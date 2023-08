Ce que la glace arctique du Groenland nous apprend sur le changement climatique

Commentez cette histoire Commentaire

Au sommet de la calotte glaciaire du Groenland, il était facile d’avoir l’impression que le monde entier était gelé. L’étendue blanche et scintillante s’étendait à perte de vue dans toutes les directions, sa surface balayée par le vent ondulait comme l’océan. Mais je savais que le paysage était en réalité incroyablement vulnérable à mesure que la planète se réchauffait. Chaque année, selon les analyses de la NASA, le Groenland perd en moyenne 270 gigatonnes de glace, soit suffisamment pour remplir environ 10 millions de piscines olympiques. Les scientifiques affirment que cette perte ne fera que s’accélérer à mesure que la pollution d’origine humaine continue de réchauffer la planète.

Ce printemps, je me suis rendu dans ce coin reculé de la calotte glaciaire aux côtés d’une équipe de scientifiques qui essayaient de comprendre exactement à quel point le Groenland était en difficulté. Ils ont campé pendant deux mois dans des conditions glaciales tout en tentant de forer plus de 1 600 pieds de glace. . Leur objectif : découvrir des roches sous la calotte glaciaire qui pourraient leur indiquer la dernière fois où le Groenland a complètement fondu – et quand cela pourrait se reproduire.

Voici pourquoi ce travail est si important pour l’avenir du monde :

Le Groenland est l’une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement

Les températures moyennes dans l’Arctique sont déjà 3 degrés Celsius (5,4 degrés Fahrenheit) plus élevées qu’elles ne l’étaient en 1979, selon une étude publiée l’année dernière dans la revue Nature. Cette augmentation est 4 fois supérieure à la moyenne mondiale pour la même période.

Les scientifiques affirment que ce réchauffement rapide est le résultat d’une boucle de rétroaction connue sous le nom d’« amplification arctique », provoquée par la diminution des glaces à la surface de la mer.

Lorsque la surface de l’océan est gelée, la glace de mer d’un blanc éclatant reflète la majeure partie de la lumière solaire qui la frappe, renvoyant les deux tiers de ce rayonnement dans l’espace. Pourtant, à mesure que le réchauffement des eaux et la hausse des températures de l’air entraînent la fonte des glaces de mer, davantage de lumière solaire entrante est absorbée par la surface sombre de l’océan. Cela réchauffe l’eau, empêchant la croissance de la glace de mer, ce qui signifie que l’océan devient encore plus chaud.

Par rapport à la moyenne de 1981 à 2010, l’Arctique a perdu 595 000 milles carrés de glace de mer, soit suffisamment pour remplir la superficie combinée du Texas, de la Californie, du Colorado et de New York. La glace de mer se forme également plus tard en automne et disparaît plus tôt au printemps. Cette perte n’accélère pas seulement le réchauffement ; cela nuit aux personnes et aux animaux qui dépendent de la glace marine pour survivre. Lorsque j’étais au Groenland, j’ai parlé avec des habitants de la ville isolée de Qaanaaq, dans le nord du pays, qui ont déclaré que la diminution de la glace marine les laissait sans plate-forme stable à partir de laquelle ils pourraient chasser et pêcher.

La disparition de la glace terrestre – comme les calottes glaciaires et les glaciers – peut également créer une boucle de rétroaction. Mais comme la terre n’est pas aussi sombre que la surface de l’océan, elle ne provoque pas autant de réchauffement supplémentaire. C’est en partie pourquoi le pôle Sud (qui est couvert par le continent Antarctique) ne se réchauffe pas aussi vite que le pôle Nord (qui est entouré par l’océan). L’Antarctique est également protégé par le vaste et glacial océan Austral et est protégé par des conditions météorologiques qui empêchent les masses d’air chaud de pénétrer au-dessus du continent gelé.

La calotte glaciaire du Groenland contribue davantage à l’élévation du niveau de la mer que toute autre masse de glace, y compris l’Antarctique.

La fonte des glaces de mer ne contribue pas à l’élévation du niveau de la mer, car elles se trouvent déjà dans l’océan. Pensez à un glaçon flottant dans un verre d’eau : la quantité d’eau qu’il déplace lorsqu’il est congelé est à peu près égale à la quantité de liquide qu’il ajoute en fondant, de sorte que le niveau global d’eau ne change pas.

Mais l’amplification de l’Arctique résultant de la disparition de la glace de mer signale de graves problèmes pour la glace terrestre, en particulier la calotte glaciaire du Groenland. L’océan en réchauffement s’infiltre sous la glace et la fait fondre par le bas. Des températures de l’air plus élevées entraînent également une fonte accrue en surface ; plus tôt cet été, plusieurs impulsions d’air chaud ont provoqué la fonte de plus de 300 000 milles carrés de calotte glaciaire.

Lorsque toute cette glace terrestre fond, elle se jette dans l’océan, faisant monter le niveau de la mer d’environ trois quarts de millimètre par an. Le Groenland perd de la masse deux fois plus vite que l’Antarctique, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Joerg Schaefer, géochimiste du climat à l’Observatoire terrestre Lamont Doherty et chercheur principal du projet de forage dont j’ai parlé, a qualifié la calotte glaciaire du Groenland de « patient le plus malade du système climatique ».

Quelques centimètres d’élévation du niveau de la mer peuvent sembler minimes, mais les communautés côtières en subissent déjà les conséquences. La montée des océans peut inonder les infrastructures et submerger les quartiers même lorsqu’il ne pleut pas ; un récent rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration a révélé que les « inondations dues aux jours ensoleillés » ont doublé aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. L’eau salée s’infiltre dans les réserves d’eau souterraines, tuant les forêts et empoisonnant les champs agricoles de la Caroline du Nord au Bangladesh. Une étude a révélé que le niveau moyen de la mer plus élevé autour de New York a provoqué des inondations causées par l’ouragan Sandy qui ont touché plus à l’intérieur des terres et ont touché 70 000 personnes supplémentaires, ajoutant 8 milliards de dollars au coût de la tempête.

Et la fonte des eaux au Groenland est en passe de s’aggraver. Même si le monde arrêtait aujourd’hui d’émettre des gaz à effet de serre, une étude publiée l’année dernière a révélé que la calotte glaciaire perdrait plus de 110 000 milliards de tonnes de glace d’ici 2100, ce qui entraînerait une élévation du niveau de la mer de près d’un pied. Et dans les pires scénarios de réchauffement, les modèles climatiques les plus récents suggèrent que le Groenland pourrait à lui seul provoquer une élévation supplémentaire du niveau de la mer de sept pouces d’ici la fin du siècle. Une telle fonte submergerait New York, inonderait Miami et pourrait rayer des nations insulaires entières de la carte.

Le Groenland a déjà fondu. Une répétition serait catastrophique.

Il y a près de dix ans, Jason Briner, géologue de l’Université de Buffalo, codirecteur de Schaefer et GreenDrill, a eu une rare chance d’analyser un échantillon de roche extrait de la partie la plus épaisse de la calotte glaciaire du Groenland. Ils ont découvert que la roche avait été exposée à la lumière du soleil au cours des 1,1 millions d’années précédentes, ce qui signifiait que, dans des conditions climatiques pas si différentes de celles dans lesquelles nous vivons actuellement, le Groenland était presque entièrement libre de glace.

À l’heure actuelle, le Groenland contient suffisamment de glace pour élever le niveau de la mer d’environ 24 pieds. Une refonte complète de la calotte glaciaire ne se produira pas de notre vivant, mais les conséquences potentielles pour les générations futures seraient catastrophiques. Selon une analyse de Climate Central, une telle élévation du niveau de la mer effacerait 440 000 miles carrés de terres où vivent actuellement plus de 375 millions de personnes. Le National Mall serait sous l’eau. Shanghai, Amsterdam et toute la moitié inférieure de la Floride disparaîtraient.

Mais les observations directes et les modèles informatiques ne peuvent à eux seuls prédire avec précision l’ampleur de la fonte du Groenland en raison du changement climatique moderne.

« Certains modèles disent que le nord du Groenland fond beaucoup » lorsque la planète se réchauffe, m’a expliqué Briner. Et certains modèles disent : « Non, non, non, le nord du Groenland est vraiment robuste – c’est un survivant là-haut. »

GreenDrill – le projet qui a amené le Schaefer et le Briner (et moi-même) au sommet de la calotte glaciaire – visait à dissiper cette incertitude en analysant le substrat rocheux du Groenland à la recherche d’indices sur son comportement dans le passé.

Les roches enfouies sous les calottes glaciaires portent la signature chimique de la dernière fois qu’elles ont vu la lumière du soleil. En collectant du matériel dans différentes parties du Groenland, l’équipe de GreenDrill espère identifier quelles parties de la calotte glaciaire disparaissent en premier lorsque les températures commencent à augmenter. Leurs découvertes peuvent aider à améliorer les modèles que les scientifiques utilisent pour prévoir la façon dont le Groenland fondra en raison du réchauffement provoqué par l’homme – et ce que cela signifiera sur l’ampleur de l’élévation du niveau de la mer.

« Vous pouvez lire ces documents presque comme un livre d’histoire », a déclaré Allie Balter-Kennedy, géologue glaciaire à Lamont Doherty et autre membre de l’équipe GreenDrill. « C’est important pour connaître l’histoire de la Terre, mais j’espère que c’est encore plus important. important pour se projeter dans le futur.»

La recherche sur l’histoire du Groenland est un défi, mais elle est essentielle

L’extraction de ces échantillons cruciaux de roche sous la glace a nécessité des millions de dollars et une équipe de 12 scientifiques et ingénieurs. Certains, comme Tanner Kuhl, principal foreur du programme américain de forage de glace, étaient de grands experts dans leur domaine. D’autres, comme Balter-Kennedy et Caleb Walcott, doctorant à l’Université de Buffalo, étaient des scientifiques prometteurs au tout début de leur carrière. Ensemble, ils se sont rendus dans des camps isolés sur la calotte glaciaire pour accomplir une tâche qui n’avait jamais été accomplie auparavant.

« Je suis constamment impressionné par la qualité humaine de cette équipe », a déclaré Schaefer.

Pendant plus d’un mois, les membres de l’équipe GreenDrill ont dormi sur des lits de camp dans des tentes non chauffées et ont cuisiné leurs repas sur des réchauds au propane. Toute leur eau potable devait être fondue à partir de la neige. Ils ne pouvaient pas se doucher ni téléphoner. Même si le soleil brillait 24 heures sur 24, la température dépassait rarement 0 degré Fahrenheit.

Atteindre ce lieu éloigné était sa propre aventure logistique. Il a fallu quatre vols sur des compagnies aériennes commerciales et un vol en hélicoptère organisé par la National Science Foundation des États-Unis pour que la photojournaliste Bonnie Jo Mount et moi-même atteignions le camp de terrain de GreenDrill pour notre reportage de ce printemps. Un blizzard inhabituel pour la saison a retardé notre arrivée sur la calotte glaciaire de près d’une semaine.

Pendant que nous attendions en ville que le temps s’éclaircisse, les scientifiques sur la calotte glaciaire étaient confrontés à de la poudrerie et à des rafales de 80 kilomètres par heure, ainsi qu’à une fissure dans la glace qui mettait en péril toute l’expérience. L’un des sites de forage se trouvait sur une pente, et Briner se rappelait comment des vents glacials soufflaient de la glace, menaçant d’emporter leurs tentes.

« C’était un peu terrifiant », a déclaré Briner. « Mais pour chaque défi et chaque panique que je peux avoir lorsque je suis dans une grosse tempête, il y a autant de récompenses. … C’est inspirant de travailler dans des paysages aussi vierges, spectaculaires et saisissants.

Pourtant, durant mes trois jours sur la calotte glaciaire, j’ai pu constater toute la détermination qu’il faut pour travailler dans ces conditions difficiles. Les machines sont moins efficaces et se cassent plus facilement au froid. Les batteries meurent plus vite. Chaque tâche prend plus de temps, car elle doit être effectuée avec des gants maladroits ou avec les doigts engourdis. Le simple fait de m’habiller le matin s’est transformé en une épreuve, car j’ai empilé des couches de sous-vêtements longs, puis un pull et un pantalon en polaire, puis un pantalon de ski et une doudoune qui me faisaient ressembler au Pillsbury Dough Boy.

Il y a une raison pour laquelle les scientifiques n’ont jamais essayé d’extraire plusieurs échantillons de substrat rocheux sous plus de 1 000 pieds de glace, m’a dit Schaefer : « Ce n’est vraiment pas facile. »

Mais il a ajouté que le projet valait le risque, car les gens ont besoin de savoir dans quelle mesure la calotte glaciaire pourrait fondre à mesure que la planète continue de se réchauffer.