Ce que la guerre à Gaza signifie pour l’Arabie Saoudite

Le Hamas ne pourra remporter que très peu de victoires dans sa guerre contre Israël, mais il a déjà remporté un coup d’arrêt brutal dans l’élan vers un accord négocié par les États-Unis entre Israël et l’Arabie Saoudite. L’accord israélo-saoudien aurait innové en normalisant les relations entre les deux pays, en intégrant plus fermement l’Arabie saoudite dans le giron sécuritaire américain et en suscitant des engagements israéliens sur la question palestinienne. En fait, les craintes d’un rapprochement israélo-saoudien pourraient avoir été l’un des principaux moteurs de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

La guerre laisse le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, également connu sous le nom de MBS, dans une position difficile, du moins à court terme. MBS aspire à la stabilité régionale, ce qui lui permettrait de poursuivre plus facilement son objectif de diversification de l’économie saoudienne et de réduire sa dépendance aux exportations de pétrole. L’horrible violence et la menace d’une escalade plus large menacent ses progrès sur ce front. MBS est désormais également confronté à des pressions concurrentes dans le pays et à l’étranger, les dirigeants américains et européens appelant l’Arabie saoudite à jouer un rôle de premier plan dans la bande de Gaza post-Hamas et les groupes régionaux et nationaux exhortant Riyad à soutenir plus activement les Palestiniens en cette heure de crise. besoin.

Les deux camps dans la lutte acharnée contre Riyad seront probablement déçus. L’Arabie Saoudite n’a ni la capacité ni le désir d’implanter des troupes sur le terrain dans la bande de Gaza d’après-guerre ou de financer massivement la reconstruction de Gaza. Il n’a pas non plus démontré une quelconque volonté d’utiliser les outils à sa disposition, comme sa capacité à réduire la production ou les exportations de pétrole pour faire pression sur Israël et les États-Unis. Bien qu’un accord israélo-saoudien soit pour l’instant hors de question, les incitations qui ont amené l’Arabie saoudite à envisager de reconnaître Israël n’ont pas disparu. Les objectifs économiques ambitieux de MBS pour l’Arabie Saoudite ne peuvent être atteints que dans un Moyen-Orient stable et avec des liens solides avec les États-Unis. Ce programme à long terme façonnera sa ligne d’action dans le conflit actuel.

UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE

Avant l’attaque surprise du Hamas contre Israël, l’administration Biden avait fait des progrès notables dans ses efforts pour négocier la reconnaissance saoudienne d’Israël. Il y avait des obstacles importants à la conclusion d’un accord, à savoir les intérêts divergents des trois parties. Les Saoudiens exigeaient des mesures israéliennes concrètes pour améliorer les perspectives politiques de l’Autorité palestinienne, ouvrant au moins la possibilité de négociations vers une solution à deux États. Compte tenu de la composition d’extrême droite du gouvernement israélien, de telles mesures étaient peu probables. Les exigences de Riyad envers les États-Unis étaient également importantes, notamment une garantie formelle de sécurité et une aide à la construction d’une infrastructure nucléaire civile saoudienne sans les garanties que Washington a exigées de ses partenaires précédents. Néanmoins, il y avait un sentiment de progrès. Moins de trois semaines avant l’attaque du Hamas, MBS avait déclaré à Fox News que « chaque jour nous nous rapprochons » des négociations.

C’était peut-être le cas, mais la question palestinienne allait toujours constituer un obstacle. Bien que le tabou sur les relations avec Israël dans les pays du Golfe ait disparu ces dernières années, l’opinion publique arabe reste toujours soucieuse de la cause palestinienne. En conséquence, les dirigeants arabes doivent au moins donner l’impression de faire de même. Même avant la guerre, l’Arabie saoudite avait signalé qu’Israël devrait faire quelque chose de substantiel sur la question palestinienne comme condition préalable à la normalisation. En août, alors que les discussions avec Israël progressaient, l’Arabie saoudite a nommé son premier ambassadeur auprès des Palestiniens, un geste qui a été interprété par beaucoup comme une démonstration de l’engagement de Riyad à faire pression pour obtenir des garanties israéliennes au nom des Palestiniens. Pour parvenir à un rapprochement avec Riyad, Israël devrait faire plus que ce qu’il avait fait avant les accords d’Abraham, une série d’accords de normalisation de 2020-2021 entre Israël et Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis. Dans le cadre de ces accords, Israël avait accepté d’abandonner les projets qu’il avait lancés visant à annexer 30 % de la Cisjordanie, étendant ainsi sa souveraineté sur le territoire qu’il occupe actuellement – ​​une décision qui aurait effectivement tué la perspective d’une solution à deux États.

Des mesures modestes comme celles-ci ne suffiront plus. Les terribles conséquences de l’attaque militaire israélienne sur Gaza sur les civils palestiniens ont fait monter la barre encore plus haut. Tant qu’Israël sera absorbé par Gaza et que l’opinion publique arabe sera mobilisée pour soutenir les Palestiniens, l’accord israélo-saoudien restera un échec.

La volonté de l’Arabie Saoudite d’envisager un accord avec Israël reflète un changement plus large dans sa politique étrangère. Lorsque MBS est arrivé au pouvoir avec l’accession de son père au trône en 2015, le prince héritier saoudien a lancé le pays sur une voie ambitieuse de changement économique et a commencé à peser du poids de Riyad dans la région, souvent dans le but de contrer son rival, l’Iran. En alliance avec les Émirats arabes unis, il a lancé une guerre pour faire reculer le pouvoir du mouvement Houthi soutenu par l’Iran au Yémen. Il a organisé un blocus du Qatar en raison de son soutien aux groupes islamistes sunnites, dont le Hamas. Lorsque Saad al-Hariri, alors Premier ministre libanais, s’est rendu à Riyad en 2017, MBS l’a contraint à démissionner de son poste, espérant qu’une crise politique au Liban nuirait au Hezbollah, allié de l’Iran. (Hariri a annulé sa démission après son retour chez lui.) Et MBS a intensifié sa rhétorique envers Téhéran. « Nous n’attendrons pas que la bataille se déroule en Arabie Saoudite », a-t-il déclaré, affirmant que l’Iran cherchait à prendre le contrôle des lieux saints islamiques dans son pays. « Au lieu de cela, nous travaillerons pour que la bataille soit pour eux en Iran et non en Arabie Saoudite. » Surtout pour les Américains, il a ordonné en 2018 l’assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, un résident américain, lors de la visite de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul.

La position internationale agressive de MBS s’est retournée contre lui à bien des égards, ne parvenant pas à nuire à ses ennemis tout en s’aliénant ses partisans internationaux, notamment le président américain Joe Biden, qui, en tant que candidat à la présidentielle de 2020, avait promis de faire de Riyad un « paria » international. À la suite de cette réaction négative, Riyad a modifié ces dernières années son approche régionale, mettant l’accent sur le dialogue et la recherche de la stabilité. Un cessez-le-feu avec les Houthis au Yémen dure pratiquement depuis plus d’un an et demi. Le boycott du Qatar mené par l’Arabie saoudite a pris fin début 2021. Plus important encore, l’Arabie saoudite a contacté la Chine pour négocier une reprise des relations diplomatiques avec l’Iran cette année. Tout cela a été fait au nom du programme de réforme économique de MBS, Vision 2030, qui vise à diversifier l’économie saoudienne et à réduire sa dépendance aux exportations pétrolières. Riyad a souligné la nécessité d’une stabilité régionale pour favoriser les investissements étrangers, l’intégration régionale et le développement économique auxquels il aspire. C’est dans ce contexte que s’est déroulée la médiation américaine entre Israël et l’Arabie Saoudite.

À BOUT DE BRAS

Les espoirs saoudiens de stabilité régionale dans la poursuite du développement économique ont été brisés le 7 octobre. Riyad n’aime guère le Hamas, qui a créé la crise. Les Saoudiens craignaient et s’opposaient aux avancées politiques réalisées par les Frères musulmans en Égypte, en Tunisie et ailleurs lors du Printemps arabe ; Le Hamas est la branche palestinienne des Frères musulmans. D’un autre côté, les Saoudiens ne peuvent pas être considérés comme restant à l’écart (ou pire encore, continuant à négocier avec Israël) alors que les Israéliens frappent les Palestiniens à Gaza. Riyad a intérêt à mettre fin aux combats et à progresser vers un règlement pacifique de la question israélo-palestinienne, mais dispose de peu de leviers qu’elle peut ou veut utiliser pour faire avancer cet objectif à l’heure actuelle.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et un certain nombre de commentateurs américains ont suggéré que les États arabes pourraient jouer un rôle dans l’administration de Gaza d’après-guerre. Des discussions diplomatiques allant dans ce sens ont déjà commencé. Les propositions les plus ambitieuses appellent l’Arabie saoudite à fournir du personnel militaire et administratif pour gouverner Gaza après la guerre. Des propositions plus modestes attribuent toujours aux Saoudiens le rôle de financer la reconstruction de Gaza. Mais Riyad ne se permettra pas de donner l’impression de nettoyer le désordre israélien à Gaza. Les forces de sécurité intérieure saoudiennes n’ont aucune expérience d’action en dehors de leurs frontières. Les mauvaises performances de l’armée saoudienne au Yémen ne constituent pas une recommandation pour son déploiement ailleurs. Et les forces saoudiennes n’ont jamais agi en tant que soldats de la paix sous le drapeau de l’ONU.

Il est possible que l’Arabie saoudite soit disposée à jouer un rôle financier dans une administration de transition approuvée par l’ONU qui mènerait au retour du contrôle de l’Autorité palestinienne à Gaza. Cependant, ce rôle ne ressemblerait pas aux précédents accords d’aide saoudiens, qui équivalaient à des décharges d’argent sur des clients privilégiés. Riyad a clairement indiqué lors des récentes négociations avec l’Égypte, à court de liquidités, qu’elle préférait les opportunités d’investissement aux transferts d’argent. Leur approche à l’égard de Gaza sera similaire, à moins que les États-Unis ne soient disposés à adoucir l’accord avec le genre d’aubaine diplomatique que Riyad attendait de Washington en échange d’un rapprochement avec Israël.

LES BÉNÉFICES AVANT LA POLITIQUE

Après la guerre israélo-arabe de 1973, également connue sous le nom de guerre du Kippour, l’Arabie saoudite et d’autres producteurs de pétrole arabes ont imposé un embargo pétrolier aux États-Unis pour punir Washington pour son soutien à Israël. L’embargo et les réductions de production pétrolière qui l’ont accompagné par les Saoudiens et d’autres ont fait quadrupler les prix du pétrole – une période évoquée aux États-Unis par l’image des longues files d’attente devant les stations-service. La Banque mondiale, le Agence internationale de l’énergie et dirigeants financiers, dont le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, font partie de ceux qui préviennent qu’une nouvelle crise pétrolière, faisant écho au choc de 1973-1974, pourrait se profiler à l’horizon.

Ces inquiétudes sont exagérées, en partie parce qu’elles reposent sur une mauvaise compréhension de ce qui s’est passé en 1973. Contrairement au mythe qui l’entoure, l’embargo tant vanté…