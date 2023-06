Ce que la fille de Sharad Pawar a dit sur les rapports Ajit Pawar "Malheureux" Avec elle

Supriya Sule, nouvelle présidente active du Parti du Congrès nationaliste (NCP), a réfuté dimanche les affirmations selon lesquelles sa cousine Ajit Pawar était « mécontente » après son élévation et les a qualifiées de « commérages ».

Le jour de la fondation du NCP, le 10 juin, le chef du parti, Sharad Pawar, a nommé Supriya Sule et le haut dirigeant Praful Patel comme présidents actifs du parti. En plus de travailler en tant que présidente, Mme Sule a également été chargée du Maharashtra, qui était géré par Ajit Pawar.

S’adressant à l’ANI dimanche, Mme Sule a déclaré : « Qui dit qu’il (Ajit Pawar) n’est pas content, est-ce que quelqu’un lui a demandé ? Les rapports sont des commérages ».

Plus tôt dans la journée, Supriya Sule s’est rendue à Pune et a rencontré plusieurs militants du parti. Les ouvriers l’ont également félicitée. C’était la première visite de Mme Sule à Pune après avoir été nommée présidente en exercice du parti. Mme Sule a également rendu hommage à la statue du Mahatma Gandhi à Gandhi Bhavan dans la ville de Pune dimanche après-midi.

Plus tôt samedi, Ajit Pawar a également rejeté les informations faisant état de son mécontentement, ajoutant qu’il était satisfait de la décision du parti.

« Certains médias rapportent que je suis mécontent que le parti ne m’ait donné aucune responsabilité sont faux. Notre comité a été formé à ce moment-là lorsque Sharad Pawar a démissionné. Deux décisions doivent être prises à ce moment-là. La première était de demander à Sharad Pawar de retirer sa démission et la seconde était de nommer Supriya Sule comme président en exercice et cela a été suggéré lors de la formation du comité. Mais le reste des membres du comité a dit de se concentrer sur la persuasion de Sharad Pawar de retirer sa démission », a déclaré Ajit Pawar au journalistes.

Il a ajouté : « Étant en démocratie et respectant la majorité, j’ai décidé de me concentrer sur la question de la démission car le nouveau leadership doit être renforcé et amélioré ».

L’ancien CM Sharad Pawar a fait les nominations en s’adressant aux travailleurs du parti à l’occasion du 25e anniversaire de la Journée de la fondation du parti, qu’il avait formé en 1999 avec PA Sangma.

Sharad Pawar avait démissionné le mois dernier de son poste de président du parti. Il avait par la suite retiré sa décision après que le comité du NCP eut adopté le 5 mai une résolution rejetant sa démission et lui demandant de continuer à diriger le parti qu’il avait fondé.