne se produisent pas selon un calendrier régulier.

Selon le National Ocean Service, El Niño est plus fréquent que La Niña. Alors qu’El Niño fait référence au réchauffement des températures de surface des océans, La Niña fait référence au refroidissement des températures de surface des océans.

Quand est le premier jour de l’hiver ?

Météorologiquement parlantl’hiver commence le 1er décembre. Mais beaucoup reconnaissent le solstice d’hiver, qui tombe le samedi 21 décembre, comme le premier vrai jour d’hiver dans l’hémisphère nord, selon le Farmer’s Almanac.

Le premier jour de l’hiver est le samedi 21 décembre 2024, à 3 h 21, heure centrale. C’est aussi le jour le plus court de l’année, mais la nuit la plus longue, selon le Farmers Almanac.

Contributeur : Joyce Orlando

