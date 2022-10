Ce que la guerre en Ukraine signifie pour les objectifs climatiques de l’Asie

NEW DELHI, Inde – Les files d’attente devant les pompes à essence au Sri Lanka ont diminué, mais pas l’anxiété. Asanka Sampath, une employée d’usine de 43 ans, est toujours vigilante. Il vérifie les messages sur son téléphone, passe devant la pompe et parcourt les réseaux sociaux pour voir si le carburant est arrivé. Les retards pourraient signifier être laissé bloqué pendant des jours.

“J’en ai vraiment marre”, a-t-il déclaré.

Ses frustrations font écho à celles des 22 millions d’habitants de la nation insulaire, confrontée à la pire crise économique de son histoire en raison de lourdes dettes, de la perte de revenus touristiques pendant la pandémie et de la flambée des coûts. L’agitation politique qui en a résulté a culminé avec la formation d’un nouveau gouvernement, mais la reprise a été compliquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le bouleversement des marchés mondiaux de l’énergie qui en a résulté.

Les besoins en gaz de l’Europe signifient qu’ils sont en concurrence avec les pays asiatiques, faisant grimper les prix des combustibles fossiles et entraînant ce que Tim Buckley, le directeur du groupe de réflexion Climate Energy Finance, appelle “l’hyperinflation… et j’utilise ça mot comme un euphémisme.

La plupart des pays asiatiques donnent la priorité à la sécurité énergétique, parfois au-dessus de leurs objectifs climatiques. Pour les pays riches comme la Corée du Sud ou le Japon, cela signifie des incursions dans l’énergie nucléaire. Pour les énormes besoins énergétiques de la Chine et de l’Inde, cela implique de s’appuyer sur le charbon sale à court terme. Mais pour les pays en développement aux finances déjà tendues, la guerre a un impact disproportionné, a déclaré Kanika Chawla, de l’unité de l’énergie durable des Nations Unies.

La façon dont les pays asiatiques choisiraient d’aller de l’avant aurait des conséquences en cascade : ils pourraient soit doubler leur consommation d’énergie propre, soit décider de ne pas éliminer immédiatement les combustibles fossiles.

“Nous sommes à un carrefour vraiment important”, a déclaré Chawla.

SRI LANKA : « SLOW GRIND »

Le Sri Lanka est un exemple extrême de la situation difficile à laquelle sont confrontés les pays pauvres. Des dettes énormes l’empêchent d’acheter de l’énergie à crédit, l’obligeant à rationner le carburant pour les secteurs clés avec des pénuries prévues pour l’année prochaine.

Le Sri Lanka s’est fixé pour objectif d’obtenir 70% de toute son énergie à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030 et vise à atteindre le zéro net – en équilibrant la quantité de gaz à effet de serre qu’ils émettent avec la quantité qu’ils retirent de l’atmosphère – d’ici 2050.

Son double besoin de sécuriser l’énergie tout en réduisant les coûts signifie qu’il n’a “pas d’autre choix” que de se sevrer des combustibles fossiles, a déclaré Aruna Kulatunga, auteur d’un rapport gouvernemental sur les objectifs d’énergie propre du Sri Lanka. Mais d’autres, comme Murtaza Jafferjee, directeur du groupe de réflexion Advocata Institute, affirment que ces objectifs sont plus « ambitieux que réalistes », car le réseau électrique actuel ne peut pas gérer les énergies renouvelables.

“Ce sera une mouture lente”, a déclaré Jafferjee.

Les réseaux fonctionnant aux énergies renouvelables doivent être plus agiles car, contrairement aux combustibles fossiles, l’énergie éolienne ou solaire fluctue, ce qui peut peser sur les réseaux de transport.

La crise économique a réduit la demande d’énergie au Sri Lanka. Ainsi, bien qu’il y ait encore des coupures de courant, les sources existantes du pays – centrales au charbon et au mazout, hydroélectricité et un peu d’énergie solaire – s’en sortent.

CHINE, INDE : UNE ÉNERGIE NATIONALE

La manière dont ces deux pays répondront à cette demande aura des ramifications mondiales.

Et la réponse, du moins à court terme, semble être une dépendance à l’énergie du charbon sale – une source clé d’émissions de dioxyde de carbone piégeant la chaleur.

La Chine, actuellement le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, vise à atteindre zéro net d’ici 2060, ce qui nécessite une réduction significative des émissions.

Mais depuis la guerre, la Chine a non seulement importé plus de combustibles fossiles de Russie, mais a également augmenté sa propre production de charbon. La guerre, combinée à une grave sécheresse et à une crise énergétique intérieure, signifie que le pays donne la priorité au maintien des lumières allumées plutôt qu’à la réduction des sources de carburants sales.

L’Inde vise à atteindre le zéro net une décennie plus tard que la Chine et est troisième sur la liste des émetteurs mondiaux actuels, bien que leurs émissions historiques soient très faibles. Aucun autre pays ne verra une plus grande augmentation de la demande énergétique que l’Inde dans les années à venir, et on estime que le pays aura besoin de 223 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d’énergie propre de 2030. Comme la Chine, l’Inde cherche à augmenter sa production de charbon pour réduire sa dépendance aux importations coûteuses et est toujours sur le marché du pétrole russe malgré les appels à des sanctions.

Mais la taille de la demande future signifie également qu’aucun des deux pays n’a d’autre choix que de stimuler également leur énergie propre.

La Chine montre la voie en matière d’énergies renouvelables et s’éloigne de la dépendance aux combustibles fossiles, a déclaré Buckley, qui suit la politique énergétique du pays.

“C’est peut-être parce qu’ils sont paranoïaques à propos du changement climatique ou parce qu’ils veulent absolument dominer les industries du futur”, a déclaré Buckley. “En fin de compte, la raison n’a pas vraiment d’importance.”

L’Inde investit également massivement dans les énergies renouvelables et s’est engagée à produire 50 % de son électricité à partir de sources d’énergie propres d’ici 2030.

“L’invasion a amené l’Inde à repenser ses préoccupations en matière de sécurité énergétique”, a déclaré Swati D’Souza, de l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière.

Plus de production nationale ne signifie pas que les deux pays brûlent plus de charbon, mais remplacent plutôt le charbon importé coûteux par de l’énergie locale bon marché, a déclaré Christoph Bertram de l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam. Ce qui était «crucial» pour les objectifs climatiques mondiaux était la destination des investissements futurs.

“Le revers d’investir dans le charbon signifie que vous investissez moins dans les énergies renouvelables”, a-t-il déclaré.

JAPON, CORÉE DU SUD : L’OPTION NUCLÉAIRE

Le Japon et la Corée du Sud, deux des pays les plus développés d’Asie, font pression pour l’énergie nucléaire après l’invasion russe de l’Ukraine.

Les sanctions contre les importations russes de charbon et de gaz ont poussé le Japon à rechercher des sources d’énergie alternatives malgré les sentiments antinucléaires remontant à la catastrophe de Fukushima en 2011. Un été plus tôt que prévu a entraîné des pénuries d’électricité et le gouvernement a annoncé son intention d’accélérer les contrôles de sécurité réglementaires pour faire fonctionner davantage de réacteurs.

Le Japon vise à limiter l’énergie nucléaire à moins d’un quart de son mix énergétique, un objectif considéré comme trop optimiste, mais la récente poussée indique que le nucléaire pourrait jouer un rôle plus important dans le pays.

La Corée du Sud voisine n’a pas vu d’impacts à court terme sur l’approvisionnement énergétique puisqu’elle reçoit du gaz de pays comme le Qatar et l’Australie et son pétrole du Moyen-Orient. Mais il pourrait y avoir un coup indirect des efforts européens pour sécuriser l’énergie à partir de ces mêmes sources, entraînant une hausse des prix.

Comme le Japon, le nouveau gouvernement sud-coréen a promu l’électricité d’origine nucléaire et a indiqué sa réticence à réduire fortement la dépendance du pays au charbon et au gaz car il souhaite relancer l’économie.

“Si cette guerre continue… nous serons évidemment confrontés à une question sur ce qu’il faut faire face à la hausse des coûts”, a déclaré Ahn Jaehun, de la Fédération coréenne pour le mouvement environnemental.

INDONÉSIE : CONTRÔLE DES DOMMAGES

La guerre, et la hausse des prix du gaz qui en a résulté, ont forcé l’Indonésie à réduire les subventions gonflées visant à contrôler les prix du carburant et certains tarifs de l’électricité.

Mais il s’agissait d’une «réforme très précipitée» et ne relève pas le défi de sevrer le plus grand exportateur de charbon du monde des combustibles fossiles et d’atteindre son objectif net zéro en 2060, a déclaré Anissa. R. Suharsono, de l’Institut international du développement durable.

« Nous retombons dans la lutte contre les incendies », a-t-elle déclaré.

Les exportations de charbon ont augmenté de près de 1,5 fois entre avril et juin, par rapport à 2021, en réponse à la demande européenne et l’Indonésie a déjà produit plus de 80 % du charbon total qu’elle a produit l’année dernière, selon les données du gouvernement.

Le pays doit presque tripler ses investissements dans les énergies propres d’ici 2030 pour atteindre zéro net d’ici 2060, selon l’Agence internationale de l’énergie, mais Suharsono a déclaré qu’il n’était pas clair comment il allait atteindre ces objectifs.

“Il n’y a actuellement aucune réglementation globale ni feuille de route claire”, a-t-elle déclaré.

Bharatha Mallawarachi à Colombo, Sri Lanka, Edna Tarigan à Jakarta, Mari Yamaguchi à Tokyo, Japon, Tong-hyung Kim et Hyung-jin Kim à Séoul, Corée du Sud ont contribué à ce rapport.