Le Bitcoin s’échangeait de plus de 5% mardi, au-dessus de 63220 $, selon Coin Metrics. La cotation directe de Coinbase devrait être un moment décisif pour le monde de la cryptographie et entraînera probablement de nouvelles offres de la part d’autres entités liées à la cryptographie. Coinbase devrait coûter plus de 60 milliards de dollars et jusqu’à 100 milliards de dollars.

« Nous noterons que tout l’espace a parcouru un très long chemin. Il y a des signes au cours de la dernière semaine ou deux, il y a un peu d’indigestion dans le NFT. [nonfungible tokens] marché. Nous avons constaté une réduction de la valeur liquidative dans l’un des produits de confiance les plus établis », a déclaré Emanuel. Avez-vous, compte tenu du succès de l’activité sur les marchés financiers de cette semaine, ce n’est pas une bonne raison de posséder quelque chose qui a chuté de 30%, 40%, 50% et qui l’a déjà fait à plusieurs reprises.

« Nous constatons que, alors que le marché attend cette introduction en bourse, ce que nous voyons, c’est que les investisseurs parlent davantage du bitcoin comme d’une couverture contre le potentiel de hausse de l’inflation et de dépréciation du dollar et les montants extrêmes des dépenses publiques et de la dette publique », a déclaré Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions et dérivés chez BTIG.

La valeur du Grayscale Bitcoin Trust est inférieure à la valeur des actifs numériques qu’il détient, et un militant family office, Marlton LLC a envoyé une lettre à Grayscale Investments à la recherche d’un appel d’offres pour augmenter le prix, selon un rapport de Bloomberg.

Si Bitcoin maintient ses gains après l’offre Coinbase, ce serait un avantage pour les actifs cryptographiques. « L’histoire à long terme est très positive et … si en fait, les actifs numériques tiennent ou continuent de se redresser après la [Coinbase offering] est sorti et digéré, c’est un reflet encore plus positif de l’adoption du potentiel à long terme des actifs numériques. «

Lee a déclaré qu’il ne savait pas comment Bitcoin et d’autres échangeraient après l’offre Coinbase, mais la hausse des crypto-monnaies suscite davantage d’intérêt pour l’échange de crypto-monnaies.

« Cela se nourrit en quelque sorte de lui-même. Ils sont moins susceptibles de vendre de la cryptographie parce qu’ils pensent que Coinbase va l’aider. C’est une dynamique qui se renforce d’elle-même », a déclaré Lee.

Coinbase serait plus valorisé que le Nasdaq, qui a une capitalisation boursière de 25,9 milliards de dollars et probablement l’Interncontinental Exchange, évalué à plus de 66,9 milliards de dollars.

Il a déclaré que l’entrée en bourse de Coinbase était positive pour le marché des devises. « Ils gagnent plus d’argent que n’importe quelle bourse cotée en bourse dans le monde. Ils gagneront plus d’argent que le Nasdaq … Coinbase n’est pas non plus la bourse cyrpto la plus rentable au monde », a déclaré Lee.

Du point de vue des graphiques, Bitcoin semble prêt pour plus de gains.

Katie Stockton, stratège technique en chef chez Fairlead Strategies, a déclaré qu’elle cherchait une évasion pour Bitcoin au-dessus de 61742 $, ce qui était le plus haut de mars. Il a dépassé ce niveau plus tôt mercredi.

« Si Bitcoin accomplit cela, une projection de mouvement mesurée viserait 69 121 $ avec un horizon temporel à court terme », a-t-elle écrit. Si elle ne maintient pas ce niveau, la moyenne mobile sur 50 jours pourrait fournir un soutien, a-t-elle noté.