Le couple a été surpris hors du lit par les coups. Walker se souviendrait qu’ils avaient tous les deux appelé, demandant qui était là, mais personne ne répondit et les coups continuèrent. Les flics ont déclaré qu’ils n’avaient rien entendu de l’intérieur et ont utilisé un bélier pour enfoncer la porte d’entrée, s’attendant à trouver une femme non armée seule à la maison. Taylor et Walker, qui s’étaient habillés si vite qu’il enfila le pantalon de sa petite amie, étaient dans le couloir à ce moment-là. Walker, un propriétaire d’armes à feu agréé, avait attrapé son Glock de 9 mm.

