Le secteur immobilier chinois s’effondre lentement.

Les grands promoteurs comme Evergrande et Country Garden restent coincés dans une spirale de problèmes d’endettement. Les soi-disant « villes fantômes » parsèment la campagne chinoise. Et maintenant le Fond monétaire international vient de réduire ses prévisions de croissance mondiale pour 2024 et a cité la crise immobilière en Chine comme l’une des principales raisons de cette situation.

“Il est important de reconnaître qu’il y a ici un défi à plus long terme, à savoir que nous avons essentiellement un secteur de la construction trop important en Chine, nous avons un secteur immobilier trop important parce que la demande sous-jacente d’appartements est en baisse”, a déclaré Frédéric Neumann, HSBC. économiste en chef pour l’Asie, dans une interview avec CNBC. “Nous avons un ralentissement de l’urbanisation. Nous avons une démographie en déclin. »

La reprise économique globale de la Chine après la pandémie a été loin d’être brillante. Le chômage des jeunes atteint des niveaux records, les prévisions de produit intérieur brut ont été revues à la baisse et la crise immobilière actuelle a porté atteinte à la confiance des consommateurs et aux investissements étrangers dans le pays.

Pékin tente désormais d’alléger la pression sur le secteur avec plusieurs mesures politiques, comme la réduction des mises de fonds minimales et l’autorisation de l’ajustement des taux hypothécaires. Les effets d’entraînement sur l’économie mondiale pourraient toutefois créer des vents contraires dans les années à venir, a déclaré Neumann.

“Le rétrécissement du secteur immobilier chinois au cours des prochaines années aura un impact énorme sur l’industrie lourde et sur les marchés des matières premières à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré. “Il y aura moins de demande d’acier. Il y aura moins de ciment utilisé – moins de verre, par exemple. Cela aura un impact sur les zones industrielles lourdes chinoises qui produisent réellement ces matières premières.”

