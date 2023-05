Ce que la fin d’une restriction à la frontière américaine COVID-19 pourrait signifier pour le Canada

Les États-Unis ont levé jeudi soir une politique de contrôle des frontières en cas de pandémie – une décision qui pourrait avoir des implications sur l’approche du Canada à l’égard des migrants et des demandeurs d’asile.

L’administration Trump a invoqué le titre 42 peu de temps après le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. La politique, qui fait partie de la loi de 1944 sur les services de santé publique, permet aux autorités frontalières américaines de refouler rapidement les migrants, y compris les demandeurs d’asile, aux points d’entrée. (POE) pour prévenir la propagation des maladies.

« Il existe un grave danger d’introduction de la COVID-19 dans les points d’entrée terrestres et les postes de patrouille frontalière à ou près des frontières des États-Unis avec le Canada ou le Mexique, et à l’intérieur du pays dans son ensemble », a déclaré le Dr Robert R. Redfield, alors directeur des Centers for Disease Control, a déclaré dans l’ordonnance de 2020.

L’administration Biden a tenté de mettre fin au titre 42 en 2022, mais les décisions de justice l’ont maintenu en place. La commande a officiellement expiré à 23 h 59 HE jeudi.

Selon les statistiques des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), la United States Border Patrol a expulsé un peu plus d’un million de migrants entre octobre 2021 et septembre 2022 en vertu du titre 42. Elle a expulsé 85 672 migrants en mars de cette année seulement, le dernier mois pour lequel statistiques sont disponibles.

Un porte-parole du CBP n’a pas répondu à la question lorsque CBC News a demandé combien de migrants expulsés venaient du Canada.

La Maison Blanche a introduit de nouvelles mesures d’application des frontières qui maintiendront l’expulsion accélérée des migrants qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis.

Les migrants et les demandeurs d’asile du nord et du centre du Mexique doivent désormais utiliser une application pour remplir un formulaire avant d’arriver aux États-Unis. L’administration Biden a également déclaré qu’elle consacrerait davantage de ressources aux efforts de lutte contre la contrebande en réponse à l’expiration du titre 42.

Luisa Veronis, professeure de géographie à l’Université d’Ottawa, a déclaré que les passeurs répandaient souvent de fausses informations sur les changements apportés aux politiques frontalières dans le but d’augmenter les affaires. Elle a déclaré que les États-Unis et le Canada pourraient réagir en fournissant plus d’informations sur la signification réelle des récents changements.

« Je pense que c’est un autre point sur lequel le Canada et les États-Unis pourraient contrôler … rendre l’information accessible, assimilable. Je pense que ce serait au moins un moyen de sensibiliser les gens à ce qui se passe réellement », a déclaré Veronis.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a évalué 45 444 demandes d’asile en 2022, selon les statistiques de la Commission. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rapportent que 91 870 demandeurs d’asile sont arrivés au Canada l’année dernière.

Bien que Veronis critique l’approche du gouvernement américain à l’égard des demandeurs d’asile, elle a déclaré qu’il était remarquable que les États-Unis utilisent l’expiration d’une restriction pandémique comme une opportunité pour adopter une nouvelle approche du problème. Elle a dit que le Canada pourrait apprendre de cet effort pour faire face à un afflux de demandeurs d’asile.

« Les États-Unis essaient de mettre en place des moyens pratiques pour que les gens demandent l’asile en créant une application », a déclaré Veronis.

« Alors peut-être que c’est le bon moment pour trouver des voies légales … Nous devons trouver une solution intelligente. »

Nouvelle politique frontalière américaine plus dure : avocat réfugié

Aviva Basman, présidente de l’Association canadienne des avocats des réfugiés (ABRC), a déclaré que la nouvelle approche de l’administration Biden à la frontière est encore plus dure que le titre 42.

« Ce qui est remplacé après le titre 42 est quelque chose de bien pire. La nouvelle règle est plus restrictive, plus large, et elle empêchera les demandeurs d’asile de chercher protection aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

« Cela va restreindre considérablement l’accessibilité à la frontière. De nombreux problèmes ont été signalés avec cette application et son utilisation. »

L’expiration du titre 42 survient quelques mois seulement après que le Canada et les États-Unis ont renégocié l’Accord sur les tiers pays sûrs. La nouvelle version élargie de l’accord a comblé une échappatoire qui permettait aux migrants de faire une demande d’asile au Canada s’ils arrivaient des États-Unis entre les points d’entrée officiels.

Aviva Basman, présidente de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ABRC), a déclaré que l’ABRC espère que le Canada s’ouvrira à davantage de demandeurs d’asile alors que les États-Unis mettent en place de nouvelles mesures frontalières. (Maureen Brosnahan/CBC)

Plus tôt cette année, une famille de quatre ressortissants indiens et une famille d’origine roumaine sont décédées près de la frontière canado-américaine. La police au Canada dit croire qu’elle tentait d’entrer aux États-Unis depuis le Canada via le territoire mohawk d’Akwesasne.

Basman a déclaré que l’ABRC craint que davantage de demandeurs d’asile, y compris ceux qui se dirigent vers les États-Unis via le Canada, ne cherchent des méthodes plus dangereuses pour traverser la frontière.

« Les individus vont se sentir obligés d’emprunter des voies de plus en plus désespérées et périlleuses pour accéder à l’asile », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de l’accord renégociant l’Entente sur les tiers pays sûrs, le Canada a accepté d’accueillir 15 000 migrants de l’hémisphère occidental.

Basman a dit qu’elle espère que le Canada réagira aux changements de la politique frontalière des États-Unis en s’ouvrant davantage aux demandeurs d’asile.

« Je pense qu’il est vraiment important de réfléchir à cela du point de vue des obligations du Canada et de ce que cela signifie pour la réputation du Canada en tant que pays qui offre une protection aux demandeurs d’asile qui arrivent », a-t-elle déclaré.

« Ce que nous espérons vraiment maintenant, c’est que le Canada offrira un accès accru à ses procédures d’asile en mettant en place différentes catégories d’exemptions qui tiennent compte de certaines des lacunes du système d’asile américain. »