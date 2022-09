Ce que la mission DART de l’astéroïde de la NASA signifie pour l’avenir de l’humanité

À 7 h 14 HAE lundi soir, quelque chose d’historique s’est produit pour l’espèce humaine – et cela s’est produit à plus de 7 millions de kilomètres de notre planète.

Le vaisseau spatial DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA est entré en collision avec succès avec l’astéroïde lunaire Dimorphos, qui encercle le plus gros astéroïde Didymos (d’où le “double astéroïde”). Le vaisseau spatial DART de 1 250 livres a frappé l’astéroïde à environ 14 760 mph – dans les jours à venir, les scientifiques de la NASA examineront les données pour déterminer à quel point l’élan de Dimorphos a été modifié par la collision, les premières estimations projetant qu’il s’est rapproché de 1% Didymos.

Alors pourquoi est-ce un gros problème ? D’une part, réussir à frapper un astéroïde de seulement 560 pieds de diamètre – soit environ la moitié de la longueur de la Tour Eiffel – avec un minuscule vaisseau spatial lancé depuis la Terre il y a près d’un an est un triomphe de l’astrophysique extrêmement difficile.

Jusqu’au moment de la collision, qui a été diffusée dans le monde entier sur la télévision de la NASA, les contrôleurs de mission n’étaient pas sûrs d’atteindre la cible. Alors félicitations à vous, les missilemen et les femmes aux yeux d’acier du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ! Vous avez littéralement déplacé le ciel !

Au-delà de l’honneur des plus grands geeks de l’espace de notre pays, cependant, la mission DART représente la première fois que l’humanité a montré avec succès qu’elle pourrait être en mesure de se protéger directement d’un risque existentiel naturel majeur, qui est à peu près aussi conséquent que possible.

Ce qui a autrefois aidé à éliminer les dinosaures de la surface de la Terre, et qui pourrait nous menacer d’extinction à l’avenir, est maintenant sous surveillance. L’humanité a les prémices d’une véritable défense planétaire.

L’univers essaie de te tuer

Les astéroïdes – s’ils devaient entrer en collision avec votre planète – peuvent être de très, très mauvaises nouvelles.

Il y a environ 66 millions d’années, un astéroïde qui mesurait entre 10 et 16 km de large a percuté les eaux au large de la péninsule du Yucatán, près de l’actuel Chicxulub, au Mexique. L’énergie libérée par l’explosion qui en a résulté avait la force de 100 000 milliards de tonnes de TNT, soit l’équivalent de 10 milliards de bombes nucléaires d’Hiroshima. Des méga-tsunamis ont submergé les côtes environnantes et plus de 1 000 milles cubes de roche vaporisée ont été soufflés dans le ciel.

Le rayonnement thermique de l’air chaud a déclenché des incendies dans le monde entier. “C’était comme être à l’intérieur d’un four avec le gril allumé”, m’a dit Brian Toon, chercheur atmosphérique à l’Université du Colorado à Boulder, pour mon livre La fin des temps : un bref guide de la fin du monde.

Un nuage de débris rempli de gouttelettes de soufre a imprégné l’atmosphère, empêchant une grande partie de la chaleur et de la lumière du soleil d’atteindre la surface de la Terre. Les températures mondiales ont chuté jusqu’à 50 degrés Fahrenheit sur la terre et la photosynthèse s’est pratiquement arrêtée.

Dans l’ensemble, ce fut une très, très mauvaise journée pour être un dinosaure, ou, d’ailleurs, à peu près n’importe quoi d’autre vivant sur Terre. Plus de 75% des espèces de la planète s’éteindraient lors de la dernière – jusqu’à présent, du moins – des cinq grands événements d’extinction de la planète.

La bonne nouvelle est que les collisions d’astéroïdes de la taille et de l’échelle de Chicxulub sont incroyablement rares, et les chances qu’une collision se produise au cours d’une année, d’un siècle ou d’un millénaire donné sont très, très, très peu probables.

Mais ils peuvent arriver, et même des astéroïdes beaucoup plus petits pourraient causer des dégâts importants, surtout s’ils frappent à proximité d’une zone très peuplée. En 1908, un météore relativement petit, peut-être moins de 100 pieds de diamètre, a explosé au-dessus de la surface de la Terre près de Tunguska, en Sibérie. (Les astéroïdes sont des astéroïdes lorsqu’ils sont dans l’espace en orbite autour du soleil, des météores lorsqu’ils frappent l’atmosphère terrestre – où la plupart brûlent comme des étoiles filantes – et des météorites s’ils arrivent à la surface.)

L’énergie libérée lors de l’explosion de Tunguska équivalait à 15 mégatonnes de TNT, soit 1 000 fois plus puissante que la bombe d’Hiroshima. L’onde de choc a aplati des arbres sur 830 miles carrés. Heureusement, alors comme aujourd’hui, les arbres sont les principaux occupants de la Sibérie, mais si un météore de la taille de Tunguska explosait au-dessus d’une ville de la taille de New York, des millions de personnes pourraient mourir.

Une fois que les géologues Walter Alvarez et son père Luis W. Alvarez ont découvert en 1980 le cratère d’impact sous-marin de Chicxulub et l’ont identifié comme le coupable probable de l’extinction des dinosaures, il était clair que les impacts spatiaux pourraient constituer une menace existentielle pour la vie sur Terre. En juillet 1994, les astronomes ont vu la comète Shoemaker-Levy 9 entrer en collision avec Jupiter, faisant une brèche visible dans la géante gazeuse et mettant en évidence le danger des objets spatiaux.

Comme l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson l’a dit un jour : « L’univers est un endroit mortel. À chaque occasion, il essaie de nous tuer. Ce qui soulève la question : qu’allons-nous faire à ce sujet ?

Regarder le ciel

Même avant la collision Shoemaker-Levy 9, les inquiétudes concernant la menace posée par les objets proches de la Terre (NEO) comme les astéroïdes avaient commencé à monter. En 1991, un projet de loi de la Chambre a ordonné à la NASA d’étudier les risques d’impact et la défense – comment les suivre et comment les arrêter.

Mais lorsque le vice-président de l’époque, Dan Quayle, a approuvé l’idée que le gouvernement fédéral achète des télescopes pour suivre des astéroïdes potentiellement dangereux et utiliser des armes antimissiles modifiées de l’Initiative de défense stratégique en orbite pour les détruire, le concept a été largement ridiculisé. (Pour défendre les critiques, Quayle était considéré comme un politicien profondément peu sérieux, même si, selon les normes actuelles, il serait essentiellement George Washington.)

La vue de Shoemaker-Levy 9 faisant un trou dans la planète la plus grande et la plus méchante du système solaire a cependant eu un effet qui donne à réfléchir. En 1998 – pas tout à fait par coïncidence, la même année où Hollywood est devenu fou d’astéroïdes avec Impact profond et Armageddon – La NASA a établi son programme NEO et a considérablement intensifié sa participation au Spaceguard Survey, qui était chargé de découvrir et de suivre au moins 90% des objets géocroiseurs potentiellement dangereux de plus de 1 kilomètre (0,62 mile).

Ce sont les rochers qui pourraient théoriquement tuer une ville ou même l’espèce humaine s’ils étaient assez gros – et s’ils frappaient au bon moment et au bon endroit.

Une telle surveillance planétaire a été un succès retentissant. Les scientifiques pensent avoir identifié 95 % des objets géocroiseurs potentiellement dangereux, et aucun n’est sur une trajectoire de collision avec la Terre. (Parce que les astéroïdes, comme les autres corps célestes, suivent des trajectoires prévisibles dans l’espace, leur mouvement peut être prédit avec une grande précision des décennies dans le futur.)

Mais il y a toujours une petite chance que nous en manquions un gros, et seuls les deux tiers environ des astéroïdes de plus de 140 mètres (459 pieds) ont été identifiés et suivis. De toute évidence, nous ne pouvons pas déplacer la Terre si l’on découvre qu’elle est sur une trajectoire de collision. Mais la physique newtonienne dit que si nous pouvions exercer suffisamment de force sur l’astéroïde, nous pourrions le pousser comme une boule de billard et l’écarter. Nous n’avions qu’à essayer.

Le bureau de la défense planétaire

Entrez dans la mission DART. La NASA a choisi Dimorphos – qui ne représente aucune menace pour la Terre – comme cible car sa petite taille permettait que même un petit vaisseau spatial, s’il se déplaçait assez vite, puisse changer sa trajectoire orbitale.

(Plus l’astéroïde est gros, plus vous devrez exercer de force dessus. Ce qui n’est pas toujours tout à fait correct à Hollywood – les scientifiques ont un jour calculé que la bombe que Bruce Willis et sa brave bande de voyous/astronautes avaient utilisée pour faire exploser un Astéroïde de la taille du Texas dans Armageddon aurait eu besoin d’au moins 50 milliards de mégatonnes d’énergie cinétique, un milliard de fois plus puissante que la plus grosse bombe nucléaire jamais construite. Alors Armageddon s’est trompé, avec l’idée qu’il serait plus facile d’enseigner aux foreurs pétroliers à être des astronautes qu’aux astronautes à être des foreurs pétroliers, ce que même Ben Affleck a réalisé était une erreur.)

“Nous entrons dans une nouvelle ère de l’humanité, une ère dans laquelle nous avons potentiellement la capacité de nous protéger de quelque chose comme un impact d’astéroïde dangereux et dangereux”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, après le succès de la mission. .

Il y a une grande différence entre dévier un astéroïde de 560 pieds et un assez gros pour menacer de manière plausible l’humanité. DART, cependant, nous montre que cette méthode peut fonctionner, ce qui nous rapproche un peu plus de la suppression permanente du risque d’astéroïdes.

L’humanité est confrontée à un nombre croissant de menaces existentielles, et malheureusement toutes ne peuvent pas être vaincues en frappant quelque chose de très, très fort. Mais au moins, nous avons démontré qu’avec rien de plus que la vigilance, les mathématiques et une fusée SpaceX Falcon 9 – oh, merci, Elon Musk – nous pouvons nous protéger d’un univers qui semble souvent vouloir notre mort.

