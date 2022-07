Ce que la grossesse et l’accouchement font au corps des jeunes filles

Les bébés nés de filles sont plus souvent prématurés et ont un faible poids à la naissance, a déclaré le Dr Willibald Zeck, coordinateur de la santé maternelle et néonatale du Fonds des Nations Unies pour la population, qui a fréquemment accouché de jeunes mères tout en travaillant comme gynécologue en Tanzanie et a ensuite supervisé programmes de santé maternelle au Népal et aux Philippines.

Alors qu’une enfant de 10 ans enceinte dans l’Ohio pourrait avoir accès à des soins prénatals et à une césarienne qui atténueraient les effets d’un travail dystocique, l’expérience de la grossesse chez une jeune fille est la même en Inde qu’aux États-Unis, dit le Dr Dyalchand. “Les filles traverseraient plus ou moins exactement le même type de complications : la seule différence est qu’en raison de l’accès à de meilleurs soins de santé, elles n’auraient peut-être pas le même genre de résultats terribles. Mais cela ne signifie pas que le corps de la fille et sa vie ne seront pas marqués.

Le Dr Shershah Syed, gynécologue et expert de la mortalité maternelle au Pakistan, fournit régulièrement des soins aux filles enceintes dès l’âge de 11 ans. Il a déclaré que de bons soins prénataux peuvent éviter le développement d’un trou entre la paroi de la vessie ou du rectum et le vagin — appelé une fistule – qui provoque une fuite d’urine ou de matières fécales qui est non seulement douloureuse (la fuite d’urine provoque des plaies brûlantes) mais aussi une source de honte et d’humiliation énormes.

Mais même de bons soins prénatals ne peuvent pas prévenir l’hypertension ou les infections des voies urinaires qui sont courantes chez les très jeunes mères, a-t-il déclaré.

“En physiologie normale, un enfant de 10 ans n’est pas censé être enceinte. Le fait est qu’elle est une enfant et que l’enfant ne peut pas mettre au monde un enfant, elle n’est pas prête », a déclaré le Dr Syed, ajoutant:« Et la torture mentale qu’elle subira, ce n’est pas mesurable.

Dans les cas qu’il a vus, une grossesse précoce arrête la croissance physique de la très jeune mère, et aussi souvent son développement mental, car de nombreuses filles quittent l’école et perdent l’interaction sociale normale avec leurs pairs, a-t-il déclaré. Mais tandis qu’une mère anémique lutte pour mener à bien sa grossesse, les fœtus s’approprient les nutriments et continuent de grandir, jusqu’à ce qu’ils aient largement dépassé ce que le bassin d’une jeune mère peut offrir.