Ce que la fin des mandats de masque des compagnies aériennes révèle sur notre nouvelle norme Covid-19

L’augmentation des cas de coronavirus n’empêchera pas une grande partie du pays de continuer à sortir de la pandémie, laissant de nombreux Américains se débrouiller seuls sur la voie d’une nouvelle normalité.

Même si les cas à l’échelle nationale ont bondi de 47% au cours des deux dernières semaines, lundi, un juge fédéral a levé l’exigence de masque pour les voyages en avion et ça ne sonne pas comme si l’administration Biden menait un grand combat pour le rétablir. Lorsque des personnes qui étaient littéralement dans un avion ont entendu la nouvelle, leur réponse a reflété ce nouveau moment chaotique de la pandémie, un mélange d’acclamations et de nouvelles peurs.

Mais si vous regardez les attitudes des gens au sens large, les Américains dérivent vers la normalité. Selon le sondage de mars de la Kaiser Family Foundation, 27% des Américains disent qu’ils ont essentiellement recommencé à faire ce qu’ils faisaient normalement avant la pandémie. 14% supplémentaires ont déclaré qu’ils n’avaient jamais changé de comportement, ce qui signifie que près de la moitié du pays vit comme si Covid-19 ne s’était jamais produit. À l’autre extrémité du spectre, 17 % des Américains disent qu’ils ne font toujours pas la plupart des activités qu’ils faisaient avant la pandémie.

Le groupe le plus important, 42 % des États-Unis, se situe quelque part au milieu. Ces Américains disent qu’ils font une partie – mais pas la totalité – de leurs activités pré-pandémiques. Si vous combinez ce groupe avec les personnes qui sont revenues à la normale, plus de la moitié du pays le prend désormais moins au sérieux, alors que le gouvernement et les entreprises continuent d’encourager un retour à l’activité économique et sociale.

Pour tant de gens, cela en fait une période désorientante de la pandémie. Nous nous sommes éloignés de l’accent mis sur les cas en tant que mesure la plus importante et de l’utilisation de mesures d’atténuation générales – comme les mandats de masque – pour réduire le nombre de cas. Mais on ne sait pas ce qui devrait remplacer l’ancien état d’esprit pandémique.

Il y a évidemment encore de nombreuses bonnes raisons d’éviter d’être exposé au Covid-19. Certaines personnes, en particulier les personnes âgées et immunodéprimées, courent un risque plus élevé de développer des symptômes graves si elles sont infectées. Pour d’autres, il y a un coût économique et social à tomber malade, surtout si leur lieu de travail ou leur école impose une longue période d’isolement après un test positif.

Mais il est difficile d’éviter d’être exposé lorsque la réponse politique combinée des autorités fédérales, étatiques et locales n’est plus basée sur l’aide aux personnes. En général, le gouvernement se concentre désormais presque entièrement sur la limitation des hospitalisations et des décès et permet autrement un retour aux activités pré-pandémiques. Les hospitalisations plafonnent actuellement à l’échelle nationale après une longue baisse. Les décès sont toujours en baisse par rapport à leur pic pendant la vague hivernale de l’omicron.

Avec autant de personnes vaccinées ou déjà infectées par le virus, nous nous attendrions à voir moins de cas graves. Mais le virus continue de se propager. La différence maintenant est que le gouvernement et les entreprises reconnaissent tacitement et ouvertement qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet. Delta Air Lines, dans sa réponse à la décision du tribunal levant le mandat du masque, a initialement qualifié Covid-19 de maladie saisonnière ordinaire – avant de revenir en arrière.

Au lieu d’une réponse cohésive à Covid-19, les gens doivent prendre des millions de décisions individuelles qui limitent également la capacité des autres à éviter le virus.

Comme l’a déclaré mardi le président Joe Biden, lorsqu’on lui a demandé si les Américains devaient continuer à se masquer dans les avions malgré l’annulation du mandat : ​​ »C’est à eux de décider. »

La vérité inconfortable est qu’il n’y a pas grand-chose qu’une personne puisse faire maintenant. Porter des masques, éviter les espaces intérieurs bondés et se tenir au courant des vaccinations sont toujours le manuel pour réduire vos risques de Covid-19. Mais avec tant de personnes qui partent, il n’y a pas de plan infaillible pour éviter l’infection.

« Nous sommes dans une position où vous devriez avoir des raisons vraiment impérieuses d’essayer d’éviter l’exposition, étant donné l’incapacité de la société à faciliter l’évitement de l’exposition », m’a dit Justin Feldman, épidémiologiste social à l’Université de Harvard.

À des moments précédents de la pandémie, il semblait clair ce qui devait se passer ensuite pour commencer à assouplir nos règles en matière de pandémie : les cas devaient tomber. De nouveaux outils arrivaient tout le temps pour y parvenir. D’abord, nous attendions que les vaccins soient approuvés, puis que les gens se fassent vacciner. Quelques mois plus tard, nous attendions des nouvelles sur les injections de rappel, et la vague imminente d’omicron promettait de répandre l’immunité dans une grande partie de la population, bien qu’à un coût élevé.

Mais à ce stade, peu ou pas de nouvelles interventions sont à venir alors même que les cas continuent d’augmenter. La boîte à outils a été approvisionnée – vaccins, thérapeutiques, tests – et il appartient maintenant à chacun de décider comment il utilisera les outils.

La société effectue un virage difficile, demandant aux personnes qui ont vécu la perturbation sociale et économique la plus extrême de leur vie, tout cela à cause du nouveau coronavirus, de le considérer désormais comme faisant partie du milieu. Nous passons d’un monde de commandes à domicile, de fermetures d’entreprises et d’exigences universelles de masquage à une expérience de choix de votre propre pandémie.

« Cela semble plus bruyant que jamais en termes de perception du virus, de sa gravité, de ses risques, des risques pour les autres », m’a dit Kate Cagney, qui fait des recherches en sociologie et en santé publique à l’Université du Michigan. « Nous n’avons pas d’algorithme cohérent que nous suivons tous. »

Les États-Unis traversent une difficile transition pandémique

Tout le monde ne fait pas face à cette nouvelle normalité sur un pied d’égalité. Les Américains âgés et les personnes immunodéprimées continuent d’avoir de bonnes raisons d’être vigilants pour éviter le Covid-19, car il pourrait encore présenter un risque sérieux pour leur santé.

Mais pour d’autres, il peut y avoir un bras de fer entre l’attirance vers la normalité et le désir d’être conscient d’un virus qui, même dans cette accalmie relative, tue encore environ 500 Américains chaque jour.

Trouver une nouvelle approche peut être un défi lorsque le gouvernement, les entreprises et de nombreuses personnes autour de vous agissent comme si le Covid-19 n’était plus une préoccupation active. Les gens effectuent également cette transition vers des activités plus normales tout en faisant face à des directives de santé publique en constante évolution et à un manque croissant d’informations en temps réel sur l’état réel de l’épidémie.

Vous voyez le désordre partout. Bien qu’il y ait toujours eu une certaine divergence dans la façon dont les experts en santé publique pensaient à la pandémie, les divisions se sentent plus nettes que jamais maintenant. Lorsque Philadelphie a récemment décidé de remettre en vigueur son mandat de masque parce que les cas locaux commençaient à augmenter, l’ancienne commissaire à la santé de la ville de Baltimore et collaboratrice du Washington Post, Leana Wen, était déconcertée. Elle cité la propre évaluation du CDC, qui a classé Philly comme une zone à faible risque. Mais certains de ses pairs de la santé publique ont rapidement repoussé sur Wen pour avoir douté de la décision de la ville d’être plus proactive pour ralentir la propagation de Covid-19.

Vous seriez pardonné d’être confus. Mais ce genre de dissonance est de plus en plus courant. Les journaux sont annulation leurs réceptions de dîner de correspondant à la Maison Blanche en raison d’une augmentation locale des cas de Covid-19 – mais le dîner se poursuivra. Alors même que les cas locaux augmentent, le système DC Metro met fin à son exigence de masquage.

Avec un environnement informationnel aussi vertigineux, il n’est pas surprenant que la pandémie nous embrouille la tête. Les experts mettaient en garde contre la fatigue décisionnelle il y a un an, et les recherches indiquent que les deux dernières années ont aggravé l’anxiété de beaucoup de gens. Une étude basée sur une enquête en Europe a révélé que les personnes qui s’intéressaient davantage à la pandémie étaient plus susceptibles de montrer des signes de névrosisme. Les personnes ayant des niveaux d’anxiété plus élevés étaient plus susceptibles de percevoir un niveau de risque plus élevé de Covid-19, selon une autre étude basée aux États-Unis.

Quand quelque chose d’aussi simple que de demander à un collègue d’aller boire un verre peut sembler lourd, les gens sont forcément stressés. Chaque interaction sociale s’accompagne d’un arbre de décision complexe : cette personne serait-elle à l’aise de sortir en public ? Je suis censé aller voir mes parents ce week-end — donc si je sors ce soir, puis-je me faire tester à temps ?

« C’est beaucoup d’engagement cognitif. Devoir s’engager dans ce calcul tout le temps est tellement épuisant que je pense que cela oblige les gens à rester à la maison », m’a dit Cagney.

Ou ils peuvent aller dans l’autre sens et renoncer en grande partie à prendre des précautions. Après tout, beaucoup d’autres personnes l’ont fait.

La raison pour laquelle cette partie de la pandémie est si désorientante

Une partie de la raison de toute cette confusion est que les pandémies sont en partie une construction sociale.

Il y a un phénomène biologique objectif, mais il y a aussi une composante sociale. C’est une pandémie parce que nous décidons collectivement qu’il y a un impératif moral à essayer de prévenir la maladie. C’est ce qui s’est passé lorsque les gouvernements ont émis des ordonnances d’abri sur place et fermé la majeure partie de l’économie pour contenir la propagation de Covid-19 – et lorsque la plupart des gens ont accepté de suivre les nouvelles directives de santé publique.

Depuis, nous essayons de trouver un moyen de sortir de cette mentalité pandémique. Mais la nature de cette urgence particulière, dans laquelle Covid-19 finira par devenir endémique, a rendu cela plus difficile. David Rehkopf, épidémiologiste social à l’Université de Stanford, m’a fait remarquer que la plupart des risques pour la santé publique finissent par être résolus ou limités d’une manière ou d’une autre. Une épidémie de rougeole finira par se terminer. Les problèmes de santé chroniques comme l’obésité ou le diabète ne sont pas contagieux; les décisions alimentaires d’une personne n’affectent pas la probabilité que quelqu’un d’autre développe ces conditions.

Mais Covid-19 est toujours présent, infectant toujours les gens, et pourtant l’attitude officielle est passée de « éviter l’infection à tout prix » à « être infecté est un risque largement acceptable de ramener la vie à la normale ». Si vous êtes du côté prudent du spectre de la tolérance au risque, le coup du lapin peut être assez désorientant.

« Même si les données objectives sont troublantes, si vous n’avez pas le jugement moral, c’est normatif maintenant, ce niveau de décès et de maladie », m’a dit Kimberlee Holland, sociologue médicale à l’Université de Georgetown. « Alors que la société passe objectivement à cette phase endémique plutôt que pandémique, de nombreuses personnes elles-mêmes n’ont pas changé. »

Il y a lieu d’adopter la nouvelle normalité. Nous avons maintenant des vaccins efficaces et des thérapeutiques qui réduisent considérablement le risque de mourir du Covid-19. De nombreux experts en santé publique pensent que prévenir les pires résultats est le mieux que nous puissions espérer. Il n’est peut-être pas réaliste de s’attendre à pouvoir éviter d’attraper un virus devenu aussi transmissible que la rougeole.

Pour les personnes en bonne santé et vaccinées, il peut également ne pas être souhaitable de prendre les mesures extrêmes qui seraient nécessaires pour éviter l’exposition. Restreindre les activités afin de ralentir le virus peut affecter négativement non seulement l’économie générale, mais aussi les réseaux sociaux qui aident à atténuer le stress que de nombreuses personnes ressentent pendant une crise.

« Nos politiques Covid-19 doivent reconnaître que nous n’avons plus une seule aiguille que nous essayons de déplacer », m’a dit Briana Mezuk, codirectrice du Center for Social Epidemiology and Population Health de l’Université du Michigan. . « Une politique singulière axée sur les cas de Covid-19 est absurde à ce stade de la pandémie. »

Pourtant, à certains égards importants, nos politiques sont toujours uniquement axées sur le Covid-19. Être infecté par le coronavirus pourrait forcer quelqu’un à entrer dans une période d’isolement obligatoire, mais attraper la grippe ne ferait pas nécessairement la même chose. Il y a un coût économique et social à contracter le Covid-19 qui est distinct du risque clinique.

Nous sommes toujours à la recherche d’un nouvel équilibre. La transition a été difficile jusqu’à présent. Comme Rehkopf me l’a dit : « Il n’y a pas de livre de jeu pour ce genre de terrain d’entente. »