Ce que la fermeture du gouvernement, évitée de peu, nous apprend sur le GOP

La semaine dernière, les Républicains de la Chambre ont encore une fois eu du mal à remplir l’obligation la plus fondamentale d’un parti au pouvoir, alors qu’environ la moitié de ses membres ont effectivement voté pour forcer la fermeture du gouvernement.

Ce n’était que le dernier chapitre de la longue et étrange quête du Congrès pour adopter un budget pour 2024. Il y a huit mois, Kevin McCarthy, alors président de la Chambre des représentants, conclure un marché avec Joe Biden sur le projet de loi de dépenses de cette année. Avant cet accord, McCarthy et son caucus avaient pris en otage la santé économique du pays, menaçant de forcer les États-Unis à un défaut de paiement de leur dette – une ligne de conduite qui pourrait déclencher une crise financière mondiale – à moins que le président démocrate ne a accepté les objectifs politiques conservateurs.

Néanmoins, lorsque Biden a clairement indiqué qu’il ne serait pas contraint d’abroger ses propres politiques en matière de climat et d’endettement étudiant, McCarthy a accepté un compromis budgétaire relativement ordinaire.

Cela a coûté son travail à McCarthy. Afin d’obtenir l’élection à la présidence, McCarthy avait dû apaiser le flanc d’extrême droite de l’étroite majorité de son parti à la Chambre. Il l’a fait, entre autres choses, en donnant aux partisans de la ligne dure conservatrice le pouvoir de le démettre de sa position de leader à tout moment. Toujours irrités par l’ouverture traîtresse de McCarthy au compromis législatif, les partisans de la ligne dure ont évincé le président en octobre.

Le nouveau chef du parti, Mike Johnson, lui-même d’extrême droite, est membre du House Freedom Caucus, un parti ultraconservateur. Malheureusement pour ses camarades de droite, Johnson est également capable de comprendre que son parti ne contrôle ni la Maison Blanche ni le Sénat et doit donc faire des compromis avec les démocrates pour faire adopter une loi. Ainsi, plus tôt ce mois-ci, Johnson atteint un accord budgétaire avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui ressemble beaucoup à l’accord de McCarthy avec Biden de l’année dernière. Pourtant, les alliés de Johnson au sein du Freedom Caucus se sentent toujours en droit de dicter leurs conditions aux démocrates. dénoncé le nouvel accord pour ses dépenses sociales excessives et son manque de dispositions anti-avortement.

Aujourd’hui, près d’un an après l’accord initial entre les Républicains de la Chambre et le président, McCarthy n’est plus membre du Congrès, et le Congrès n’a toujours pas adopté de budget pour 2024.

Au lieu de cela, les législateurs ont maintenu le gouvernement en place avec une série de projets de loi de dépenses d’urgence temporaires, dont le dernier devait expirer le 19 janvier. Cette semaine, le Congrès s’est empressé de prolonger le financement temporaire jusqu’en mars et a finalement obtenu un accord. résolution continue au bureau de Biden jeudi soir 18 janvier. Mais la majorité républicaine de la Chambre s’est révélée incapable de maintenir le gouvernement ouvert à elle seule. Alors que 107 républicains de la Chambre ont voté en faveur de la résolution continue, 106 ont voté contre. Si les démocrates de la Chambre n’avaient pas été largement unis derrière la législation, le caucus de Johnson aurait pu forcer la fermeture du gouvernement.

Et pourtant, alors même que le Parti républicain de la Chambre des représentants luttait pour accomplir la tâche rudimentaire consistant à maintenir les lumières de l’Oncle Sam allumées, leurs co-partisans au Sénat ont passé la semaine à élaborer un plan bipartisan pour réduire la pauvreté des enfants aux États-Unis.

Cet écran partagé discordant – dans lequel les Républicains ressemblent à des extrémistes anarchiques dans un cas et à des partenaires constructifs pour d’importantes réformes législatives dans l’autre – est en fait assez typique du Parti Républicain d’aujourd’hui. Les républicains du Sénat ont été beaucoup plus ouverts à la coopération bipartite sous l’ère Biden que sous les années Obama, même si le favori présidentiel de leur parti et les partisans de la ligne dure de la Chambre restent aussi radicaux et imprudents qu’ils l’ont jamais été.

À l’ère Biden, le GOP du Sénat a donné sa meilleure impression d’un parti normal de centre-droit.

Mardi, le sénateur républicain Jason Smith a annoncé que lui et son collègue démocrate Ron Wyden avaient conclu un accord sur la politique fiscale : les démocrates s’étaient mis d’accord pour soutenir un traitement fiscal plus favorable aux dépenses des entreprises en recherche et développement, entre autres allègements fiscaux pour les entreprises, en échange d’un le soutien du Parti républicain à une expansion du crédit d’impôt pour enfants pour les familles pauvres et de la classe ouvrière.

Les détails de ces politiques sont profondément techniques. Mais le résultat est que les modifications apportées au crédit d’impôt pour enfants profiteront principalement aux familles gagnant entre 10 000 et 50 000 dollars par an, le ménage moyen bénéficiant de ce changement bénéficiant de 1 130 dollars de revenu annuel supplémentaire, selon le rapport. Centre de politique fiscale. Au total, les prestations élargies sont suffisamment importantes pour tirer 400 000 enfants au-dessus du seuil de pauvreté et augmenter les revenus des ménages de 3 millions supplémentaires, selon le Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

Qui plus est, certains allègements fiscaux pour les entreprises sont défendables sur le fond. Par exemple, le projet de loi permettrait aux entreprises de déduire immédiatement de leur revenu imposable tout investissement qu’elles effectuent dans la recherche et le développement. Avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, les entreprises bénéficiaient déjà d’une telle déduction. Mais les réductions d’impôts de Trump ont supprimé cet avantage afin de générer des revenus pour des allégements généraux de l’impôt sur les sociétés. Donner aux entreprises une incitation financière à investir dans la R&D pour les nouvelles technologies — au lieu de simplement accumuler des liquidités ou de les reverser aux actionnaires — peut être socialement bénéfique, en particulier à une époque où l’innovation dans le secteur de l’énergie est un impératif environnemental. Le projet de loi finance ces changements en annulant le crédit de rétention des employés, désormais obsolète, qui encourageait les entreprises à conserver leurs employés pendant la pandémie de Covid-19.

En d’autres termes : les républicains se sont battus pour l’une des demandes les plus raisonnables des entreprises américaines tout en acceptant une expansion des politiques de protection sociale favorables à la famille.

C’est le genre de chose que l’on peut attendre d’un parti de centre-droit en bonne santé. Et l’accord fiscal n’est pas totalement une aberration pour le Parti républicain de l’ère Biden.

En contraste marqué avec son conduire Durant le mandat de Barack Obama à la Maison Blanche, Mitch McConnell n’a pas fait obstacle par réflexe à toutes les ambitions législatives de Biden. Au lieu de cela, le leader de la minorité sénatoriale a facilité l’adoption de projets de loi bipartites augmentant les investissements fédéraux dans les infrastructures, recherche scientifiqueet la production nationale de semi-conducteurs. Il a également autorisé la promulgation d’une législation fédérale codifiant effectivement l’égalité des droits au mariage pour les couples de même sexe.

Le GOP de l’ère Biden a donc deux visages distincts. Vu du Sénat, il peut ressembler à un parti pro-business relativement ordinaire (quoique inhabituellement conservateur) dans une démocratie occidentale. Ce parti républicain s’est timidement retiré de son mépris de l’ère Obama pour la nécessité du compromis sous un gouvernement divisé, après avoir décidé que forcer la fermeture du gouvernement était une mauvaise politique et que garantir des gains législatifs supplémentaires grâce à des marchandages bipartites était une bonne politique.

Cette aile du Parti républicain offense toujours la sensibilité morale de tout libéral. Ses membres sont toujours déterminés à redistribuer les revenus et le pouvoir des travailleurs vers les patrons. Et leur conservatisme social reste exceptionnellement réactionnaire, alors que leur approche du changement climatique ne ferait qu’accélérer le déclin écologique. Mais le parti manifeste néanmoins son intérêt à maintenir une gouvernance démocratique à travers son respect des résultats des élections et le partage du pouvoir avec des branches égales du gouvernement contrôlées par ses rivaux.

Bien sûr, si vous regardez le caucus du Parti républicain à la Chambre ou le candidat qui remporte la primaire présidentielle, le parti apparaîtra comme un culte de la personnalité autoritaire, trop imprégné de rage et de nihilisme pour remplir ses obligations civiques les plus fondamentales.

Les causes de cette dualité ne sont pas mystérieuses : différentes factions du GOP servent des intérêts différents. L’aile de McConnell s’aligne à la fois sur les grandes et les petites entreprises. L’agenda de la Chambre de Commerce est axé sur le court terme et souvent cruel, favorisant les allégements fiscaux pour les riches sur le maintien d’une assurance maladie pour les travailleurs américains pauvres. Mais c’est néanmoins un agenda. Les propriétaires d’entreprises et les actionnaires du pays ont des choses qu’ils veulent retirer de la politique publique et ils ont intérêt à la stabilité politique. Ils bénéficient donc d’un compromis législatif pragmatique et du respect des normes démocratiques libérales.

Mais beaucoup de membres du House Freedom Caucus sont soit trop réactionnaires, soit trop nihilistes pour avoir recours à de telles choses. La première loyauté de ces républicains va soit à leur propre idéologie radicale, soit au complexe conservateur d’infodivertissement, soit aux deux. Ces gens de droite croient souvent – ​​ou font semblant de croire – que le Parti démocrate n’a aucune prétention légitime au pouvoir (en raison de sa dépendance aux votes des électeurs). les immigrants et/ou citadins), que la culture et le caractère moral de la nation sont dans un déclin catastrophique, que les vrais patriotes risquent de perdre irrévocablement leur pays et que les dirigeants républicains ont permis la dépossession de l’Amérique rouge grâce à son refus éternel de véritablement se battre.

Les médias conservateurs reflètent et cultivent cette vision du monde paranoïaque et protoautoritaire. Les artistes de droite reconnaissent depuis longtemps que la peur et l’indignation stimulent l’audience. Ils ont également constaté depuis longtemps l’attrait des pièces de théâtre morales dans lesquelles un petit groupe de vrais conservateurs luttent contre une direction républicaine trop lâche ou trop lâche pour défendre les « vrais » Américains. Encourager la corde raide et les dysfonctionnements législatifs n’est peut-être pas un bon moyen d’obtenir des réformes conservatrices, mais l’objectif principal de Fox News et al est de générer des audiences, et non d’atteindre des objectifs politiques.

Certains législateurs républicains, élevés dans l’agitprop de droite, croient sincèrement se trouver engagés dans une lutte historique contre un adversaire fondamentalement mauvais. Mais il est probable que d’autres voient simplement plus à gagner à jouer pour les fidèles de Fox News qu’à apporter de l’eau aux dirigeants du GOP. Pourquoi rechercher des missions convoitées au sein de comités en servant discrètement le parti alors que vous pouvez gagner un public national grâce à…