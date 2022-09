Ce que la mort de la reine signifie pour le football anglais

Jeudi après-midi, la reine Elizabeth II est décédée. Elle avait 96 ans.

Le monarque royal le plus ancien est un incontournable de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de tous les domaines du Commonwealth. Elle a pris la relève en tant que reine en février 1952, occupant ce poste pendant 70 ans.

Son impact a également atteint le monde du sport. En fait, c’est elle qui a remis le trophée Jules Rimet à l’Angleterre lorsqu’elle a remporté sa première, et jusqu’à présent la seule, Coupe du monde à domicile. Elle a également joué un rôle lors de l’organisation à Londres des Jeux olympiques d’été de 2012.

Le décès de la reine a un effet sur le monde du football, en particulier au Royaume-Uni. Les clubs s’affrontent en Ligue Europa et Conférence jeudi avant de replonger dans la compétition nationale le week-end. Cependant, l’effet sur le monde du football est déjà clair.

Ces matchs de la Ligue Europa qui se déroulaient en Angleterre avaient un ton sombre pour commencer comme la bobine anglaise avec la perte de The Queen.

Le décès de la reine et le football britannique

Un certain nombre d’équipes du Commonwealth ont joué leurs matchs le même jour que la mort de la reine jeudi.

Trois clubs britanniques ont eu la chance d’honorer Sa Majesté la Reine. En rentrant sur le terrain pour la seconde mi-temps du match d’Arsenal contre le FC Zürich, il y a eu une minute de silence. De plus, les joueurs d’Arsenal portaient des brassards noirs en l’honneur de la reine.

Manchester United contre la Real Sociedad

Manchester United, l’une des équipes les plus reconnaissables au monde, encore moins l’Angleterre, a tenu une minute de silence d’une minute pour la reine. Une foule nombreuse à Old Trafford a baissé la tête pour honorer la reine Elizabeth II sans interruption. Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les fans et d’autres personnes à Old Trafford ont tous participé à la minute de silence.

Manchester United partage la douleur de toute la nation suite à l’annonce du palais de Buckingham du décès de Son Altesse Royale la reine Elizabeth II. pic.twitter.com/QwLRZ9z4yf –Manchester United (@ManUtd) 8 septembre 2022

Les fans de la Real Sociedad ont également participé. Des visiteurs du pays basque ont brandi des foulards lors de la minute de silence en solidarité avec les Mancuniens en deuil.

De plus, les deux clubs portaient des brassards noirs pour symboliser leur deuil de la même manière qu’Arsenal lors de son match précédent.

West Ham United contre FCSB

Le stade de West Ham United, le stade olympique, se trouve dans le parc olympique Queen Elizabeth. La zone porte le nom de Sa Majesté la Reine, construite à son époque pour les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres.

West Ham a présenté les mêmes traditions que Manchester United. Les deux clubs ont participé à une minute de silence en l’honneur du décès de la reine au Royaume-Uni.

Malheureusement, la minute de silence avant le match entre Hearts et İstanbul Başakşehir a été interrompue par des sections de la foule.

Impact sur les matchs de Premier League

Le décès de la reine pourrait encore avoir un impact sur le football britannique en termes de compétition nationale. Bien que rien ne soit gravé dans le marbre, la conviction est que tous les matchs en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles seront suspendu pour ce week-end prochain. En fait, certaines hypothèses prédisent que la même chose pourrait se passer le week-end suivant, ainsi que tous les matchs nationaux prévus en milieu de semaine.

Les clubs attendent une annonce sur les matchs de football du week-end dans la matinée, après le décès de la reine cet après-midi. Une opinion répétée parmi ceux à qui j’ai parlé est qu’ils sont “presque certains” que les jeux seront une marque de respect. —Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) 8 septembre 2022

En règle générale, une période de deuil national de 10 jours est observée au Royaume-Uni. Pendant ce temps, le gouvernement britannique et la famille royale suivront un protocole complexe à la suite du décès de Sa Majesté.

Il y aura plus d’effets sur le football britannique en conséquence dans les prochains jours. Vendredi, les autorités prévoient de tenir une réunion d’urgence sur le calendrier sportif à venir.

À titre de comparaison, le DP World Tour a suspendu le championnat PGA BMW jusqu’à vendredi. Les courses de F1 et les matchs de cricket impliquant des pilotes anglais et l’équipe nationale ont également été suspendus.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto