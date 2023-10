Tard dans la nuit de vendredi, quelque part le long de la frontière entre Gaza et Israël, Judith et Natalie Raanan ont été remises par des hommes armés masqués du Hamas aux soins de la Croix-Rouge internationale.

Dans une vidéo publiée par le Hamas, ils semblent épuisés et hébétés.

Pas étonnant.

Les Américains n’étaient que deux d’un groupe estimé 203 otages pris par le Hamas lorsqu’ils ont franchi la barrière frontalière et se sont livrés à un déchaînement meurtrier il y a exactement deux semaines.

Pour toutes les bonnes nouvelles que la nuit dernière étaitcela reste la plus grande crise d’otages de l’histoire d’Israël.

Cette libération est en grande partie due à la médiation menée par le Qatar, ainsi qu’au soutien américain.

Certains des hauts dirigeants politiques du Hamas vivent en exil à Doha et y occupent un bureau.

L'armée israélienne devrait procéder à une invasion terrestre de Gaza





Même si certains pourraient se demander pourquoi le Qatar, un allié occidental, permet au Hamas de rester là-bas, ils diront qu’il s’agit d’un exemple de la façon dont il est préférable d’avoir le Hamas à proximité plutôt que de l’envoyer en exil dans un État hostile.

Si le Qatar fermait son bureau et expulsait le Hamas, il irait probablement à Téhéran et peut-être à Moscou. Les lignes de communication, si vitales dans un moment comme celui-ci, seraient perdues.

Officiellement, les deux hommes ont été libérés pour des « raisons humanitaires », mais cette expression pourrait couvrir toutes sortes de raisons.

Je pense qu’il est peu probable que des concessions aient été faites au Hamas en échange de leur retour ; il est plus probable qu’il s’agisse d’une tentative de la part du groupe de paraître compatissant.

Rares sont ceux qui achèteront cela.

Image:

Natalie et Judith Raanan rentrent en Israël.





De nombreux otages restés à Gaza souffrent de problèmes de santé graves, voire potentiellement mortels : le cancer, les maladies rénales, l’autisme et le diabète ne sont que quelques-uns de ceux que nous connaissons.

Ils sont âgés de neuf mois à 90 ans et la plupart sont des civils et non des soldats, bien qu’un grand nombre de soldats des Forces de défense israéliennes aient été capturés.

Leur sort est bien plus compliqué, je ne vois pas le Hamas rendre les soldats israéliens sans exiger en retour des concessions significatives, probablement la libération de milliers de prisonniers palestiniens, mais les négociateurs feront comprendre au Hamas qu’il n’y a aucune raison humaine pour laquelle ils devraient garder les femmes, enfants et personnes âgées captifs.

0:56

La « culpabilité » de mon frère suite à la libération des otages



Il existe des rapports non vérifiés selon lesquels les États-Unis et certains pays européens exhortent Israël à suspendre tout projet d’invasion terrestre imminente de Gaza, afin de donner plus de temps aux négociations sur les otages.

Cette position, si elle est vraie, sera renforcée par les événements d’hier soir.

Il ne fait aucun doute qu’obtenir la libération des otages par la voie diplomatique est préférable à une opération de sauvetage menée par l’armée.

Avec autant d’otages toujours à Gaza, et probablement répartis dans toute la bande de terre, à la fois en surface et sous terre, enfoncer les portes et tirer sur les soldats israéliens comporte un risque extrême – et pour les otages eux-mêmes.

Bien qu’il y ait certainement une logique à cela, après avoir passé les quinze derniers jours à préparer ses forces, Israël pourrait vouloir agir le plus tôt possible, privant ainsi le Hamas de plus de temps pour se regrouper et se préparer à la bataille à venir.