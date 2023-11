Ce que la guerre du Hamas signifie pour l’avenir du conflit israélo-palestinien

Le week-end dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu en Israël, en Jordanie (pour rencontrer les ministres arabes des Affaires étrangères), à Ramallah (située en Cisjordanie), en Irak et en Turquie. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans sa sixième semaine, la diplomatie américaine est passée à la vitesse supérieure. Alors que Blinken s’efforce d’assurer l’aide humanitaire aux Gazaouis pris entre deux feux, il a indiqué où lui et la Maison Blanche aimeraient que les choses évoluent une fois les combats terminés : un «revitalisé« L’Autorité palestinienne (AP) qui administrerait la Cisjordanie et Gaza et une force internationale temporaire pour aider à assurer la sécurité dans cette dernière.

Ces idées sont probablement les seules qui satisfassent les préoccupations politiques, diplomatiques et géostratégiques des États-Unis ainsi que celles de certains gouvernements arabes. Pourtant, ils risquent d’échouer.

L’administration Biden s’engage sur une voie qu’elle a soigneusement évitée au cours de ses trois premières années – et pour cause. Elle va maintenant découvrir que, malgré ses efforts, lorsque la guerre entre Israël et le Hamas prendra fin, la région ressemblera davantage à une version du statu quo qui existait le 6 octobre qu’à un nouveau Moyen-Orient.

Alors que Blinken sillonnait le Moyen-Orient, il semblait penser que cette guerre était un événement qui changeait de paradigme. Il s’agit cependant d’un espoir mal placé. Il ne fait aucun doute qu’il y a une place pour la diplomatie américaine dans le conflit, mais le secrétaire d’État l’aborde avec un ensemble d’hypothèses – sur les effets probables de la guerre sur la politique israélienne et palestinienne, les intérêts des acteurs régionaux et l’influence de Washington – qui sont défectueux.

Ce n’est pas un mal hypothèse que les jours du Premier ministre Benjamin Netanyahu sont comptés. Il a été à l’origine du plus grand échec sécuritaire de l’histoire d’Israël, qui a sapé toute la logique de son long mandat à la tête du pays. Netanyahu a déclaré aux Israéliens qu’il était le seul capable de leur offrir la sécurité et la normalité dont ils aspiraient si désespérément. Ce serait pour lui une extraordinaire démonstration de compétences politiques que de survivre à cette crise.

Mais sa disparition politique probable ne présage pas de la résurrection du camp israélien de la paix. Même avant que le Hamas n’assassine environ 1 400 Israéliens le 7 octobre, les porte-drapeaux de la solution à deux États étaient devenus des acteurs politiques marginaux. Le parti de gauche israélien Meretz, qui a remporté jusqu’à 12 sièges (sur 120) à la Knesset au milieu des années 1990 et a récemment été membre de la coalition gouvernementale anti-Netanyahu de Naftali Bennett en 2021, n’a pas réussi à remporter un seul mandat. au parlement israélien lors des élections de novembre 2022, soit une perte de six sièges. Le Parti travailliste – le parti des fondateurs et bâtisseurs d’Israël – siège à la Knesset avec seulement quatre sièges.

Les élections n’auront lieu qu’après la fin des hostilités à Gaza. Mais il semble probable qu’après que le Hamas ait infligé tant de morts et de destructions à Israël, les Israéliens repousseront à nouveau ceux qui prônent une coexistence pacifique avec les Palestiniens. Un gouvernement d’après-guerre pourrait très bien finir par être un centre-droit sans Netanyahu coalition.

Au cours de la deuxième semaine de guerre, les sondages ont montré que Benny Gantz, ancien ministre de la Défense et leader de l’alliance d’unité nationale—apprécié un large soutien politique. Cependant, il n’est centriste que selon les normes israéliennes ; il couru à la droite de Netanyahu sur Gaza lors des cycles électoraux précédents et reste timide sur l’État palestinien. Tout cela suggère que si Blinken et ses conseillers croient pouvoir ressusciter la solution à deux États, c’est qu’ils comprennent mal la politique israélienne.

Au cœur de l’approche américaine du lendemain se trouve la réhabilitation de l’Autorité palestinienne pour qu’elle assume à nouveau la responsabilité de la bande de Gaza. Cependant, ce que signifie dans la pratique l’objectif de revitalisation de l’Autorité palestinienne n’est pas du tout clair. Verser de l’argent et des armes dans les coffres du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas l’a aidé à bâtir un État de sécurité nationale corrompu.

Peut-être que Blinken a l’intention d’organiser de nouvelles élections dans les territoires palestiniens. Pourtant, Abbas pourrait perdre, c’est pourquoi l’Autorité palestinienne n’a pas organisé d’élections parlementaires depuis 2006, lorsque sa faction, le Fatah, a perdu face au Hamas.

Même si Abbas parvenait à surmonter la corruption, le dysfonctionnement et le manque de légitimité de l’Autorité palestinienne avec l’aide des États-Unis, il est peu probable qu’il veuille devenir le proconsul américano-israélien à Gaza. Après tout, c’est là le cœur de la critique du Hamas à l’égard de l’Autorité palestinienne : elle soutient les intérêts israéliens – et par extension américains – au détriment des droits des Palestiniens. Sur ce point, les dirigeants du Hamas n’ont pas tort.

Vraisemblablement, les États-Unis feront appel à la soi-disant communauté internationale pour aider l’Autorité palestinienne à se relever. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais Washington a besoin de partenaires volontaires – et aucun dirigeant en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine ou en Afrique n’a levé la main pour aider à assurer la sécurité à Gaza après la guerre ou à redynamiser le conflit. PENNSYLVANIE. Il est presque certain qu’il y aura une conférence à Genève ou à Istanbul, où les pays promettront des milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza – dont la plupart n’arriveront jamais.

Mais ne vous attendez pas à ce que des troupes étrangères se matérialisent pour maintenir la paix. Les Européens résisteront par peur, les Égyptiens reculeront parce qu’ils ne veulent pas être responsables de Gaza, et le reste du monde arabe n’a pas la capacité de mener une mission aussi importante. On peut imaginer que le président turc Recep Tayyip Erdogan pourrait offrir de façon spectaculaire des troupes turques, revendiquant la responsabilité historique et la solidarité musulmane, mais les Israéliens n’accepteront jamais l’agrandissement d’Erdogan à leurs dépens.

Faisons une expérience de pensée : suspendons la réalité et supposons que les États-Unis puissent rénover l’AP, que les pays européens et arabes intensifient leurs forces de maintien de la paix à Gaza et que les Israéliens produisent une coalition centriste modérée. Ce serait une bonne nouvelle, mais les bases du conflit entre Israéliens et Palestiniens resteraient. Les Israéliens ne voudront toujours pas partager Jérusalem, ils n’accepteront pas de réfugiés palestiniens parmi eux et ils n’accepteront pas de vivre dans les limites fixées le 4 juin 1967, à la fin de la guerre israélo-arabe de cette année-là. Pour leur part, les Palestiniens n’abandonneront pas Jérusalem, leur capitale, ne peuvent pas abandonner la question des réfugiés et doivent avoir un État territorialement contigu et pleinement souverain.

Rien dans la guerre à Gaza n’encouragera les Israéliens et les Palestiniens à modifier leurs positions. Le monde s’attend toujours à ce que les deux parties marchent jusqu’au gouffre et reculent, mais au lieu de cela, elles se donnent toujours la main et sautent.

L’appétit de destruction qui s’est manifesté en Israël et à Gaza au cours du mois dernier reflète le fait que le conflit sous-jacent entre Israël et les Palestiniens n’est pas encore mûr pour une résolution. Et il y a peu de raisons de croire que lorsque les combats actuels seront terminés, la situation sera plus propice à la diplomatie. Le Hamas ne doit pas perdre, et même s’il le faisait, il aura peaufiné ses références en matière de résistance dans la mesure où le coût du conflit en vaudra la peine pour les dirigeants du groupe.

Les Israéliens sont ensanglantés, mais pas suffisamment pour qu’ils cherchent une autre voie. Cela est particulièrement vrai aussi longtemps que le groupe militant Hezbollah basé au Liban reste sur la touche et tire sur Israël sans déclencher une guerre à grande échelle.

En outre, les relations d’Israël avec les États arabes restent pour l’essentiel intactes. Les Jordaniens ont rappelé leur ambassadeur et ont dit aux Israéliens de ne pas en renvoyer un à Amman avant la fin des combats, mais le roi Abdallah n’a pas rompu les relations. La chambre basse du parlement bahreïnien a publié une déclaration suspendre des relations qui n’ont pas réellement suspendu des relations. Le chef de la commission des affaires étrangères et de la défense du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis dit: « Du point de vue des Émirats arabes unis, les accords d’Abraham sont là pour rester. » Le ministre saoudien de la Défense, Khalid ben Salmane, qui se trouve également être le frère du prince héritier, aurait indiqué à Washington la semaine dernière, le royaume reste intéressé par une normalisation avec Israël.

Rompre les liens ou mettre des liens potentiels sur la glace pourrait attirer l’attention d’Israël, mais les dirigeants arabes ne semblent pas disposés à franchir cette étape.

Pris ensemble, tout cela suggère qu’après toutes les morts et les destructions, et toutes les navettes de Blinken, le conflit israélo-palestinien ne se terminera pas plus près – ou, plus probablement, même plus loin – d’un règlement qu’avant le 7 octobre. La seule différence résidera dans le régime de sécurité qu’Israël élaborera pour la bande de Gaza – un territoire que le Hamas ne peut pas continuer à gouverner, mais dont aucune puissance internationale n’est prête à assumer la responsabilité.

Il est vrai que la guerre entre Israël et le Hamas semble cataclysmique, mais il ne s’agit pas d’un événement qui change de paradigme comme la paix entre l’Égypte et Israël, la fin de la guerre froide ou les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il s’agit d’un conflit local. — dont les enjeux ont été maintes fois amplifiés par des partisans passionnés des deux côtés, loin de l’effusion du sang.

La question restera comme avant : insoluble, quel que soit le kilométrage parcouru par Blinken entre Washington et les capitales du Moyen-Orient.