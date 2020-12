Quand les choses vont bien, on a tendance à dire «les étoiles alignées». Dans l’état actuel des choses, avec l’annulation de la misère de niveau 4 et de Noël, c’est une phrase inouïe. Au lieu de cela, ce soir, les planètes s’aligneront.

Environ 45 minutes après le coucher du soleil, Jupiter et Saturne, qui sont distants de plus de 400 millions de kilomètres, sembleront se réunir pour former ce que l’on appelle une «grande conjonction» – où ils sembleront former une seule «étoile» brillante. Ce sera la plus proche des planètes depuis 800 ans, depuis 1226.

Mais la Grande Conjonction de ce soir a une signification particulière, selon les astrologues. «Au cours des 200 dernières années, la conjonction de Jupiter et de Saturne s’est produite dans les signes de la Terre – et cela a beaucoup à voir avec la structure et le commerce, la praticité et la fabrication», explique Victor Olliver, rédacteur en chef de Le journal astrologique. Ces signes terrestres incluent le Taureau, la Vierge et le Capricorne.

Cependant, la grande conjonction de ce soir se produira en Verseau, qui est un signe aérien – et les conjonctions auront lieu dans les signes aériens pendant les 200 prochaines années. «L’air en tant qu’énergie est un concept complètement différent – il s’agit d’altruisme et de concepts», astrologue Carolyne Faulkner a déjà déclaré au Telegraph. «L’énergie terrestre incite les gens à devenir plus ancrés, pratiques et sensés; avoir du respect pour les politiciens et les institutions. L’énergie de l’air déclenche des événements cérébraux moins tangibles. »

Dans cet esprit, le phénomène astrologique de ce soir pourrait marquer le début d’un bouleversement dans notre façon de vivre. «Ce que nous voyons n’est pas tant que nous nous réveillons un matin dans un nouveau monde», précise Olliver, «mais ce que nous voyons est une plus grande accélération vers ces choses. Voici les cinq théories sur ce que pourrait signifier la Grande Conjonction:

THÉORIE UN: C’est la star de Bethléem

Alors qu’ils s’alignent pour former ce qui ressemble à une grande étoile, est-il trop fantaisiste, à l’approche de Noël, de dire que c’est une réplique de l’étoile de Bethléem?

Pas selon le frère Guy Consolmagno SJ, planétologue et directeur de l’Observatoire du Vatican. Dans une conférence en ligne jeudi soir, l’éminent scientifique catholique a déclaré que la Grande Conjonction pourrait illustrer l’histoire de l’étoile de Bethléem – l’étoile qui, selon la Bible, semblait anormalement brillante dans le ciel nocturne. « L’une des explications les plus populaires de la star [of Bethlehem] est une étroite conjonction de planètes brillantes », explique-t-il.

L’étoile de Bethléem pourrait avoir été causée par une conjonction de planètes, un peu comme celle que nous verrons ce soir. En 2BC, il y eut une conjonction de Vénus et Jupiter qui, selon l’Encyclopedia Britannica, serait apparue « dans la direction générale de Bethléem ».

THÉORIE DEUX: De nouveaux développements dans les voyages spatiaux et les vaccins sont à l’horizon

Les astrologues semblent convenir que la grande conjonction de 2020 qui se déroule sous un signe aérien est significative car «le Verseau est le signe de l’innovation, des technologies pionnières», dit Olliver. Cela comprend le développement du vaccin Covid-19. «C’est très intéressant que des vaccins aient été trouvés, alors que nous sommes sur le point d’entrer dans l’air [signs]», Dit Olliver,« et cela a beaucoup à voir avec les vaccins et les infections et des choses comme ça.

Nous allons entrer dans une ère d ‘«hyper-science», prédit-il. Faulkner est d’accord: «L’énergie du Verseau est révolutionnaire, de haute technologie et permet de créer des choses qui fonctionnent à travers les ondes, les signaux, l’électricité et les faisceaux. C’est le bon moment pour les progrès dans le monde numérique – médias, technologie, voyages dans l’espace… »

Le voyage spatial est à notre portée, selon Olliver. «Des gens comme Elon Musk et Richard Branson, ils tracent déjà notre chemin dans l’espace et Aquarius se trouve être aussi le signe de l’espace», dit-il.

«Dans les deux prochaines décennies… nous verrons des colonies sur la Lune.» Il prédit également qu’il y aura une mission d’homme sur Mars et des développements dans les voyages.

THÉORIE TROIS: Le mouvement « réveillé » ne fait que commencer

Le Verseau est significatif parce que c’est le signe de la compassion, ce qui signifie que nous pourrions voir plus d’un «projecteur sur des questions plus humanitaires» selon Faulkner.

Nous l’avons déjà vu plus tôt en 2020 avec la croissance du mouvement Black Lives Matter, dit-elle, et cela ne fera que croître.

Le Verseau est un signe qui combine à la fois compassion et contrôle. «C’est hyper-humanitaire», selon Olliver. «Il y a une plus grande préoccupation au sujet de la façon dont les gens se sentent et de leurs sensibilités, mais il y a aussi un plus grand contrôle – parce que ces groupes souhaitent contrôler la sensibilité de l’ensemble du groupe.

THÉORIE QUATRE: Nous deviendrons un « village global »

Olliver prédit qu’il y aura une plus grande connexion entre les communautés dans les 200 prochaines années (alors que les conjonctions se produisent dans le signe de l’air) mais particulièrement dans les 20 prochaines années (lorsque Saturne et Jupiter sont encore en Verseau). «L’air est associé à une meilleure communication – nous le voyons déjà avec Internet, mais il y aura un plus grand développement de la robotique», prédit-il. «L’air accélère ces processus.»

L’apparition de la Grande Conjonction en Verseau est particulièrement importante car elle est «le signe d’Internet et des ordinateurs» selon Olliver, en raison de son énergie révolutionnaire qui crée des choses à travers les ondes et les signaux. Cela signifie qu’il pourrait y avoir de plus grands développements dans l’Internet et la technologie informatique dans les 20 prochaines années, tandis que Saturne et Jupiter sont en Verseau.

Oliver prédit également qu’il y aura «plus de services impersonnels», ce qui signifie que nous vivons tous dans un «village planétaire» qui est connecté les uns aux autres. «Nous allons voir des hologrammes 3D dans nos salons et des choses comme ça», prédit-il. Cela a un coût, dit-il – à savoir, «de plus grandes invasions de notre espace personnel».

THÉORIE CINQ: Accélération de la pollution et plus de pandémies

«Je pense que le changement climatique va malheureusement s’accélérer pendant cette phase», dit Olliver, attribuant cela à une augmentation de la pollution.

Cependant, comme cette année nous l’a appris, la pollution n’est pas le seul phénomène nocif qui peut traverser l’air. «Je pense que nous allons voir plus de pandémies, j’en ai peur», dit Olliver. Il souligne comment on pense que le coronavirus se propage plus rapidement par les transports aériens.

Mais ce n’est pas tout à fait sombre. Alors que la pollution et les pandémies pourraient être à l’horizon, ce sera également une ère d’innovation technologique, ce qui pourrait signifier «résoudre certains des problèmes du changement climatique», dit Olliver, ainsi que développer de nouveaux vaccins.