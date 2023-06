Ce que la mutinerie avortée en Russie dit de la longue stratégie de guerre de Poutine en Ukraine

L’expression « changeur de jeu » est utilisée assez vaguement ces jours-ci.

Il est utilisé comme un fourre-tout pratique pour les événements importants auxquels la plupart des gens ne s’attendaient pas et ne comprennent pas – des événements dont les conséquences ne sont pas immédiatement apparentes.

La marche avortée du patron des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin sur Moscou au cours du week-end tombe parfaitement dans la catégorie des inattendus et des déroutants. Des légions d’experts du monde entier ont offert des points de vue contradictoires sur ce que tout cela signifie pour le président Vladimir Poutine et la guerre brutale que son régime continue de mener dans l’Ukraine voisine.

C’était intéressant et troublant de voir autant de personnes sur les réseaux sociaux encourager Prigozhin à bout de souffle dans les premières heures de sa révolte – jusqu’à ce qu’il leur soit patiemment expliqué que le chef du groupe Wagner était un défenseur d’une forme de guerre en Ukraine. plus dur que celui qui est mené actuellement.

Une grande partie des commentaires de ces derniers jours s’est concentrée sur la façon dont la mutinerie à peine évitée représente un « changeur de jeu » en ce sens qu’elle sape la position politique intérieure de Poutine et expose les failles au sein de l’architecture militaire russe.

Le premier ministre Justin Trudeau a tenté de calmer la frénésie lundi. « Tout le monde a beaucoup de questions sur ce que cela signifie réellement », a déclaré Trudeau lors d’une visite en Islande pour rencontrer des dirigeants régionaux pour discuter de la guerre, « mais nous n’avons pas encore beaucoup de réponses ».

Il a appelé la Russie à résoudre ce problème et a déclaré que trop de spéculations seraient probablement « extrêmement contre-productives ».

Le chef de l’opposition biélorusse sur la tentative de mutinerie de Wagner L’incertitude planait encore lundi en Russie sur le sort du chef de la rébellion Yevgeny Prigozhin et de son armée privée, l’impact sur la guerre en Ukraine ou encore l’avenir politique du président Vladimir Poutine et de son ministre russe de la Défense.

Andrew Rasiulis, expert en défense à l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré qu’il était plus productif d’examiner ce que la mutinerie dit de la stratégie de Poutine d’une longue guerre – une guerre qui vise à réduire la volonté de l’Ukraine de résister et de semer la discorde entre les alliés occidentaux.

La guerre, a-t-il dit, ne peut pas continuer à avancer comme elle l’a fait – pas maintenant qu’il y a eu une révolte ouverte et que la Russie est menacée à l’intérieur.

« Je ne pense tout simplement pas que vous puissiez dire: » Continuons à faire ce que nous faisions « », a déclaré Rasiulis, qui était auparavant responsable de la politique de contrôle des armements au ministère de la Défense nationale.

« Ce week-end change les choses. Je pense qu’il doit trouver quelque chose de nouveau. »

Le président russe Vladimir Poutine s’adresse à la nation à Moscou le 26 juin 2023. (Gavriil Grigorov/SPOUTNIK/AFP/Getty Images)

Demander ce que Poutine et l’establishment militaire russe peuvent faire maintenant signifie se lancer dans le genre de spéculation que Trudeau croit devoir éviter.

Rasiulis a déclaré qu’il pensait que les événements du week-end devaient invariablement conduire à une sorte de doublement militaire de la part de Poutine – mais à quoi cela ressemblerait reste à voir.

Il a noté que la Russie dispose de capacités et de stratégies militaires qu’elle n’a pas encore employées, telles que le bombardement aérien massif de villes à l’aide de bombardiers de haut vol au lieu de missiles et de drones.

Il est peu probable que la Russie recoure à l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, a déclaré Rasiulis.

Un homme marche devant un bâtiment lourdement endommagé par une frappe aérienne russe à Kherson, en Ukraine, le 15 juin 2023. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Leigh Sarty, ancien diplomate et professeur adjoint à l’Université Carleton à Ottawa, a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de réconfort à tirer des événements du week-end dernier quand on les regardait à travers une lentille occidentale et pro-ukrainienne.

Il a convenu que la menace posée par Prigozhin – aussi complètement neutralisée qu’elle puisse paraître maintenant, avec le patron mercenaire en exil biélorusse – ne fera que renforcer la détermination du Kremlin à poursuivre et à terminer la guerre.

« Alors que les perceptions de la vulnérabilité de Poutine alimentent les futures machinations du Kremlin, il ne semble pas y avoir de perspective que celles-ci aboutiront à une approche plus modérée de l’Ukraine et des relations Est-Ouest plus généralement. En fait, c’est probablement le contraire », a déclaré Sarty, qui a fait deux séjours à l’ambassade du Canada à Moscou.

L’objectif de l’OTAN maintenant, a-t-il ajouté, devrait être de faire « tout ce qu’elle peut pour maintenir l’unité de l’OTAN dans un soutien continu » à l’Ukraine.

La réponse à la révolte parmi les pays de l’OTAN a été étouffée. Le président américain Joe Biden a résumé l’attitude des alliés lorsqu’il a déclaré que personne ne voulait donner à Poutine une excuse pour blâmer l’Occident pour la mutinerie.

Des gens se rassemblent sur le site d’un immeuble résidentiel fortement endommagé par une frappe de missile russe à Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine, le 13 juin 2023. (Alina Smutko/Reuters)

Autre signe que le drame n’est peut-être pas terminé, Poutine a fustigé lundi les organisateurs de la révolte, les décrivant comme des « traîtres » qui ont fait le jeu du gouvernement ukrainien et de ses alliés.

Prigozhin et ses troupes se sont vu promettre l’amnistie tant qu’ils signaient des contacts qui les faisaient officiellement entrer dans l’armée russe, déposaient les armes et rentraient chez eux, ou suivaient leur patron en exil.

Le procureur général de Russie a également déclaré que l’affaire pénale contre les mutins reste ouverte et qu’il est clair que les autorités de Moscou feront preuve de prudence.

L’avenir du groupe Wagner mérite un examen minutieux, a déclaré Catrina Doxsee du Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, dans un article en ligne publié lundi.

« Malgré l’accent mis récemment sur son rôle en Ukraine, la majeure partie des opérations de Wagner sont centrées en Afrique dans des pays tels que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan, la Libye et Madagascar », a écrit Doxsee.

« Là, Wagner échange régulièrement des services paramilitaires contre l’accès à des ressources naturelles telles que l’or et les pierres précieuses. »

C’est un marché économique auquel le Kremlin ne veut pas renoncer.

« Les activités paramilitaires de Wagner sont une pierre angulaire des efforts de la Russie pour étendre sa puissance géopolitique et militaire sur le continent africain, et l’exploitation des ressources naturelles permet à Moscou d’atténuer l’impact des sanctions internationales », a déclaré Doxsee dans son analyse.

Elle a déclaré que l’affaiblissement du groupe Wagner pourrait ouvrir la porte aux États-Unis et à leurs alliés pour éloigner l’Afrique de l’influence de Moscou.