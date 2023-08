Ce que la mort du chef de Wagner, Eugène Prigojine, pourrait signifier pour la guerre en Ukraine

Peut-être la chose la plus inattendue à propos de l’accident d’avion le chef grandiloquent du tristement célèbre groupe russe Wagner, est que cela s’est produit deux mois après qu’il ait amené la Russie au bord de la guerre civile, ce que le président Vladimir Poutine avait alors prévenu.

Prigojine semblait certainement vivre en sursis. Son contre les dirigeants militaires russes, qui ont vu un convoi blindé Wagner traverser le sud de la Russie sans aucune contestation jusqu’à ce qu’il s’arrête juste avant Moscou, a violé les deux règles de survie dans la Russie de Poutine.

Premièrement, vous ne faites pas bouger le bateau. Deuxièmement, vous ne défiez pas le tsar.

Mais l’hypothèse populaire selon laquelle Prigojine serait rapidement éliminé – qui a viré à la surprise lorsqu’il ne l’a pas été – nous en dit long sur la faiblesse et la fragilité actuelles de la politique russe.

En fait, l’élimination apparente de Prigozhin est susceptible d’exacerber cette faiblesse plutôt que de conduire à une réaffirmation magique de son pouvoir. .

Premièrement, cela montre aux élites russes qu’elles ne peuvent faire confiance à rien de ce que dit leur président. Il s’agit d’un changement significatif par rapport au précédent modus operandi du Kremlin, selon lequel ceux qui occupent des positions de pouvoir et d’influence étaient protégés par Poutine. Ils pouvaient compter sur lui à condition de respecter ses règles.

Bien que Prigojine ait fini par s’en départir, il a fait tout son possible pendant de nombreuses années – même après sa mutinerie – pour démontrer sa loyauté envers Poutine.

Après la révolte de Wagner, il a semblé perplexe pour Poutine de donner à Prigojine et à ses co-conspirateurs de Wagner l’assurance publique qu’ils seraient à l’abri de représailles.

Maintenant, la mort probable de Prigojine – l’accident a été rapporté par la chaîne Telegram de Wagner comme ayant été provoqué par un missile de défense aérienne russe – signifie que peu importe qu’il s’agisse d’un accident : personne ne croira qu’il s’agissait d’autre chose qu’une vengeance.

Même si cela peut dans un premier temps donner une certaine pause aux membres les plus ambitieux des clans du Kremlin, ils sont désormais réellement incités à rechercher une alternative.

En termes simples, la politique de terreur de Poutine présente un défaut autodestructeur : gouverner par la peur et la tromperie incite inévitablement ceux qui pourraient être des cibles (c’est-à-dire essentiellement n’importe qui) à essayer de changer les règles du jeu.

Deuxièmement, la mort de Prigojine ne signifiera pas la fin des sociétés militaires privées (SMP) en Russie. Au contraire, ils continueront probablement à proliférer. Le géant de l’énergie Gazprom en possède déjà plusieurs, avec des opérateurs en Ukraine mais aussi en Russie.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le groupe Redut, en pleine expansion, pourrait maintenant tenter d’intervenir pour combler le vide de Wagner.

Mais cela a également une incidence sur la politique intérieure russe : les PMC sont susceptibles d’être utilisées par des personnalités influentes comme armées privées pour leur propre protection contre l’État russe, tout autant qu’elles pourraient être employées comme mandataires à son service.

Cela soulève à son tour le spectre d’une société de seigneurs de guerre – non seulement confinée aux hommes forts de la périphérie de la Russie, comme les Kadyrovites qui sont fidèles au président tchétchène Ramzan Kadyrov – mais dans d’autres régions de Russie plus proches des centres de pouvoir à Moscou. et Saint-Pétersbourg. Dans ces circonstances, les perspectives de stabilité en Russie sont sombres.

Ironiquement, l’impact le moins significatif de la mort de Prigozhin sera peut-être sur la guerre russe en Ukraine. Les forces de Wagner avaient été retirées du combat quelques mois auparavant. Ils n’ont pas été redéployés au front depuis la révolte de Prigojine.

Les troupes de Wagner se sont vu offrir le choix de rejoindre d’autres PMC russes ou de signer des contrats avec les forces armées russes : la première option reste l’option privilégiée étant donné que l’armée russe régulière est mal payée en comparaison. Il y aura aussi ceux qui ne choisiront aucune de ces options, ce qui laissera le problème du nombre important d’hommes russes entraînés à la violence en général dans la société russe.

Quant à l’avenir de l’organisation elle-même, Wagner se trouve à la croisée des chemins. Outre Prigojine, deux autres victimes de l’accident étaient le cofondateur présumé de Wagner, Dmitri Outkine, responsable des opérations de combat, et son chef de la sécurité, Valery Chekalov.

L’accident a donc non seulement tué un rival de Poutine, mais a également effacé définitivement la haute structure de commandement de Wagner.

Pourtant, Wagner reste important pour la promotion des intérêts du Kremlin en nuisant à l’influence américaine et européenne en Afrique.

Au-delà de son rôle actif en Syrie, elle a contribué à renforcer le prestige de la Russie en soutenant les dictateurs régionaux au Mali et en République centrafricaine, qui ont récompensé Wagner avec des contrats lucratifs sur les ressources naturelles.

Elle pourrait continuer sous une forme abrégée sous une nouvelle direction, ou être intégrée à une autre force russe mandatée.

Une dernière énigme importante concerne la raison pour laquelle le Kremlin a attendu si longtemps pour se débarrasser de Prigojine. Nous ne pouvons ici que spéculer, mais une théorie veut que les services de renseignement aient eu besoin de temps pour découvrir à quel point la pourriture pro-Wagner s’était étendue aux forces armées et aux autres structures de pouvoir.

Il est frappant que Sergei Surovikin (l’ancien commandant des forces russes en Ukraine qui avait disparu parce qu’il était soupçonné d’être un sympathisant de Wagner) ait été officiellement démis de ses fonctions de chef de l’armée de l’air russe presque exactement au même moment où l’avion de Prigozhin s’est écrasé.

Le parcours professionnel de Prigozhin l’a vu passer du statut de criminel condamné à celui de traiteur présidentiel, puis de principal trafiquant de désinformation en Russie, et finalement de chef riche et brutal d’une entreprise militaire semi-privée qui cherchait à rivaliser d’influence avec le ministère russe de la Défense.

Mais malgré son CV haut en couleur, on soupçonne que son véritable héritage sera qu’en lançant un défi avorté aux structures de pouvoir établies de Moscou, Prigojine a finalement créé un précédent pour une tentative qui réussit.