Ce que la loi sur la réduction de l’inflation doit adopter, y compris le sénateur Sinema

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) est enfin d’accord avec un projet de loi de rapprochement budgétaire. Mais ce n’est pas parce que les dirigeants démocrates et le président Biden ont franchi leur plus gros obstacle qu’il n’y en a pas d’autres.

Cette semaine, Manchin a annoncé qu’il soutiendrait la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, qui comprend d’importantes réformes du climat, des soins de santé et de la politique fiscale. C’est remarquable car il était le plus ardent défenseur de Build Back Better, l’incarnation précédente de la législation traitant de ces questions.

Mais il reste encore des questions en suspens qui pourraient affecter les dispositions du projet de loi ou compromettre ses chances d’être adoptées. Veiller à ce qu’un nombre suffisant de démocrates le soutienne est une préoccupation majeure à la fois à la Chambre et au Sénat. Et le délai serré dont disposent les législateurs pour adopter le projet de loi avant la récréation pose également un défi.

L’avenir du projet de loi repose sur trois grandes questions :

1) La sénatrice Kyrsten Sinema le soutiendra-t-elle ?

Outre Manchin, la sénatrice Kyrsten Sinema (D-AZ) était l’autre grande résistance au Sénat sur Build Back Better, et elle n’a pas encore dit où elle en est sur la loi sur la réduction de l’inflation.

Auparavant, elle s’opposait à la fermeture de l’échappatoire fiscale sur les intérêts reportés – une disposition clé de la loi sur la réduction de l’inflation – et il est possible que cela soit à nouveau un point de friction.

La suppression de l’échappatoire obligerait les gestionnaires de fonds à payer le même taux d’imposition sur leur rémunération que les autres professions. Actuellement, leur revenu peut être imposé à un taux inférieur allant jusqu’à 23,8 %, tandis que le revenu est généralement imposé jusqu’à 37 %. L’élimination de l’échappatoire a été un objectif central de Manchin. Et cette nouvelle proposition est également un élément essentiel de la façon dont le projet de loi réduit le déficit, autre chose qui préoccupe beaucoup Manchin. Si la position de Sinema est inchangée, cela la mettrait en opposition directe avec Manchin.

La porte-parole de Sinema, Hannah Hurley, a déclaré à Bloomberg que le sénateur examinait toujours le projet de loi et attendrait de voir ce qui ressortirait de l’examen du parlementaire du Sénat. Manchin, quant à lui, a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait conserver la disposition sur les intérêts reportés dans le projet de loi.

Auparavant, les augmentations des taux d’imposition des sociétés et des particuliers avaient été supprimées du projet de loi Build Back Better de la Chambre en raison de l’opposition de Sinema.

2) Qu’en est-il des modérés de la maison ?

Les modérés de la Chambre démocrate sont un autre contingent qui pourrait être déçu par cette itération du projet de loi.

Auparavant, plusieurs membres modérés, dont le représentant Josh Gottheimer (D-NJ), ont demandé que la déduction complète des impôts locaux et étatiques (SALT) – qui est actuellement plafonnée à 10 000 $ – soit réintégrée dans la facture. Dans le passé, il n’y avait pas de plafond sur cette déduction, ce qui signifie que les gens pouvaient payer moins d’impôts fédéraux sur le revenu puisqu’ils pouvaient soustraire leurs impôts d’État et locaux plus importants de leur facture fédérale.

Le droit a principalement profité aux propriétaires et à d’autres Américains, généralement plus aisés, avec des charges fiscales nationales et locales plus élevées, ce qui a conduit de nombreux démocrates à s’opposer à son retour. Ces démocrates ont fait valoir qu’il s’agissait essentiellement d’un allégement fiscal pour les riches. Comme Manchin l’a noté dans un communiqué mercredi, il s’oppose également à l’inclusion de cette disposition et elle n’est pas incluse dans le projet de loi tel quel.

Jeudi, certains membres qui avaient auparavant fait pression pour la déduction SALT, notamment les représentants Tom Suozzi et Tom Malinowski, signalé qu’ils soutiendraient toujours le projet de loi malgré cette omission. D’autres modérés – comme Gottheimer – n’ont pas encore pris de position explicite.

Le soutien de la grande majorité des modérés est finalement essentiel à l’adoption du projet de loi à la Chambre, où les démocrates n’ont qu’une faible majorité. Après la récréation, le parti n’aura probablement qu’une marge de trois voix à la Chambre.

Les progressistes, quant à eux, ont largement semblé optimistes sur le projet de loi, même s’il est beaucoup plus étroit que ce que les démocrates avaient initialement espéré adopter. “Si nous pouvons le faire, et je crois que nous le pouvons, je crois qu’il y a une vraie affaire ici”, a déclaré la représentante Pramila Jayapal (D-WA), présidente du Congressional Progressive Caucus, dans une interview à CNN jeudi.

3) Le vote pourrait-il glisser à nouveau ?

La dernière incertitude qui ronge le projet de loi est tout simplement logistique. Étant donné que le Sénat devrait quitter la ville le 5 août pour les vacances d’été annuelles des législateurs, cela ne laisse qu’une semaine aux démocrates pour adopter le projet de loi avant de partir.

Ce n’est pas beaucoup de temps, et c’est encore compliqué par une récente augmentation des cas de Covid-19 au Congrès, ce qui signifie que les membres ne peuvent pas être au Capitole en personne pour voter.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs législateurs ont été testés positifs pour Covid-19, dont Manchin et le sénateur Dick Durbin (D-IL), qui a annoncé son résultat jeudi. Durbin sera probablement de retour sur la Colline à temps pour voter pour cette législation, mais il est possible que d’autres législateurs soient également positifs.

C’est un problème pour les démocrates car ils ont besoin de chaque vote de leur caucus de 50 personnes, plus le vote du vice-président Kamala Harris, afin d’atteindre le seuil de majorité simple nécessaire pour approuver un projet de loi via la réconciliation budgétaire. Parce qu’aucun républicain n’est censé soutenir cette législation, l’ensemble du caucus doit être présent en personne.

Le processus de réconciliation est l’autre problème. D’ici le vote, les démocrates doivent attendre la décision du parlementaire du Sénat, qui déterminera si les dispositions du projet de loi sont suffisamment liées à la fiscalité et aux dépenses pour être considérées comme faisant partie de la réconciliation budgétaire. Selon Bloomberg, cet examen devrait avoir lieu la semaine prochaine étant donné que le projet de loi compte plus de 700 pages. S’ils ne parviennent pas à obtenir l’approbation du parlementaire sur certaines mesures, les démocrates devront modifier leur projet de loi et éventuellement supprimer certaines dispositions. S’ils réussissent, ils peuvent proposer le projet de loi au parquet, mais ils devront également organiser un long processus appelé «vote-a-rama», au cours duquel les sénateurs pourront soumettre des amendements.

Les démocrates ont toujours la possibilité d’annuler ou de raccourcir les vacances d’août s’ils en ont besoin, bien que les législateurs répugnent généralement à envisager cette option. Si les démocrates ne sont pas en mesure de voter sur la loi sur la réduction de l’inflation avant la récréation et qu’ils ne restent pas plus longtemps, un vote sur le projet de loi pourrait glisser à cet automne. Tout retard affecterait également le moment d’un vote à la Chambre, qui aura probablement lieu en août si les choses se déroulent comme prévu la semaine prochaine.