Ce que la génération Z devrait savoir sur la crème solaire pour aider à se protéger du cancer de la peau

Deux nouvelles enquêtes suggèrent une tendance inquiétante : les jeunes adultes semblent négliger leur protection solaire.

Dans une enquête en ligne menée auprès de plus de 1 000 personnes et publiée ce mois-ci par le Académie américaine de dermatologie, 28 pour cent des 18 à 26 ans ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que le bronzage causait le cancer de la peau. Et 37 % ont déclaré qu’ils portaient de la crème solaire uniquement lorsque d’autres les harcelaient.

Dans un autre sondage, publié ce mois-ci par l’Orlando Health Cancer Institute, 14 pour cent des adultes de moins de 35 ans croient au mythe selon lequel le port quotidien d’un écran solaire est plus nocif que l’exposition directe au soleil. Bien que les enquêtes soient trop petites pour capturer les comportements de tous les jeunes adultes, les médecins ont déclaré avoir également remarqué ces lacunes dans les connaissances et ces comportements plus à risque chez leurs patients plus jeunes.

Dans une certaine mesure, disent les experts, ce problème n’est pas propre à la génération actuelle de jeunes adultes. « Il y a une part du fait que les jeunes sont simplement des jeunes », a déclaré le Dr Melissa Shive, dermatologue à l’UCI Health à Irvine, en Californie. enquête menée entre 1986 et 1996 a révélé que les jeunes âgés de 18 à 24 ans (qui sont maintenant d’âge moyen) étaient plus susceptibles que les adultes plus âgés de se rendre dans des cabines de bronzage et d’attraper des coups de soleil.

Les jeunes adultes ignorent souvent à quoi ressemblent les dommages causés par le soleil et comment les prévenir au mieux, a déclaré le Dr Shive. Elle a dit avoir récemment vu un jeune patient qui ne savait pas que la peau bronzée et les taches de rousseur étaient des signes de dommages causés par le soleil. Le Dr Heather Rogers, professeur adjoint clinique de dermatologie à l’Université de Washington, a déclaré qu’un plus grand nombre de ses jeunes patients déclarent désormais avoir visité des lits de bronzage. Les rayons ultraviolets – qu’ils proviennent des lits de bronzage ou de la lumière directe du soleil – peuvent endommager la peau et provoquer un cancer de la peau, qui peut être mortel.