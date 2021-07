Ce que la lutte pour Facebook manque

Cet article fait partie du Newsletter sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Le président des États-Unis et l’une des entreprises les plus puissantes des États-Unis sont comme des conjoints coincés dans une dispute à propos de chaussettes sales : ils évitent le vrai problème. Au cours de la semaine dernière, le président Biden et Facebook se sont livrés à une guerre des mots à propos de la désinformation sur les vaccins. Chaque camp a adopté une position extrême qui les a détournés, eux et nous, d’un problème plus profond : les Américains sont devenus tellement divisés qu’il est même difficile de commencer à affronter nos problèmes. Nous l’avons vu avec la pandémie, le changement climatique, les crimes violents et plus encore. Mon souhait pour nous tous, nos dirigeants élus et les entreprises technologiques qui médient notre discours, est que chacun reste collé à ce qu’il peut faire pour trouver un terrain d’entente. Pour récapituler le match de rancune: le président Biden a déclaré à la fin de la semaine dernière que les réseaux Internet comme Facebook « tuaient des gens » parce qu’il pensait qu’ils ne faisaient pas assez pour arrêter la diffusion d’informations trompeuses sur Covid-19 ou les vaccins contre le virus. Facebook a rétorqué qu’il aidait à sauver des vies en amplifiant les informations faisant autorité sur les coronavirus et a déclaré que la Maison Blanche essayait de détourner le blâme pour avoir manqué ses objectifs de vaccination.

Le président Biden est revenu sur son langage provocateur, mais la Maison Blanche a continué à faire pression sur Facebook pour qu’il en fasse plus, notamment pour fournir des informations sur la prévalence de la désinformation sur les coronavirus sur le réseau social. Ma collègue Sheera Frenkel a rapporté que Facebook ne dispose pas de ces données, en partie parce que l’entreprise n’a pas essayé de trouver. Épuisé encore ? Je suis. Mon ancien collègue Charlie Warzel appelé ça un « excellent exemple de discours aplati et influencé par les médias sociaux qui nous empoisonne tous ». Facebook et la Maison Blanche ont un peu raison et tort, comme l’a dit ma collègue Cecilia Kang dans The Daily cette semaine. Du côté de la Maison Blanche, les responsables ont commencé par suggestions nuancées du chirurgien général pour améliorer l’information sur la santé, y compris des recommandations pour les représentants du gouvernement et les sociétés de médias sociaux. Cela a été pratiquement oublié une fois que le président et d’autres responsables ont commencé à blâmer Facebook sans nuance. Facebook a aussi un peu raison et tort. Mark Zuckerberg a dit dans un entretien a publié jeudi que le public ne considère pas un service de police comme un échec si la criminalité est supérieure à zéro, ce qui implique que l’on ne peut pas s’attendre à ce que Facebook se débarrasse de chaque mauvaise information ou incitation à la violence. C’est un point juste, et cela soulève des questions sur ce que Zuckerberg et le reste d’entre nous considérons comme un niveau acceptable de désinformation et d’autres comportements flagrants sur le site, et comment l’entreprise mesure le succès.

Mais cela aiderait si Facebook faisait davantage pour reconnaître une vérité inconfortable : Facebook, YouTube et Twitter jouent un rôle important dans l’information du public. et en désinformant le public. Cela aiderait également si la société disait simplement à haute voix ce que Sheera a rapporté – qu’elle ne connaît pas la prévalence d’informations trompeuses sur les coronavirus sur son réseau social et ne peut pas répondre aux questions de la Maison Blanche. Faire cette analyse aiderait à améliorer notre compréhension collective de la façon dont les informations se propagent en ligne, tout comme l’auto-évaluation (tardive et réticente) de Facebook de la propagande russe autour des élections américaines de 2016 a amélioré notre connaissance collective des campagnes d’influence étrangère. Mais si Facebook nous disait demain combien d’informations trompeuses circulaient sur le coronavirus, les Américains se disputeraient toujours sur la signification des données et sur ce qu’il faut faire à ce sujet. Et nous répéterions les mêmes combats pour savoir qui est à blâmer pour la désinformation, les limites de la liberté d’expression et si les plateformes sociales en font trop ou pas assez pour contrôler ce qui est dit sur leurs sites. Le problème fondamental est que nous avons si peu de terrain d’entente. Nous ne sommes pas tous d’accord sur l’importance de se concentrer sur un virus qui a tué plus de 600 000 Américains ou sur la manière d’équilibrer les mesures de prévention qui ont perturbé la vie des gens et l’économie. Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur l’opportunité ou la manière de ralentir le changement climatique, et ne sommes pas prêts à faire face collectivement aux conséquences. Il semble que la seule chose sur laquelle nous puissions être d’accord, c’est qu’on ne peut pas faire confiance à l’autre côté. Est-ce la faute des modèles commerciaux et des algorithmes des entreprises de médias sociaux, des gens qui essaient de gagner de l’argent rapidement, des politiciens irresponsables qui jouent sur nos émotions, ou de nos peurs de devenir malades ou démunis ? Oui. Cela ne devrait laisser personne ni aucune entreprise se tirer d’affaire pour avoir entretenu un environnement de méfiance. Mais il n’y a pas de réponse simple à ce que le chercheur en désinformation Renée DiResta a appelé un problème de société.

C’est pourquoi les jours de querelles entre la Maison Blanche et Facebook ne nous mènent nulle part. Nous nous concentrons sur le fait de marquer des points dans les arguments et les détails comme les données manquantes, et ignorons l’image beaucoup plus grande. Nous ne pouvons nous mettre d’accord sur rien d’important. Nous ne nous faisons pas confiance. C’est le vrai problème que nous devons résoudre. Avant de partir… Mecs riches dans l’espace: Internet était autrefois le domaine exclusif des grands gouvernements – jusqu’à ce que les dirigeants de la technologie en fassent un lieu pour des milliards de personnes. Maintenant, des technologues comme Jeff Bezos et Elon Musk veulent faire la même chose pour l’espace, écrivent mes collègues David Streitfeld et Erin Woo. En rapport: Le vol spatial du fondateur d’Amazon cette semaine a fait de Bezos le « Dorian Gray de la stupidité », a déclaré Jacob Bernstein.

Préparez-vous à réparer votre propre tracteur ! (Si tu veux.) La Federal Trade Commission a voté en faveur du principe du « droit de réparation », l’idée que les fabricants de smartphones, d’appareils ménagers et d’équipements agricoles ne devraient pas empêcher les gens d’acheter des pièces et des manuels pour la réparation de produits. De grandes entreprises comme Apple et John Deere ont coûté cher aux gens et à la planète en contrôlant étroitement qui peut réparer leurs produits.

C'est un cheval. Porter des bretelles de cheval. Fabriqué à partir de bluejeans humains.